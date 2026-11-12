România se află în continuare într-o situație financiară fragilă și riscă să piardă ratingul recomandat investițiilor, avertizează ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Oficialul spune că țara noastră a trecut prin mai multe momente de cumpănă și că o eventuală retrogradare în categoria „junk” ar avea consecințe grave asupra economiei, de la inflație și deprecierea leului până la stabilitatea locurilor de muncă. Ministrul consideră însă că România poate evita acest scenariu și exclude, în acest moment, necesitatea unui nou acord cu FMI.

Invitat joi seară la emisiunea „Sinteza zilei”, difuzată de Antena 3, ministrul Finanțelor a declarat că avertismentele președintelui Nicușor Dan privind riscul ca România să fie retrogradată de agențiile internaționale de rating sunt justificate.

Alexandru Nazare a amintit că țara noastră a traversat mai multe momente dificile, atât în 2025, cât și în vara acestui an, în care situația finanțelor publice a pus presiune asupra încrederii investitorilor.

Ministrul a confirmat că evaluarea președintelui privind riscurile asociate agențiilor de rating este corectă și că România continuă să se afle într-o poziție vulnerabilă.

„Toate riscurile prezentate de Nicușor Dan privind agențiile de rating sunt corecte, analiza e corectă și am avut foarte multe momente, inclusiv în această vară, dar și în 2025, momente de cumpănă. Am mers și mergem în continuare pe sârmă”, a declarat Alexandru Nazare.

În prezent, România se află pe ultima treaptă a categoriei recomandate investițiilor, iar perspectiva acordată de agențiile internaționale de rating este negativă. Această evaluare înseamnă că există riscul unei noi retrogradări dacă situația finanțelor publice se deteriorează.

Într-un asemenea context, schimbările bruște ale politicilor economice sau deciziile care ar putea afecta încrederea investitorilor ar pune presiune suplimentară asupra ratingului suveran al țării.

Alexandru Nazare consideră că România poate evita atât retrogradarea în categoria „junk”, cât și revenirea la un acord cu Fondul Monetar Internațional (FMI). Ministrul spune că autoritățile au în continuare posibilitatea de a corecta problemele financiare și de a valorifica oportunitățile economice existente.

Oficialul a respins ideea că țara noastră ar fi obligată să intre din nou sub supraveghere financiară internațională sau să solicite sprijinul FMI.

„Nu cred că suntem în poziția în care să ajungem din nou sub o monitorizare internațională sau într-un acord cu FMI, în acest moment. Avem în față foarte multe oportunități pe care le putem valorifica încât să nu ajungem acolo”, a declarat Nazare.

Primele evaluări importante pentru România vor avea loc la începutul anului 2027. Cele trei mari agenții internaționale de rating urmează să analizeze situația financiară a țării, într-un interval de trei luni.

Potrivit calendarului prezentat de ministrul Finanțelor, Fitch va evalua România în ianuarie 2027, Moody’s în februarie, iar Standard & Poor’s în martie.

Până atunci, Guvernul trebuie să pregătească un buget realist pentru anul viitor și să demonstreze că poate controla cheltuielile publice. Alexandru Nazare consideră că respectarea unor obiective bugetare credibile ar putea ajuta România să își păstreze calificativul actual.

Un alt obiectiv este îmbunătățirea perspectivei negative acordate de agențiile de rating și trecerea acesteia la stabilă. Ministrul susține însă că România ar trebui să urmărească o evoluție mai ambițioasă și să încerce să urce în clasamentul internațional al ratingurilor suverane.

Ministrul Finanțelor a avertizat că pierderea calificativului recomandat investițiilor ar avea consecințe asupra întregii economii, nu doar asupra costurilor la care statul se împrumută de pe piețele financiare.

Categoria „junk” este asociată investițiilor speculative și indică un risc mai ridicat pentru creditorii care finanțează un stat sau o companie. În cazul României, o asemenea retrogradare ar putea determina investitorii să solicite dobânzi mai mari pentru împrumuturile acordate.

În plus, accesul la finanțare ar putea deveni mai dificil, iar atragerea investițiilor ar putea fi afectată. Efectele s-ar putea transmite ulterior în economie și ar putea ajunge să fie resimțite direct de populație.

Alexandru Nazare a explicat că pierderea ratingului recomandat investițiilor ar putea produce inclusiv consecințe sociale importante.

Ministrul a atras atenția asupra gravității unui asemenea scenariu și asupra efectelor pe care le-ar putea avea asupra economiei românești.

„Această prăpastie pe care o denumim junk, pierderea calificativului de investiții, odată materializată ar afecta extrem de mult economia României și ar avea efecte sociale mari”, a avertizat ministrul.

Printre riscurile menționate se numără creșterea prețurilor, presiunile asupra cursului valutar și posibilele probleme privind menținerea locurilor de muncă. Astfel, o eventuală retrogradare nu ar reprezenta doar o problemă de imagine pentru România pe piețele internaționale, ci ar putea avea efecte asupra nivelului de trai.

Întrebat dacă România va ajunge inevitabil în categoria investițiilor speculative, așa cum avertizează unele voci, ministrul Finanțelor a respins această posibilitate.

Alexandru Nazare susține că evoluția ratingului depinde în mare măsură de deciziile autorităților și de capacitatea Guvernului de a gestiona problemele bugetare. Acesta consideră că România nu trebuie să se limiteze la evitarea retrogradării, ci ar trebui să urmărească inclusiv îmbunătățirea calificativului acordat de agențiile internaționale.

Ministrul a explicat că autoritățile au posibilitatea să schimbe direcția și să împiedice materializarea riscurilor asociate pierderii ratingului recomandat investițiilor.

„Nu, de ce să ajungem? Ține de noi să gestionăm acest lucru, să nu ajungem acolo, să fim mai ambițioși și să vrem creșterea ratingului”, a declarat Alexandru Nazare.

În opinia sa, un buget construit pe baze realiste și respectat de autorități ar contribui la îmbunătățirea perspectivei financiare a României.

O evoluție favorabilă a ratingului ar putea permite statului să se împrumute la dobânzi mai mici și să reducă presiunea costurilor de finanțare asupra bugetului. În același timp, o gestionare mai bună a cheltuielilor publice ar putea lăsa la dispoziția autorităților mai multe resurse pentru măsurile de relansare economică.

Declarațiile ministrului Finanțelor vin după avertismentele lansate de președintele Nicușor Dan, care a vorbit despre riscul ca România să fie nevoită să apeleze din nou la Fondul Monetar Internațional dacă nu reușește să reducă deficitul bugetar și să păstreze încrederea investitorilor.

Șeful statului a explicat că pierderea încrederii piețelor financiare și deteriorarea situației economice ar putea împinge țara într-o situație în care sprijinul financiar extern să devină necesar.

Un eventual acord cu FMI ar putea veni însă cu obligații stricte pentru autoritățile române.

Potrivit avertismentului președintelui, România ar putea fi nevoită să adopte măsuri de austeritate mult mai dure decât cele aplicate până în prezent, în schimbul sprijinului financiar acordat de instituția internațională.