Decizie radicală anunțată de Sorin Grindeanu. Ce se întâmplă cu peste 100 de instituții și companii de stat

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că reforma instituțiilor și companiilor de stat va duce la dispariția a cel puțin 100 de entități publice. Declarația a fost făcută la Antena 3, unde liderul social-democrat a vorbit despre măsurile pregătite pentru reducerea suprapunerilor dintre instituțiile statului și reorganizarea structurilor existente.

Potrivit lui Sorin Grindeanu, vicepremierul Marian Neacșu va prezenta săptămâna viitoare, luni, prima variantă a planului de desființare, comasare și reorganizare a instituțiilor și companiilor de stat. Documentul va cuprinde propunerile de restructurare, urmând ca acestea să fie prezentate public de responsabilul desemnat. Grindeanu a precizat că i-a solicitat personal lui Marian Neacșu să trateze procesul de reorganizare fără menajamente.

„Săptămâna viitoare, luni, Marian Neacşu va ieşi cu primul draft legat de desfiinţare, comasare, reorganizare a instituţiilor şi companiilor de stat. I-am cerut, asta a fost la nivel personal, să fie fără milă. Fără milă”, a punctat liderul PSD.

Acesta a avansat și numărul entităților care ar urma să dispară în urma reformei, susținând că vor fi eliminate cel puțin 100 de structuri ale statului. Măsura vizează instituții și companii publice, iar argumentul prezentat de liderul social-democrat este necesitatea eliminării activităților și atribuțiilor care se suprapun.

Sorin Grindeanu consideră că statul nu are nevoie de instituții care îndeplinesc aceleași atribuții, mai ales atunci când funcționarea lor presupune menținerea unor structuri separate pentru activități similare. În susținerea acestei poziții, liderul PSD a oferit exemplul Ministerului Transporturilor, unde funcționează două companii cu responsabilități pe care le consideră asemănătoare.

Este vorba despre Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR). Grindeanu a făcut referire la înființarea CNIR prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), afirmând că existența celor două companii ridică problema suprapunerii atribuțiilor.

„Nu văd de ce statul trebuie să aibă instituţii care se calcă pe picioare. Dau exemplu la Ministerul Transporturilor. Prin PNRR, domnul Ghinea a considerat necesar să avem o nouă companie care se cheamă CNIR, care face exact acelaşi lucru ca şi CNAIR-ul. Doar că acum trebuie să avem două instituţii. Nu văd de ce. Eu vă asigur, nu o să intru în detalii, o să intre Marian Neacşu şi o să facă o primă prezentare, că pe puţin 100 de entităţi ale statului care vor dispărea”, a declarat Sorin Grindeanu la Antena 3.

Liderul social-democrat a precizat că Marian Neacșu va prezenta primele propuneri de reorganizare, fără să ofere, deocamdată, o listă completă a instituțiilor și companiilor vizate. Detaliile urmează să fie făcute publice odată cu prezentarea primului proiect de restructurare, programată pentru ziua de luni.

Sorin Grindeanu a susținut că reorganizarea instituțiilor publice trebuie să reprezinte o prioritate a Guvernului și a făcut o legătură între această reformă și măsurile de austeritate suportate de populație. În opinia exprimată de liderul PSD, după sacrificiile cerute cetățenilor, este necesară și o intervenție asupra modului de funcționare a aparatului de stat.

Acesta a afirmat că Ilie Bolojan a solicitat populației să accepte măsuri dificile, însă consideră că următoarea etapă trebuie să vizeze eficientizarea instituțiilor publice.

„Asta se va întâmpla. Iar acest lucru e nenegociabil. Aceste lucruri le-am prezentat şi prim-ministrului, fiindcă până la urmă e cel care decide, conduce guvernul, a fost absolut de acord. I-am prezentat aceste lucruri şi preşedintelui Nicuşor Dan, de asemenea a fost de acord”, a adăugat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a precizat că propunerile privind desființarea, comasarea și reorganizarea entităților statului au fost discutate atât cu premierul Ilie Bolojan, cât și cu președintele Nicușor Dan. Potrivit declarațiilor sale, ambii au fost de acord cu măsurile prezentate.

„Să punem statul la treabă” este mesajul prin care Sorin Grindeanu a susținut necesitatea reformării structurilor publice, după perioada în care populației i-au fost cerute sacrificii. Prima prezentare a propunerilor, care va fi făcută de Marian Neacșu, este programată pentru luni și va viza entitățile publice propuse pentru desființare, comasare sau reorganizare.