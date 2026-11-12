Municipiul Botoșani va introduce, începând cu 1 ianuarie 2027, o taxă turistică de 5 lei pentru fiecare noapte de cazare. Măsura a fost anunțată de primarul Cosmin Andrei, care susține că banii colectați vor fi utilizați exclusiv pentru promovarea turismului local. Taxa va fi încasată de unitățile de cazare, însă anumite categorii de persoane vor beneficia de scutiri.

Taxă Botoșani. Persoanele care se vor caza în municipiul Botoșani vor trebui să achite, începând cu anul viitor, o taxă turistică în valoare de 5 lei pentru fiecare noapte petrecută într-o unitate de cazare.

Anunțul a fost făcut de primarul municipiului Botoșani, Cosmin Andrei, într-o declarație acordată Agerpres. Edilul consideră că valoarea taxei este redusă și nu va influența decizia turiștilor de a vizita orașul.

„Consider că este o taxă minimă. Nu influenţează sub nicio formă intenţia turiştilor de a veni sau de a nu veni în municipiul Botoşani. Este o taxă pe care majoritatea oraşelor o au instituite şi cu care noi suntem familiarizaţi”, a afirmat Cosmin Andrei.

Taxa va fi colectată de operatorii unităților de cazare, odată cu plata serviciilor turistice, și va fi evidențiată separat în documentele emise clienților.

Măsura se aplică unităților de cazare autorizate, inclusiv hotelurilor, motelurilor, hostelurilor, pensiunilor, vilelor, apartamentelor și camerelor de închiriat, precum și apartamentelor în regim hotelier.

Taxă Botoșani. Potrivit informațiilor publicate de BotoșaniNews, anumite categorii de persoane vor fi exceptate de la plata taxei pentru spațiul de cazare.

Printre beneficiarii scutirilor se numără persoanele cu handicap grav sau accentuat, cele încadrate în gradul I de invaliditate, precum și reprezentanții legali ai minorilor aflați în aceste situații. Scutirea se acordă pe baza documentelor justificative.

De asemenea, elevii și studenții care participă la excursii, tabere, competiții sau alte activități școlare și universitare organizate nu vor datora taxa, cu condiția prezentării documentelor necesare.

Sunt exceptate și persoanele cazate în baza unui contract de închiriere cu o durată mai mare de 30 de zile consecutive, deoarece aceste contracte nu sunt considerate servicii de cazare turistică.

Scutiri sunt prevăzute și pentru persoanele cazate în situații de forță majoră, precum sinistrații, dar și pentru veteranii de război, văduvele de război, văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război și persoanele deportate.

Taxă Botoșani. Primarul Cosmin Andrei a precizat că sumele încasate din taxa turistică vor fi folosite exclusiv pentru promovarea municipiului Botoșani ca destinație turistică.

Fondurile vor putea fi utilizate pentru participarea la târguri de turism și la alte evenimente prin intermediul cărora autoritățile locale urmăresc să crească vizibilitatea orașului.

Noua taxă va reprezenta un cost suplimentar față de tariful de cazare. De exemplu, pentru un turist care petrece trei nopți într-o unitate de cazare din municipiul Botoșani, suma datorată va fi de 15 lei.

Pentru o ședere de cinci nopți, taxa va ajunge la 25 de lei de persoană.

Măsura urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027 și va fi aplicată turiștilor care utilizează serviciile structurilor de cazare autorizate din municipiul Botoșani, cu excepția categoriilor scutite.