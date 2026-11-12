Președintele Nicușor Dan a comentat joi posibilitatea formării unui pol reformist în jurul PNL, USR și Forța Dreptei. Șeful statului a subliniat că partidele au libertatea de a forma alianțe politice. Întrebat despre o eventuală apropiere între PSD și AUR, acesta a amintit de responsabilitatea sa în desemnarea premierului. Declarațiile vin după anunțul privind demararea procedurilor de fuziune dintre PNL și Forța Dreptei.

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat joi despre posibilitatea constituirii unui pol reformist format din PNL, USR și Forța Dreptei.

Subiectul a fost abordat în contextul schimbărilor anunțate pe scena politică.

Cu o zi înainte, Ilie Bolojan și Ludovic Orban au anunțat demararea procedurilor pentru fuziunea PNL cu Forța Dreptei.

Șeful statului a explicat că partidele politice pot decide singure dacă doresc să formeze alianțe sau să colaboreze.

„În legătură cu polul reformist, partidele au deplina libertate să se asocieze între ele. Eu am spus, pentru că eu cred că este responsabilitatea mea, pe de o parte, să iau decizii, pe de altă parte, să îi informez pe români cu privire la deciziile pe care le iau sau le-am luat. Am spus care ar fi consecințele ca AUR să fie la guvernare”, a declarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan a fost întrebat și dacă declarațiile sale anterioare despre AUR reprezintă un avertisment pentru PSD.

Întrebarea a vizat posibilitatea unei apropieri politice între social-democrați și formațiunea condusă de George Simion.

Președintele nu a formulat un răspuns explicit privind o eventuală alianță PSD–AUR.

Acesta a explicat că declarațiile sale despre participarea AUR la guvernare au avut rolul de a informa cetățenii.

Șeful statului a făcut referire și la atribuțiile constituționale ale președintelui privind desemnarea unui candidat pentru funcția de prim-ministru.

El a subliniat că își asumă această responsabilitate.

Președintele a amintit că România are în prezent un guvern.

În acest context, Nicușor Dan și-a exprimat speranța că dezbaterile politice se vor concentra asupra politicilor publice până în 2028.

Declarațiile vin în contextul discuțiilor despre posibile alianțe și reorganizări ale partidelor politice.

Anunțul privind demararea procedurilor de fuziune dintre PNL și Forța Dreptei reprezintă unul dintre elementele care au readus în atenție aceste scenarii politice.