Sorin Grindeanu avertizează că România ar putea pierde miliarde de euro din cauza Guvernului Bolojan. Jumătate din banii rămași prin PNRR sunt în pericol

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, se declară pesimist în privința sumelor pe care România le mai poate încasa prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Acesta susține că ar putea exista surprize extrem de neplăcute în legătură cu modul în care Guvernul Bolojan a gestionat programul european și avertizează că aproximativ jumătate din cele 6,4 miliarde de euro pe care România le mai avea de încasat s-ar putea afla în pericol.

Sorin Grindeanu a declarat, miercuri seară, că dorește să vadă situația financiară actualizată a țării, înainte de a trage concluzii privind modul în care au fost administrate finanțele publice. Potrivit acestuia, primul-ministru Luca Niculescu a transmis din nou un mesaj tuturor miniștrilor, solicitându-le să retrimită toate datele către ministrul Finanțelor, pentru ca situația financiară a României să fie prezentată în scurt timp.

Liderul PSD consideră că raportul trebuie să ofere o imagine completă asupra obligațiilor financiare ale statului, nu doar asupra deficitului bugetar comunicat până acum.

Acesta a atras atenția asupra evoluției deficitului bugetar, care a ajuns la 3,8% la sfârșitul lunii septembrie, după ce la sfârșitul lunii august se situa la 2,8%. Prin urmare, deficitul a crescut cu un punct procentual într-o singură lună.

În opinia lui Sorin Grindeanu, cifra de 3,8% nu includea foarte multe obligații financiare ale statului, motiv pentru care este necesară o verificare amănunțită a situației.

Președintele PSD a explicat că dorește să afle câte facturi au fost emise, dar nu au fost plătite, precum și câte lucrări au fost executate fără să fie facturate până în prezent.

Un alt aspect asupra căruia a insistat este datoria către magistrați. Sorin Grindeanu a susținut că aceasta nu s-ar ridica doar la 5 miliarde de lei, ci ar fi de aproximativ 10 miliarde de lei.

În aceste condiții, liderul social-democrat consideră că raportul financiar trebuie să clarifice dacă toate cheltuielile și datoriile statului român au fost incluse în calculele prezentate până acum.

Grindeanu a explicat că îl interesează să vadă situația financiară reală, un lucru important nu doar pentru el, ci și pentru toți românii. O imagine completă asupra finanțelor publice ar permite identificarea obligațiilor care nu au fost reflectate în deficitul bugetar comunicat.

„Pe mine mă interesează să văd situaţia la zi şi nu doar pe mine, eu cred că pe toţi românii, pentru că acel deficit de 3,8% la sfârşitul lunii septembrie, după ce la sfârşitul lunii august era de 2,8%, deci a sărit un punct într-o lună, nu cuprindea foarte multe lucruri. Iar pe mine mă interesează în acest moment să văd câte facturi sunt emise şi neplătite, câte lucrări sunt făcute şi nici măcar facturate, dacă a fost cuprinsă datoria aceea către magistraţi, care nu e doar de 5 miliarde, e de vreo 10”, a declarat Sorin Grindeanu la Antena 3.

Cele mai pesimiste avertismente ale lui Sorin Grindeanu vizează însă Planul Național de Redresare și Reziliență. Președintele PSD a afirmat că, după o discuție îndelungată cu Mihai Ghigiu, ministrul Fondurilor Europene, a ajuns la concluzia că România ar putea avea parte de surprize extrem de neplăcute în privința modului în care Guvernul Bolojan a gestionat PNRR.

Potrivit estimării prezentate de liderul PSD, România mai avea de încasat aproximativ 6,4 miliarde de euro prin acest program european. Din această sumă, aproximativ jumătate s-ar afla în pericol.

Astfel, există riscul ca România să nu mai primească o parte importantă din fondurile europene pe care le avea de încasat prin PNRR.

Sorin Grindeanu consideră că autoritățile trebuie să prezinte românilor situația actualizată, astfel încât să fie clar ce sume mai pot fi atrase și ce bani riscă să fie pierduți.

„Din păcate, şi asta vă spun, după ce am avut o discuţie foarte lungă cu Mihai Ghigiu, ministrul Fondurilor Europene, eu cred că o să avem nişte surprize extrem de neplăcute legate de modul în care Guvernul Bolojan a gestionat PNRR. Şi noi, dacă nu mă înşel, mai aveam de încasat undeva la 6,4 miliarde de euro. Sunt în pericol cam jumătate. Şi aici noi va trebui să prezentăm românilor situaţia la zi”, a mai spus preşedintele PSD.

La rândul său, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că, la fiecare schimbare de guvernare, este foarte bine să existe o trecere în revistă a principalelor date care privesc direcția financiară a țării.

Ministrul a precizat că raportul privind situația economică a României va fi unul corect, echilibrat și echidistant.

Deocamdată, Ministerul Finanțelor colectează date de la celelalte ministere pentru întocmirea acestui document. Informațiile centralizate urmează să ofere o imagine asupra situației economice și financiare a țării.