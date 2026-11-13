Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) organizează, în perioada 13-15 noiembrie 2026, la Palatul Parlamentului, Forum Europa – „Viziune, Identitate, Educație”, o reuniune internațională dedicată apărării suveranității naționale, identității europene și dreptului popoarelor de a-și decide singure viitorul.

Potrivit unui comunicat transmis joi seară de formațiune, evenimentul va reuni lideri politici, parlamentari, europarlamentari, diplomați și reprezentanți ai mișcărilor conservatoare și suveraniste din Europa și din alte regiuni ale lumii.

Timp de trei zile, Bucureștiul va găzdui conferințe, dezbateri și întâlniri internaționale. La acestea sunt așteptate câteva mii de persoane și peste 200 de invitați din străinătate.

Potrivit organizatorilor, Forum Europa își propune să ofere un cadru de dialog și cooperare între reprezentanții formațiunilor politice care susțin o Europă a națiunilor libere. În această viziune, suveranitatea statelor, identitatea națională și voința cetățenilor sunt considerate principii fundamentale.

Deschiderea oficială a evenimentului este programată vineri, 13 noiembrie, la ora 18:00.

Unul dintre momentele centrale ale reuniunii va fi lansarea manifestului „Europa Noastră”. Documentul promovează o viziune asupra viitorului Uniunii Europene construită în jurul libertății națiunilor, respectării tradițiilor și păstrării dreptului fiecărui stat de a decide asupra propriului destin.

„Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) organizează, în perioada 13-15 noiembrie, la Palatul Parlamentului din București, Forum Europa – „Viziune, Identitate, Educație”, o reuniune internațională dedicată apărării suveranității naționale, identității europene și dreptului popoarelor de a-și decide singure viitorul. Evenimentul va aduce împreună lideri politici, parlamentari, europarlamentari, diplomați și reprezentanți ai mișcărilor conservatoare și suveraniste din Europa și din întreaga lume. Timp de trei zile, Bucureștiul va găzdui conferințe, dezbateri și întâlniri internaționale la care sunt așteptate câteva mii de persoane și peste 200 de invitați din străinătate. Forum Europa oferă un cadru de dialog și cooperare între reprezentanții formațiunilor politice care susțin o Europă a națiunilor libere, în care suveranitatea statelor, identitatea națională și voința cetățenilor reprezintă principii fundamentale. Deschiderea oficială va avea loc vineri, 13 noiembrie, la ora 18:00. Un moment central al reuniunii îl reprezintă lansarea manifestului „Europa Noastră”, document care promovează o viziune asupra viitorului Uniunii Europene întemeiată pe libertatea națiunilor, respectarea tradițiilor și păstrarea dreptului fiecărui stat de a decide asupra propriului destin”, informează AUR.

Programul reuniunii internaționale organizate de AUR include conferințe tematice, dezbateri, întâlniri bilaterale și constituirea a aproximativ 60 de grupuri de prietenie cu reprezentanți din alte state.

Discuțiile se vor concentra asupra mai multor teme importante pentru agenda politică europeană și internațională. Printre acestea se numără:

viitorul Europei;

apărarea identității și a valorilor naționale;

libertatea de decizie a statelor membre;

dezvoltarea unor parteneriate internaționale bazate pe respect reciproc.

Un alt subiect important va fi păstrarea unei Uniuni Europene în care cooperarea dintre state să nu presupună uniformizare politică, pierderea identității naționale sau diminuarea suveranității statelor membre.

Formațiunea susține că Europa trebuie să rămână o comunitate a națiunilor, în care popoarele își păstrează identitatea, libertatea și dreptul de a-și hotărî singure viitorul.

„Programul Forum Europa cuprinde conferințe tematice, dezbateri, întâlniri bilaterale și constituirea a aproximativ 60 de grupuri de prietenie cu reprezentanți din alte state. În centrul discuțiilor se vor afla viitorul Europei, apărarea identității și valorilor naționale, libertatea de decizie a statelor membre și dezvoltarea unor parteneriate internaționale bazate pe respect reciproc. Dezbaterile vor aborda inclusiv necesitatea păstrării unei Uniuni Europene în care cooperarea dintre state nu înseamnă uniformizare politică, pierderea identității sau diminuarea suveranității naționale”, subliniază AUR.

Prin organizarea Forum Europa, AUR urmărește consolidarea dialogului cu partenerii internaționali și promovarea unei viziuni asupra construcției europene bazate pe cooperarea dintre statele suverane.

Reprezentanții formațiunii consideră că această cooperare nu trebuie să conducă la concentrarea puterii și la îndepărtarea procesului decizional de cetățeni.

„Europa trebuie să rămână una a națiunilor, în care popoarele își păstrează identitatea, libertatea și dreptul de a-și hotărî singure viitorul. Prin Forum Europa, consolidăm dialogul cu partenerii internaționali și reafirmăm viziunea noastră asupra unei Europe construite prin cooperarea statelor suverane, nu prin concentrarea puterii și îndepărtarea deciziilor de cetățeni”, a conchis AUR.

Evenimentul se va desfășura în perioada 13-15 noiembrie, la Palatul Parlamentului.