Rusia a temperat așteptările privind participarea europenilor la negocierile de pace pentru Ucraina. Moscova cere oprirea sprijinului militar acordat Kievului înainte de implicarea Europei în discuții. Poziția Kremlinului contrastează cu declarațiile emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner, care au sugerat că negocierile ar putea fi extinse. În paralel, Vladimir Putin insistă asupra revizuirii arhitecturii de securitate a Europei, potrivit Euronews.

Președintele Nicușor Dan a declarat joi, la Dublin, că apartenența României la NATO nu poate fi pusă în discuție în negocierile dintre Statele Unite și Rusia. Șeful statului a subliniat că nici dispunerea echipamentelor militare aliate nu reprezintă un subiect asupra căruia Moscova poate decide.

Declarațiile au fost făcute în contextul discuțiilor privind viitoarea arhitectură de securitate a Europei și negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina.

Întrebat dacă a solicitat excluderea prezenței trupelor NATO din România de pe agenda negocierilor, președintele a invocat poziția comună a statelor europene și a Alianței Nord-Atlantice.

„Este o condiție de la sine înțeleasă atât a țărilor europene, cât și a NATO că nu se repune în discuție apartenența la NATO, dispunerea de echipamente. Nu e o chestiune care să privească Rusia”, a declarat Nicușor Dan.

România este informată despre negocierile dintre SUA și Rusia

Președintele a precizat că România primește permanent informații despre evoluția discuțiilor diplomatice dintre Statele Unite și Rusia.

Informarea se realizează prin canalele diplomatice și prin relațiile cu partenerii internaționali.

Nicușor Dan a anunțat că negocierile recente vor fi abordate și în cadrul unei reuniuni programate pentru joi.

Discuțiile vor avea loc într-un format mai restrâns decât cel al Summitului Comunității Politice Europene.

Declarațiile președintelui au fost făcute la Dublin, unde participă la reuniunea care aduce împreună aproximativ 50 de șefi de stat și de guvern.

Printre principalele teme ale summitului se numără securitatea europeană, războiul din Ucraina și viitoarea arhitectură de securitate a continentului.

Moscova a minimalizat declarațiile emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner privind extinderea negocierilor de pace.

Cei doi oficiali americani s-au deplasat joi la Moscova pentru discuții cu președintele Vladimir Putin.

Vizita a urmat negocierilor desfășurate timp de două zile la Abu Dhabi. În cadrul acestora, delegația rusă a refuzat să se întâlnească cu reprezentanții europeni.

Până acum, procesul diplomatic s-a desfășurat între Ucraina și Rusia, cu medierea Statelor Unite.

Steve Witkoff a transmis că europenii ar urma să participe la următoarea rundă de negocieri.

„Europenii se vor alătura următoarei întâlniri, pe care o considerăm un moment foarte important, deoarece sunt partenerii noștri și este important pentru noi să participe”, a declarat Witkoff, potrivit Reuters, citat de Euronews.

Jared Kushner a descris discuțiile drept foarte ample și detaliate. Acesta și-a exprimat speranța că întâlnirea va contribui la organizarea unor negocieri multilaterale.

Consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov a transmis însă un mesaj diferit.

Acesta a avertizat că participarea europenilor la negocieri depinde de poziția lor față de sprijinul militar acordat Ucrainei.

Potrivit oficialului rus, statele europene trebuie să decidă dacă susțin pacea sau continuarea războiului.

„Până acum, toate acțiunile lor practice indică tocmai spre acesta din urmă”, a afirmat Ușakov.

Moscova consideră că livrările de arme și muniții către Kiev transformă statele europene în participanți la conflict.

Prin urmare, Kremlinul cere oprirea ajutorului militar înainte ca reprezentanții europeni să fie implicați în negocierile de pace.

În timpul întâlnirii cu emisarii americani, Vladimir Putin a readus în discuție securitatea europeană.

Președintele rus a făcut referire la propunerea lui Donald Trump privind un acord mai amplu, care ar putea include întreaga Europă.

„Președintele Trump se oferă să convină asupra instrumentelor pentru securitatea europeană în ansamblu”, a declarat Putin.

Liderul de la Kremlin a criticat poziția oficialilor europeni, care condiționează aceste discuții de încetarea focului în Ucraina.

„Ce vom auzi de la europeni? Nu, doar după ce va fi pace în Ucraina”, a afirmat președintele rus.

Putin a susținut și că o eventuală desfășurare a trupelor europene pe teritoriul ucrainean ar putea duce la continuarea conflictului.

„Dar odată ce va exista pace în Ucraina, ei intenționează să desfășoare trupe pe teritoriul său, ceea ce ar însemna continuarea războiului.”

Potrivit Euronews, liderii europeni privesc cu suspiciune propunerile Moscovei privind revizuirea arhitecturii de securitate.

Aceștia consideră că Rusia urmărește obținerea unei influențe mai mari asupra deciziilor de securitate ale continentului, inclusiv asupra extinderii NATO.

În paralel cu discuțiile de la Moscova, liderii europeni reuniți la Dublin au respins abordarea Kremlinului.

Aceștia au subliniat că Rusia a încălcat acordurile de securitate existente și că Europa trebuie să participe la orice negocieri privind viitorul continentului.

Cancelarul german Friedrich Merz a insistat asupra necesității reluării dialogului diplomatic.

„Este important ca Rusia să se așeze la masa negocierilor și ca Rusia să fie pregătită pentru discuții”, a declarat Merz.

Liderii Uniunii Europene urmează să analizeze vineri posibilitatea desemnării unui emisar special pentru negocierile de pace.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut să stabilească un reprezentant comun până la sfârșitul lunii.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a susținut că desemnarea unui astfel de reprezentant reprezintă o condiție prealabilă pentru participarea europenilor la discuții.

Oficialul rus a criticat și lipsa unei poziții comune între statele europene.

„Europenii se ceartă ca păianjenii într-un borcan. Dacă cineva ia inițiativa de a stabili contactul cu partea rusă, acești oameni se confruntă cu ostracizarea”, a declarat Peskov.

Totuși, opoziția Moscovei față de participarea europenilor nu exclude orice contact diplomatic.

Potrivit Euronews, Vladimir Putin a avut luna trecută o convorbire telefonică de aproximativ 90 de minute cu liderii Finlandei și Norvegiei.