Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar pentru vineri, 13 noiembrie 2026. Datele oficiale cuprind cotațiile principalelor monede internaționale, printre care euro, dolarul american, lira sterlină și francul elvețian, dar și valoarea gramului de aur.

Potrivit cursului de referință publicat de BNR, euro este cotat la 5,3498 lei, în timp ce dolarul american valorează 4,8428 lei. Francul elvețian a ajuns la 5,7814 lei, iar lira sterlină este cotată la 6,4023 lei. Dolarul canadian are o valoare de 3,3942 lei, în timp ce dolarul australian este cotat la 3,2872 lei.

În ceea ce privește celelalte monede europene, coroana cehă este evaluată la 0,2192 lei, coroana daneză la 0,7156 lei, iar coroana norvegiană la 0,5062 lei. Coroana suedeză are un curs de 0,4820 lei, zlotul polonez este cotat la 1,2136 lei, iar leul moldovenesc ajunge la 0,2654 lei. Dinarul sârbesc este evaluat la 0,0455 lei, în timp ce rubla rusească are o valoare de 0,0589 lei.

Cursul BNR pentru lira turcească este de 0,0961 lei, iar cel pentru lira egipteană este de 0,0907 lei. În cazul monedelor asiatice, 100 de yeni japonezi sunt cotate la 3,0275 lei, iar 100 de woni sud-coreeni valorează 0,3626 lei. Renminbi-ul chinezesc este evaluat la 0,7258 lei, rupia indiană la 0,0514 lei, iar 100 de rupii indoneziene la 0,0266 lei.

Totodată, dolarul din Hong Kong este cotat la 0,6172 lei, dolarul singaporez la 3,7602 lei, bahtul thailandez la 0,1429 lei, iar ringgitul malaysian la 1,1844 lei. Peso-ul filipinez are o valoare de 0,0759 lei, în timp ce shekelul israelian este cotat la 1,5119 lei.

În ceea ce privește monedele din alte regiuni ale lumii, randul sud-african este evaluat la 0,2867 lei, realul brazilian la 0,8583 lei, iar peso-ul mexican la 0,2604 lei. Dolarul neo-zeelandez ajunge la 2,6784 lei, iar dirhamul Emiratelor Arabe este cotat la 1,3184 lei. Pentru 100 de coroane islandeze, BNR a stabilit un curs de 3,9221 lei, în timp ce 100 de forinți maghiari valorează 1,4619 lei.

Banca Națională a României a publicat și cotația gramului de aur pentru vineri, 13 noiembrie 2026. Potrivit datelor oficiale, acesta este evaluat la 605,8788 lei.

De asemenea, cursul valutar include DST (Drepturile Speciale de Tragere), instrumentul monetar utilizat de Fondul Monetar Internațional, care are o valoare de 6,5225 lei. Codul valutar corespunzător este XDR.

Monedă Cod valutar Curs BNR (lei) Dolar australian AUD 3,2872 Dolar canadian CAD 3,3942 Franc elvețian CHF 5,7814 Coroană cehă CZK 0,2192 Coroană daneză DKK 0,7156 Liră egipteană EGP 0,0907 Euro EUR 5,3498 Liră sterlină GBP 6,4023 100 forinți maghiari HUF 1,4619 100 yeni japonezi JPY 3,0275 Leu moldovenesc MDL 0,2654 Coroană norvegiană NOK 0,5062 Zlot polonez PLN 1,2136 Rublă rusească RUB 0,0589 Coroană suedeză SEK 0,4820 Liră turcească TRY 0,0961 Dolar american USD 4,8428 Rand sud-african ZAR 0,2867 Real brazilian BRL 0,8583 Renminbi chinezesc CNY 0,7258 Rupie indiană INR 0,0514 100 woni sud-coreeni KRW 0,3626 Peso mexican MXN 0,2604 Dolar neo-zeelandez NZD 2,6784 Dinar sârbesc RSD 0,0455 Hryvna ucraineană UAH 0,1066 Dirham al Emiratelor Arabe AED 1,3184 Baht thailandez THB 0,1429 Dolar din Hong Kong HKD 0,6172 Shekel israelian ILS 1,5119 100 rupii indoneziene IDR 0,0266 Peso filipinez PHP 0,0759 100 coroane islandeze ISK 3,9221 Ringgit malaysian MYR 1,1844 Dolar singaporez SGD 3,7602 Gram de aur XAU 605,8788 DST XDR 6,5225

Cotațiile publicate de BNR reprezintă cursurile oficiale de referință ale zilei și sunt utilizate ca reper în diferite operațiuni economice și financiare. Valorile sunt exprimate în lei, iar pentru anumite monede, precum forintul maghiar, yenul japonez, wonul sud-coreean, rupia indoneziană și coroana islandeză, cotațiile sunt raportate la 100 de unități monetare.

Potrivit datelor publicate pentru vineri, 13 noiembrie 2026, ratele dobânzilor ROBID și ROBOR au înregistrat evoluții ușoare față de ședința precedentă, din 12 noiembrie.

La ROBID, rata overnight (O/N) s-a menținut la 5,48%, în timp ce rata tomorrow/next (T/N) a scăzut de la 5,49% la 5,48%. Pentru o săptămână (1W), dobânda a rămas la 5,53%, iar pentru o lună (1M) s-a menținut la 5,70%. La trei luni (3M), rata a rămas la 5,76%, iar la șase luni (6M), la 5,78%. Pentru 12 luni (12M), ROBID a crescut ușor, de la 5,83% la 5,84%.

În ceea ce privește ROBOR, rata overnight (O/N) s-a menținut la 5,77%, iar cea tomorrow/next (T/N) a scăzut de la 5,78% la 5,77%. Pentru o săptămână (1W), dobânda a rămas la 5,82%.

La o lună (1M), ROBOR a coborât de la 6,00% la 5,99%. Pentru trei luni (3M), rata s-a menținut la 6,07%, iar pentru șase luni (6M), la 6,14%. În cazul maturității de 12 luni (12M), ROBOR a rămas neschimbat, la 6,19%.

Ratele sunt exprimate în procente pe an (% p.a.), iar valorile prezentate corespund cotațiilor înregistrate la ora 11:00.