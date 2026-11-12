TVA la alimente, greu de redus la 9%. Ministrul Finanțelor avertizează asupra riscurilor pentru buget

Reducerea TVA la alimente la 9%, propusă de ministrul Agriculturii, Florin Barbu, se lovește de constrângerile bugetare ale României. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, avertizează că orice diminuare a taxelor trebuie analizată cu mare atenție, pentru a evita noi dezechilibre financiare. Deși nu a respins explicit propunerea, declarațiile sale indică faptul că o asemenea măsură este dificil de aplicat în actualul context bugetar.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a comentat propunerea ministrului Agriculturii, Florin Barbu, privind reducerea taxei pe valoarea adăugată pentru alimente la 9%.

Oficialul a explicat că orice modificare a TVA trebuie evaluată în funcție de efectele asupra veniturilor statului și de posibilitățile de finanțare a celorlalte măsuri guvernamentale.

„Din punctul meu de vedere, să vorbim despre creșterea sau scăderea TVA-ului în acest moment sunt lucruri pe care trebuie să le cântărim extrem de atent”, a declarat Alexandru Nazare.

Ministrul a precizat că înțelege faptul că fiecare membru al Guvernului are propriile priorități și proiecte, însă toate solicitările trebuie analizate în raport cu resursele disponibile.

„Aceste lucruri înseamnă și un impact bugetar suplimentar și, chiar și pe fondul unor dorințe legitime, trebuie să fim foarte atenți când îmbinăm toate aceste solicitări, ca bugetul țării să rămână în echilibru și să nu semnalăm niciun derapaj”, a explicat acesta.

Propunerea privind reducerea TVA la alimente la 9% a fost formulată de ministrul Agriculturii, Florin Barbu. Acesta consideră că Guvernul ar trebui să adopte un pachet mai amplu de măsuri economice pentru stimularea consumului.

„Creșterea economică este pe consum”, a afirmat Florin Barbu, explicând că i-a transmis ministrului Finanțelor mai multe propuneri în acest sens.

Reducerea TVA la alimente reprezintă una dintre măsurile avansate de Ministerul Agriculturii, însă aceasta nu a fost aprobată de Guvern.

Din declarațiile prezentate nu rezultă nici un calendar pentru o eventuală modificare a cotei de TVA.

Alexandru Nazare a insistat asupra necesității de a păstra echilibrul bugetar în contextul solicitărilor venite din partea ministerelor.

Potrivit acestuia, propunerile de reducere a taxelor sau de introducere a unor noi măsuri de sprijin trebuie evaluate împreună, pentru a determina impactul total asupra finanțelor publice.

Ministrul Finanțelor a dat asigurări că analizează toate solicitările primite de la colegii săi din Guvern.

„Pot să vă asigur că mă uit cu cea mai mare atenție la toate solicitările miniștrilor”, a declarat Alexandru Nazare.

Poziția exprimată de oficial nu reprezintă un refuz definitiv al reducerii TVA la alimente, ci indică faptul că o eventuală decizie va trebui fundamentată din punct de vedere bugetar.

Ministrul Finanțelor a fost întrebat și despre momentul în care Guvernul ar putea adopta cea de-a doua rectificare bugetară.

Alexandru Nazare a precizat că nu a fost stabilită încă o dată pentru această operațiune, urmând ca subiectul să fie discutat cu ceilalți miniștri și cu prim-ministrul.

„Acestea sunt discuții pe care le vom avea împreună cu miniștrii și prim-ministrul. Nu am avut încă această discuție să stabilim calendarul pentru cea de-a doua rectificare”, a explicat ministrul Finanțelor.

Prin urmare, atât calendarul rectificării bugetare, cât și o eventuală reducere a TVA la alimente rămân, în acest moment, fără o decizie anunțată de Guvern.