Ministrul Energiei anunță noi măsuri pentru Centrala de la Cernavodă. Ce lucrări sunt pregătite pentru siguranța reactoarelor

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a anunțat joi seară noi măsuri care vizează Centrala de la Cernavodă și funcționarea acesteia în siguranță. Acestea vizează relansarea proiectului Bala 2 și efectuarea unor lucrări de dragare pe Dunăre. Ministerul Energiei a constituit un grup de lucru care va analiza etapele necesare implementării proiectului. Demersurile urmăresc prevenirea problemelor provocate de scăderea nivelului apei.

Centrala de la Cernavodă se află în centrul unor noi măsuri anunțate de ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță. După discuțiile cu ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ștefan Ovidiu Popa, a fost constituit un grup de lucru pentru proiectul Bala 2. Acesta va analiza și coordona măsurile necesare pentru asigurarea alimentării cu apă a centralei nucleare.

Anunțul a fost făcut joi seară, printr-o postare pe Facebook. Potrivit ministrului, grupul de lucru va analiza demersurile necesare implementării proiectului, în colaborare cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Principala preocupare a autorităților este menținerea debitelor de apă necesare răcirii instalațiilor nucleare. Asigurarea acestor debite reprezintă o condiție esențială pentru funcționarea în siguranță a centralei.

„Siguranța energetică și continuitatea funcționării Centralei de la Cernavodă sunt priorități! În urma discuțiilor tehnice purtate astăzi cu Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ștefan Ovidiu Popa, a fost înființat un grup de lucru care va analiza și coordona demersurile necesare pentru implementarea proiectului BALA 2, cu accent pe asigurarea debitelor de apă necesare funcționării în condiții de siguranță a Centralei Nucleare de la Cernavodă”, a scris ministrul Energiei.

Pe lângă relansarea proiectului Bala 2, Dumitru Chisăliță a solicitat efectuarea unor lucrări de dragare pe Dunăre, în amonte de Cernavodă. Intervențiile au ca obiectiv asigurarea debitelor de apă necesare sistemelor de răcire ale reactoarelor nucleare.

Solicitarea vine după problemele înregistrate în timpul verii, când nivelul scăzut al Dunării a afectat funcționarea centralei. Ministrul a subliniat necesitatea identificării unor soluții pe termen lung, pentru evitarea repetării unei asemenea situații.

Lucrările propuse urmăresc menținerea condițiilor necesare exploatării instalațiilor nucleare. În acest context, autoritățile consideră că alimentarea constantă cu apă este importantă pentru continuitatea producției de energie electrică.

„Ne dorim să identificăm soluții durabile, astfel încât situația din această vară, care a afectat funcționarea centralei pe fondul nivelului scăzut al Dunării, să nu se mai repete. În acest sens, am solicitat realizarea unor lucrări de dragare pe Dunăre amonte de Cernavodă, pentru asigurarea debitelor necesare răcirii reactoarelor și, implicit, a funcționării optime a centralei de la Cernavodă, esențială pentru securitatea energetică a României”, a adăugat ministrul Energiei.

Proiectul Bala 2 urmărește creșterea nivelului Dunării pe brațul Bala, pentru a asigura alimentarea cu apă a centralei nucleare. Centrala de la Cernavodă utilizează apa fluviului pentru răcirea instalațiilor, iar disponibilitatea acesteia influențează condițiile de funcționare.

Relansarea proiectului este analizată în contextul dificultăților provocate de nivelurile scăzute ale fluviului. Grupul de lucru constituit la nivel ministerial urmează să examineze demersurile necesare implementării acestuia.

Recent, Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați a actualizat costul proiectului Bala 2. Informațiile prezentate nu precizează valoarea actualizată a investiției și nici un calendar pentru începerea lucrărilor.