Amenzi în autobuz, metrou sau tren, chiar dacă ai bilet valabil. Ce reguli trebuie să respecte pasagerii

Pasagerii pot primi amenzi în transportul public dacă tulbură liniștea celorlalți călători. Ascultarea muzicii fără căști și convorbirile telefonice pe difuzor pot atrage sancțiuni în anumite condiții. În România, regulile diferă pentru autobuze, tramvaie, metrou și trenuri. Aplicarea sancțiunilor depinde de comportamentul pasagerilor și de prevederile legale.

În România, amenzi pentru tulburarea liniștii publice pot fi aplicate inclusiv persoanelor care călătoresc cu mijloacele de transport în comun. Totuși, simplul disconfort provocat celorlalți pasageri nu reprezintă automat o contravenție.

Legea nr. 61/1991 reglementează sancționarea faptelor care încalcă normele de conviețuire socială, ordinea și liniștea publică.

Avocatul Bogdan Buneci a explicat, pentru Digi24.ro, condițiile în care pot fi sancționați călătorii.

„Legea nr. 61/1991, care reglementează sancționarea faptelor de încălcare a normelor de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, prevede la articolul 2, punctul 25, că tulburarea fără drept a liniștii locuitorilor prin producerea de zgomote cu diferite aparate sau obiecte, prin strigăte ori larmă constituie contravenție”, a explicat avocatul Bogdan Buneci.

Pentru asemenea abateri, legislația prevede sancțiuni între 200 și 1.000 de lei. Valoarea amenzii depinde de circumstanțele în care este constatată contravenția.

„Sancțiunile pot fi aplicate de polițiști, jandarmi, primar sau de persoanele împuternicite de acesta, în condițiile prevăzute de lege”, a precizat specialistul.

În cazul repetării aceleiași contravenții în termen de 72 de ore, sancțiunile sunt mai mari. Amenzile pot ajunge între 1.000 și 3.000 de lei.

Legea prevede și posibilitatea prestării a 50-100 de ore de activități în folosul comunității. Aplicarea acestei măsuri depinde de condițiile legale și de circumstanțele faptei.

„Aceste prevederi stabilesc cadrul general privind sancționarea faptelor care tulbură liniștea publică, însă aplicarea lor în mijloacele de transport în comun trebuie analizată și în raport cu regulile speciale care reglementează funcționarea acestora”, a explicat avocatul.

Regulamentul transportului public din regiunea București-Ilfov stabilește obligații clare pentru persoanele care circulă cu autobuzele, tramvaiele și troleibuzele.

Capitolul 12 impune respectarea unui comportament civilizat față de ceilalți călători. Capitolul 13 stabilește sancțiunile pentru producerea dezordinii în interiorul vehiculelor.

„Totodată, Capitolul 13, punctul 1, litera i), stabilește că producerea dezordinii în interiorul vehiculului constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 100 și 500 de lei”, a explicat Bogdan Buneci.

În această categorie pot intra ascultarea muzicii fără căști și convorbirile telefonice pe difuzor. Pot fi sancționate și alte comportamente zgomotoase care perturbă liniștea pasagerilor.

Totuși, folosirea telefonului pe difuzor nu determină automat aplicarea unei amenzi. Autoritățile trebuie să stabilească dacă fapta încalcă regulamentul.

„Pentru ca pasagerul să poată fi sancționat, comportamentul trebuie să se încadreze în prevederile regulamentului, iar abaterea să fie constatată de persoanele competente”, a precizat avocatul.

Sancțiunea este stabilită în funcție de natura comportamentului și de împrejurările concrete ale incidentului.

Constatarea contravențiilor din transportul public poate reveni poliției locale și Jandarmeriei, în limitele competențelor legale.

Controlorii operatorilor de transport, inclusiv STB și STV, pot aplica sancțiuni numai dacă au primit această atribuție.

În mod obișnuit, aceștia verifică biletele și abonamentele pasagerilor. Totodată, pot sancționa călătorii care nu dețin un titlu de călătorie valabil.

Pentru abaterile privind ordinea publică, controlorii trebuie să fie împuterniciți expres.

„În cazul abaterilor care presupun tulburarea ordinii și a liniștii în mijloacele de transport, aceștia pot aplica amenzi numai dacă au fost desemnați oficial să constate și să sancționeze astfel de fapte, potrivit prevederilor Capitolului 13, punctul 8, din regulament”, a adăugat specialistul.

Transportul cu metroul este reglementat prin Legea nr. 150/2005, care stabilește contravențiile specifice acestui mijloc de deplasare.

Actul normativ nu sancționează explicit ascultarea muzicii fără căști sau convorbirile telefonice pe difuzor.

„În cazul transportului cu metroul, situația este diferită”, a explicat avocatul Bogdan Buneci.

Acesta precizează că lipsa unei sancțiuni specifice nu exclude aplicarea legislației generale privind ordinea publică.

Legea nr. 61/1991 poate fi utilizată atunci când comportamentul pasagerilor constituie o tulburare a liniștii publice.

În asemenea situații, polițiștii sau jandarmii pot interveni pentru constatarea abaterilor. Aplicarea sancțiunilor este posibilă numai dacă sunt îndeplinite condițiile legale.

„Prin urmare, deși legislația privind transportul cu metroul nu include o contravenție distinctă pentru producerea zgomotelor deranjante în trenuri sau în stații, comportamentele care depășesc limitele unei conduite normale și ajung să tulbure ordinea și liniștea publică pot fi sancționate în baza legislației generale”, a explicat specialistul.

În transportul feroviar, comportamentul pasagerilor este reglementat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/1994.

Articolul 2.19 vizează tulburarea liniștii celorlalți călători, inclusiv prin folosirea aparatelor care produc zgomote.

Ascultarea muzicii la volum excesiv poate constitui contravenție. Aceeași regulă se aplică utilizării dispozitivelor audio care deranjează ceilalți pasageri.

„Pentru astfel de abateri, amenzile sunt cuprinse între 250 și 400 de lei, potrivit prevederilor actului normativ”, a precizat avocatul.

Sancțiunile pot fi aplicate de agenții Poliției Transporturi și de personalul feroviar împuternicit.

Printre angajații care pot primi asemenea atribuții se numără șefii de stație și conducătorii de tren. Pot fi desemnați și alți reprezentanți ai operatorilor feroviari.

Aceștia trebuie să dețină competența legală pentru constatarea și sancționarea contravențiilor.

Persoanele deranjate de comportamentul altor călători pot solicita intervenția controlorilor sau a autorităților competente.

În funcție de gravitatea incidentului, pasagerii pot sesiza poliția. Reclamațiile pot fi transmise și după încheierea călătoriei.

„Pasagerii care sunt deranjați de comportamentul altor călători pot sesiza controlorul sau pot solicita intervenția poliției, în funcție de gravitatea situației”, a explicat Bogdan Buneci.

Sesizările scrise pot fi adresate operatorului de transport sau autorității competente.

Pentru identificarea incidentului, reclamația trebuie să conțină informații despre locul și momentul producerii faptei.

Sunt importante data, ora, numărul liniei, traseul, numărul vehiculului și stația în care s-a produs incidentul.

Declarațiile martorilor pot contribui la documentarea situației. Înregistrările audio-video pot reprezenta, de asemenea, probe utile, dacă sunt obținute și utilizate legal.

Pasagerii pot informa și șoferul despre comportamentele deranjante. Totuși, acest lucru trebuie făcut numai când vehiculul este oprit.

Măsura urmărește evitarea distragerii atenției conducătorului auto în timpul deplasării.

„Acesta poate atrage atenția călătorului asupra comportamentului său sau poate solicita sprijinul autorităților competente, dacă situația o impune”, a explicat avocatul.

Șoferul nu poate aplica amenzi pentru asemenea abateri fără o împuternicire legală.

Persoanele sancționate pentru tulburarea liniștii publice au dreptul să conteste amenda în instanță.

Această posibilitate există atât pentru sancțiunile aplicate conform Legii nr. 61/1991, cât și pentru cele prevăzute de HG nr. 203/1994.

Instanța analizează legalitatea procesului-verbal, împrejurările incidentului și probele prezentate.

„Totuși, simpla afirmație că persoana sancționată nu este de acord cu amenda nu este suficientă pentru anularea acesteia”, a explicat avocatul Bogdan Buneci.

Pentru anularea sau modificarea sancțiunii, persoana amendată trebuie să prezinte argumente și dovezi relevante.

Acestea pot demonstra existența unor nereguli în procesul-verbal sau în constatarea faptei.

De asemenea, contestatarul poate invoca încadrarea juridică greșită a comportamentului sancționat. Instanța stabilește dacă procesul-verbal respectă condițiile legale și dacă sancțiunea este justificată.