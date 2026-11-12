Adio, copii după buletin și adeverințe? Ce pregătește România prin noul portofel digital RO-Wallet
SURSA FOTO: captură Facebook – Portofelul electronic RO Wallet
Noua aplicație care ar putea schimba relația românilor cu băncile și instituțiile statului. Ce funcții va avea RO-Wallet
Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Afacerilor Interne (MAI) pentru Profit.ro, prima versiune a aplicației va permite utilizatorilor să prezinte selectiv datele de identificare personală, cunoscute sub denumirea de PID, dar și anumite atestate electronice de atribute. Printre informațiile care vor putea fi accesate se numără adresa de domiciliu, adresa de reședință și permisul de conducere în format digital, identificat prin abrevierea mDL.
Aceste instrumente vor putea fi folosite pentru confirmarea identității și a unor informații personale atunci când sunt accesate servicii din sectorul public sau privat. Reprezentanții ministerului precizează că dezvoltarea aplicației nu se va opri la funcțiile disponibile la lansare.
„Ulterior, funcționalitățile RO Wallet vor fi extinse gradual, prin integrarea de noi atestate electronice de atribute, în conformitate cu etapele de dezvoltare și implementare a ecosistemului național EUDI Wallet”, a transmis MAI.
Pentru a clarifica modul în care va funcționa sistemul și ce informații vor fi disponibile utilizatorilor, sursa menționată a discutat cu Viky Mănăilă, expert european eIDAS și consilier onorific al ministrului Afacerilor Interne. Explicațiile oferite vizează atât conținutul inițial al portofelului digital, cât și diferențele dintre identitatea electronică și documentele clasice.
Ce date personale va include identitatea digitală din RO-Wallet
Unul dintre elementele centrale ale aplicației va fi identitatea digitală, reprezentată de datele de identificare personală PID (Person Identification Data). Aceasta nu trebuie confundată cu o reproducere electronică sau cu o copie a cărții de identitate, ci reprezintă un set de informații prin care o persoană poate fi identificată în mod sigur și fără ambiguități.
Viky Mănăilă a explicat că legislația europeană stabilește un nivel minim de informații care trebuie să fie incluse în această identitate. Printre acestea se regăsesc numele, prenumele, cetățenia, data nașterii și locul nașterii. Statele membre au însă posibilitatea să completeze lista cu alte elemente considerate necesare pentru identificarea persoanelor atât la nivel național, cât și european.
În cazul României, autoritățile au stabilit că identitatea digitală trebuie să cuprindă și Codul Numeric Personal. Pe lângă acesta, vor fi introduse informații care permit confirmarea apartenenței unei persoane la anumite categorii de vârstă.
Potrivit expertei, sistemul va avea patru praguri distincte, corespunzătoare vârstelor de 14, 16, 18 și 65 de ani. Acestea vor putea fi utilizate pentru verificarea îndeplinirii unor condiții de vârstă, fără ca utilizatorul să fie nevoit să prezinte toate datele din documentul său de identitate.
„Vor fi 4 paliere de vârstă: peste 14 ani, peste 16 ani, peste 18 ani și peste 65 de ani. Deci această identitate digitală din România va conține: nume, prenume, data nașterii, locul nașterii, cetățenia, autoritatea care emite (DGEP), CNP-ul și atribute legate de vârstă: 14, 16, 18 și 65 de ani”, a declarat Viky Mănăilă.
Cum vor funcționa documentele electronice și verificarea informațiilor
O altă componentă importantă a RO-Wallet va fi reprezentată de atestatele electronice de atribute. Acestea vor permite confirmarea unor informații personale sau administrative direct de la instituția ori entitatea care le-a emis, fără să fie necesară prezentarea unor documente scanate sau a unor copii în format digital.
Spre deosebire de imaginile documentelor tradiționale, atestatele sunt construite pe baza unor tehnologii care permit verificarea autenticității informațiilor furnizate. Specialista explică faptul că sistemul utilizează așa-numitele verifiable credentials, adică documente electronice ale căror date pot fi validate de către entitățile care au nevoie să le verifice.
Emiterea acestor credențiale nu va fi rezervată exclusiv instituțiilor statului. Și companiile private vor putea pune la dispoziția clienților atestate electronice, în funcție de serviciile oferite și de informațiile pe care le pot confirma.
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Un exemplu prezentat de Viky Mănăilă este cel al instituțiilor bancare, care vor putea elibera atestate electronice pentru confirmarea unui cont bancar și a codului IBAN asociat acestuia. În prezent, o persoană care trebuie să demonstreze că deține un cont la o anumită bancă este nevoită, de regulă, să solicite o adeverință sau să prezinte un document obținut din serviciul de internet banking.
Prin utilizarea portofelului digital, această procedură ar putea fi realizată diferit. Banca va putea emite o credențială electronică prin care confirmă informațiile referitoare la IBAN, iar utilizatorul o va putea prezenta ulterior atunci când trebuie să demonstreze că este titularul contului respectiv.
„Aceste atestate se bazează pe niște tehnologii noi, așa numitele verifiable credentials, credențiale care pot fi verificate. Este important de menționat că atât administrația publică poate emite aceste atestate, cât și mediul privat. Și băncile vor putea emite sub formă de atestat IBAN-ul. În prezent, atunci când ți se verifică dacă ai la o anumită bancă un cont și care este acela, de obicei trebuie să vii cu o scrisoare de la bancă sau o copie din internet banking care să arate că ești clientul băncii. În situația aceasta, banca va emite dovada IBAN sub forma unui credential si cand va trebui să îl arăți undeva, să faci dovada, se va putea face verificarea direct din portofelul digital”, a explicat Viky Mănăilă.
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