Compania Lego a suspendat platforma BrickLink, utilizată de colecționari din întreaga lume, după detectarea unei activități neobișnuite. Site-ul este indisponibil de trei zile, iar compania investighează incidentul. Deocamdată, nu a precizat dacă datele clienților au fost afectate sau când va relua serviciul.

Compania Lego a suspendat temporar funcționarea platformei online BrickLink, după ce a identificat o activitate pe care a catalogat-o drept neobișnuită. Reprezentanții companiei au anunțat că investighează incidentul și că serviciul va fi repus în funcțiune după clarificarea circumstanțelor.

BrickLink este utilizată de colecționarii Lego din întreaga lume pentru a cumpăra și vinde seturi second-hand, pentru a procura piese individuale sau pentru a achiziționa ediții limitate.

Platforma a fost creată inițial de un fan al mărcii, fiind achiziționată ulterior de Lego, în 2019. Într-un mesaj publicat pe pagina principală, compania a precizat că dorește să înțeleagă pe deplin ce s-a întâmplat înainte de reluarea activității platformei.

Lego a explicat că procesul presupune limitarea problemei, investigarea cauzelor care au dus la apariția acesteia și verificarea eventualelor incidente conexe. Compania nu a oferit detalii despre posibilitatea unei breșe de securitate sau a unui atac cibernetic și nici nu a precizat dacă datele clienților au fost afectate.

Actualizarea a fost publicată după ce compania a fost contactată de BBC. Platforma BrickLink este indisponibilă de trei zile, iar un mesaj anterior afișat utilizatorilor indica faptul că serviciul se afla în mentenanță.

Melanie Hoskin, specialistă în securitate cibernetică și colecționară de seturi Lego de 45 de ani, a relatat pentru BBC că a întâmpinat o situație neobișnuită în timpul utilizării platformei. Aceasta a primit mai multe linkuri de plată pentru un produs în ediție limitată pe care îl precomandase, deși achitase deja contravaloarea acestuia.

Melanie Hoskin a relatat că reprezentanții Lego nu au recunoscut inițial efectuarea plății și că, la un moment dat, au informat-o că intenționează să îi restricționeze accesul la platforma BrickLink. Situația a fost rezolvată ulterior, iar compania a precizat că nu are cunoștință despre alte probleme legate de plăți.

Nu este clar dacă eroarea de plată întâmpinată de Hoskin are vreo legătură cu incidentul care a dus la suspendarea platformei.

Colecționara a spus că experiența a făcut-o să se simtă acuzată de furt. Ea a explicat că Lego reprezintă pentru ea o modalitate de a se relaxa și de a scăpa de stres, fiind pasionată de aceste jucării încă din copilărie. Colecționarea pieselor Lego a contribuit la apropierea sa de surori.

Hoskin a mai povestit că are o cameră special amenajată pentru seturile Lego, însă, în ultimele săptămâni, nu a mai putut intra în încăpere din cauza frustrării provocate de această situație.

„Lego este modul meu de a scăpa de stres. Am crescut cu Lego; este ceea ce m-a apropiat de surorile mele. Am o cameră dedicată seturilor Lego, dar în ultimele săptămâni nici măcar nu am putut intra în ea, pentru că simplul gând la asta mă enervează”, a afirmat ea.

Între timp, pe site-ul BrickLink a fost publicat un mesaj potrivit căruia platforma urma să redevină funcțională până miercuri seara. Anunțul a fost însă șters ulterior, iar compania nu mai oferă, în prezent, o estimare privind data reluării serviciului.