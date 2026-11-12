Uniunea Europeană (UE) anunță un nou ajutor pentru Ucraina, înaintea unei alte ierni în condiții de război. Pachetul include generatoare, autobuze și poduri de pontoane.

Uniunea Europeană (UE) va acorda Ucrainei un nou pachet de sprijin pentru a o ajuta să facă față unei alte ierni în condiții de război. Ajutorul va include 500 de generatoare, 200 de autobuze și patru poduri de pontoane, au anunțat, joi, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa.

Anunțul a fost făcut după o întâlnire cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, desfășurată în marja summitului Comunității Politice Europene de la Dublin.

Noul sprijin european urmărește să asigure continuitatea alimentării cu energie electrică în Ucraina pe parcursul iernii, în condițiile războiului. Reprezentanții Uniunii Europene au transmis că ajutorul promis va fi livrat, subliniind angajamentul blocului comunitar față de Ucraina.

În cadrul reuniunii, Volodimir Zelenski le-a comunicat celor aproximativ 40 de lideri europeni participanți că țara sa are nevoie de asistență energetică imediată, care să acopere întreaga perioadă a iernii.

La următorul summit al Uniunii Europene, programat săptămâna viitoare la Bruxelles, liderii europeni vor discuta propuneri privind acordarea unor ajutoare suplimentare pentru Ucraina, în valoare de zeci de miliarde de euro.

Totodată, Comisia Europeană va prezenta un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care a declanșat invazia Ucrainei în februarie 2022.