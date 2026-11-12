Președintele Nicușor Dan a prezentat principalele concluzii ale Summitului Comunității Politice Europene de la Dublin. Discuțiile au vizat securitatea Mării Negre, viitorul buget al Uniunii Europene și cooperarea energetică cu Azerbaidjanul. Șeful statului a vorbit și despre aderarea Republicii Moldova și Albaniei la UE, dar și despre provocările generate de inteligența artificială. Totodată, a anunțat decorarea post-mortem a lui Marius Harosa.

Președintele Nicușor Dan a prezentat principalele teme discutate la Summitul Comunității Politice Europene de la Dublin. Printre acestea s-au numărat securitatea Mării Negre, războiul hibrid, dezinformarea și viitorul buget al Uniunii Europene. Șeful statului a oferit și detalii despre întâlnirile bilaterale cu liderii Germaniei, Azerbaidjanului și Albaniei.

Nicușor Dan a explicat că summitul reunește atât state membre ale Uniunii Europene, cât și țări din afara blocului comunitar. Discuțiile au vizat provocările comune de securitate și necesitatea extinderii relațiilor comerciale.

În cadrul sesiunii plenare a fost abordată inclusiv situația din regiunea Mării Negre. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a făcut referire la vizita sa la București și la amenințările de securitate din regiune.

„A existat o sesiune plenară în care s-a vorbit despre securitate. A fost menționată Marea Neagră, inclusiv de Ursula von der Leyen, care a făcut referire la vizita sa de la București și la amenințările pe care le-a văzut cu ochii ei”, a declarat Nicușor Dan.

La summit au fost organizate și mese rotunde dedicate Republicii Moldova, dezinformării și traficului de droguri. În cazul Republicii Moldova, discuțiile au vizat provocările de securitate și parcursul european al țării.

Președintele a oferit detalii și despre întrevederea cu Friedrich Merz, cancelarul Germaniei.

Un subiect important a fost viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene. Nicușor Dan a recunoscut că pozițiile celor două țări nu sunt identice, dar a precizat că există un obiectiv comun.

„Pozițiile noastre nu sunt neapărat identice, dar am agreat că trebuie să avem un buget până la sfârșitul anului.”

Discuțiile cu oficialul german au vizat și securitatea Mării Negre, inclusiv colaborarea privind un hub regional.

În cadrul întâlnirii cu președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, au fost abordate proiectele energetice și logistice care ar putea conecta regiunea Mării Caspice cu Europa, prin România.

„Am discutat despre cele două proiecte de logistică și energie care să lege zona caspică de Europa prin România.”

Nicușor Dan a avut o întrevedere și cu premierul Albaniei. Discuțiile s-au concentrat asupra aderării acestei țări la Uniunea Europeană și asupra interesului României de a recupera Casa Iorga.

Șeful statului a anunțat că următoarea reuniune a Consiliului European va avea ca temă principală inteligența artificială.

Liderii europeni urmează să discute despre poziționarea Uniunii Europene în competiția globală și utilizarea în siguranță a noilor tehnologii.

Potrivit președintelui, agenda ar putea include și războiul din Ucraina, precum și reprezentarea Europei în negocierile privind conflictul.

Nicușor Dan a menționat și o întrevedere cu secretarul general al Consiliului Europei. Discuțiile au vizat adaptarea instituției la noile provocări și cooperarea privind procesele electorale, în contextul influențelor străine.

Președintele României, Nicușor Dan, a avut joi o întrevedere cu președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, la Dublin.

Șeful statului a anunțat întâlnirea printr-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.

Discuțiile au vizat consolidarea relațiilor bilaterale și dezvoltarea cooperării în domenii considerate esențiale pentru ambele țări.

Printre principalele subiecte s-au numărat energia și conectivitatea.

„Am discutat astăzi la Dublin cu Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, despre consolidarea Parteneriatului Strategic dintre țǎrile noastre și dezvoltarea cooperării în domenii esențiale, precum energia și conectivitatea.”

Nicușor Dan a evidențiat rolul Azerbaidjanului în asigurarea securității energetice europene.

Potrivit președintelui, cooperarea dintre cele două țări poate contribui la dezvoltarea unor proiecte importante pentru întreaga regiune.

Un punct central al discuțiilor l-au reprezentat proiectele de conectivitate dintre Marea Caspică și Marea Neagră.

Aceste inițiative oferă oportunități de colaborare între România și Azerbaidjan, inclusiv în domeniul energetic.

„Azerbaidjanul este un partener important pentru România și pentru securitatea energetică a Europei. Proiectele care conectează Marea Caspică de Marea Neagră oferă oportunități importante de cooperare, cu beneficii atât pentru țările noastre, cât și pentru întreaga regiune.”

Întâlnirea de la Dublin a avut ca obiectiv discutarea direcțiilor de dezvoltare a Parteneriatului Strategic dintre România și Azerbaidjan.

Cele două state urmăresc consolidarea cooperării în domeniul energiei și al conectivității, potrivit mesajului transmis de președintele României.

Nicușor Dan a subliniat că proiectele care leagă regiunea Mării Caspice de Marea Neagră pot aduce beneficii ambelor țări.

Președintele nu a anunțat, în mesajul publicat, semnarea unor noi acorduri sau stabilirea unor termene pentru implementarea proiectelor discutate.