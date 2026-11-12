Primăria Municipiului București propune introducerea treptată a unor restricții de circulație pentru mașinile poluante, începând cu 1 noiembrie 2027. Primele vizate sunt autoturismele Non-Euro și Euro 1, care ar urma să nu mai poată circula în zona centrală a Capitalei. Până în 2030, măsurile ar urma să fie extinse și la vehiculele Euro 2, Euro 3, Euro 4 și Euro 5. Propunerile fac parte din două planuri privind îmbunătățirea calității aerului, lansate în consultare publică.

Primăria Capitalei a anunțat joi, 12 noiembrie 2026, lansarea în consultare publică a Planului Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București (PICA) și a Planului de Menținere a Calității Aerului (PMCA), ambele pentru perioada 2026-2030.

Documentele propun mai multe măsuri pentru reducerea poluării, printre care introducerea unor zone cu nivel scăzut de emisii și restricționarea progresivă a circulației autoturismelor considerate poluante.

Potrivit propunerii, începând cu 1 noiembrie 2027, mașinile Non-Euro și Euro 1 ar urma să fie restricționate în zona centrală a Bucureștiului.

Ulterior, până în 2030, restricțiile ar urma să vizeze și autoturismele încadrate în normele de poluare Euro 2, Euro 3, Euro 4 și Euro 5, iar zonele cu emisii reduse ar urma să fie extinse treptat la nivelul întregului oraș.

„Vor fi eliminate, progresiv, mașinile poluante din centru, apoi din tot orașul. Începem de la 1 noiembrie 2027 cu restricționarea mașinilor Non-Euro și Euro 1 în zona centrală. Apoi, până în 2030, Euro 2, 3, 4 și 5”, a transmis Primăria Municipiului București.

Deocamdată, măsurile sunt în etapa consultării publice și nu reprezintă restricții deja adoptate. Cele două planuri urmează să fie supuse votului Consiliului General al Municipiului București.

Primăria Capitalei atrage atenția asupra nivelului ridicat al poluării, susținând că acesta ajunge să depășească de patru ori valorile maxime.

Potrivit datelor prezentate de municipalitate, în București și Ilfov sunt înregistrate aproximativ 2,8 milioane de autoturisme, dintre care 1,3 milioane sunt considerate vechi și poluante.

Traficul rutier reprezintă una dintre principalele surse de poluare identificate în Planul Integrat de Calitate a Aerului.

O altă sursă importantă este încălzirea locuințelor cu combustibili solizi, în special lemn și cărbune.

„Nivelul de poluare din București e alarmant: de 4 ori peste valorile maxime. Trebuie să acționăm cât mai rapid. Pentru sănătatea noastră!”, a transmis Primăria Municipiului București.

Pe lângă restricțiile pentru autoturisme, municipalitatea propune înlocuirea treptată a sistemelor de încălzire care utilizează lemn și cărbune.

Măsura ar urma să fie implementată prin programul „AER 2030 ACASĂ”, care vizează aproximativ 15.000 de case dintr-un total de aproape 18.600.

Primăria Capitalei intenționează să ofere finanțare, împreună cu Guvernul și primăriile de sector, pentru a sprijini proprietarii să treacă la sisteme de încălzire mai puțin poluante.

În paralel, autoritățile propun modernizarea transportului public prin achiziționarea de vehicule electrice și troleibuze cu autonomie, precum și extinderea benzilor dedicate mijloacelor de transport în comun.

Alte măsuri prevăzute în documente includ programe de finanțare pentru înnoirea parcului auto, amenajarea unor trasee pietonale și pentru biciclete în zona centrală și continuarea reabilitării sistemului de termoficare.

Cele două documente se află în consultare publică, iar locuitorii Capitalei pot transmite observații, întrebări și propuneri înainte ca măsurile să fie analizate de Consiliul General.

Pentru Planul de Menținere a Calității Aerului (PMCA), termenul-limită pentru transmiterea observațiilor este 22 noiembrie 2026.

În cazul Planului Integrat de Calitate a Aerului (PICA), propunerile pot fi trimise până pe 12 decembrie 2026.

Cetățenii pot transmite observațiile în scris, la sediul Primăriei Municipiului București, sau prin e-mail, la adresa [email protected].

După încheierea perioadei de consultare publică, cele două planuri vor fi supuse votului Consiliului General al Municipiului București. Până la adoptarea lor, calendarul și condițiile exacte ale restricțiilor rămân la nivel de propunere.