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Curs valutar vineri, 13 noiembrie. Cât valorează euro, dolarul american și gramul de aur la final de săptămână. BNR a publicat noile cotații

Curs valutar vineri, 13 noiembrie. Cât valorează euro, dolarul american și gramul de aur la final de săptămână. BNR a publicat noile cotații

SURSĂ FOTO: Dreamstime - Curs valutar

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Publicat de Leonard Bădilă la 13 noiembrie 2026, 13:10
Din cuprinsul articolului

Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar pentru vineri, 13 noiembrie 2026. Datele oficiale cuprind cotațiile principalelor monede internaționale, printre care euro, dolarul american, lira sterlină și francul elvețian, dar și valoarea gramului de aur.

Curs valutar vineri, 13 noiembrie. Cât valorează euro, dolarul american și gramul de aur

Potrivit cursului de referință publicat de BNR, euro este cotat la 5,3498 lei, în timp ce dolarul american valorează 4,8428 lei. Francul elvețian a ajuns la 5,7814 lei, iar lira sterlină este cotată la 6,4023 lei. Dolarul canadian are o valoare de 3,3942 lei, în timp ce dolarul australian este cotat la 3,2872 lei.

În ceea ce privește celelalte monede europene, coroana cehă este evaluată la 0,2192 lei, coroana daneză la 0,7156 lei, iar coroana norvegiană la 0,5062 lei. Coroana suedeză are un curs de 0,4820 lei, zlotul polonez este cotat la 1,2136 lei, iar leul moldovenesc ajunge la 0,2654 lei. Dinarul sârbesc este evaluat la 0,0455 lei, în timp ce rubla rusească are o valoare de 0,0589 lei.

Cursul BNR pentru lira turcească este de 0,0961 lei, iar cel pentru lira egipteană este de 0,0907 lei. În cazul monedelor asiatice, 100 de yeni japonezi sunt cotate la 3,0275 lei, iar 100 de woni sud-coreeni valorează 0,3626 lei. Renminbi-ul chinezesc este evaluat la 0,7258 lei, rupia indiană la 0,0514 lei, iar 100 de rupii indoneziene la 0,0266 lei.

Totodată, dolarul din Hong Kong este cotat la 0,6172 lei, dolarul singaporez la 3,7602 lei, bahtul thailandez la 0,1429 lei, iar ringgitul malaysian la 1,1844 lei. Peso-ul filipinez are o valoare de 0,0759 lei, în timp ce shekelul israelian este cotat la 1,5119 lei.

În ceea ce privește monedele din alte regiuni ale lumii, randul sud-african este evaluat la 0,2867 lei, realul brazilian la 0,8583 lei, iar peso-ul mexican la 0,2604 lei. Dolarul neo-zeelandez ajunge la 2,6784 lei, iar dirhamul Emiratelor Arabe este cotat la 1,3184 lei. Pentru 100 de coroane islandeze, BNR a stabilit un curs de 3,9221 lei, în timp ce 100 de forinți maghiari valorează 1,4619 lei.

Cât valorează gramul de aur

Banca Națională a României a publicat și cotația gramului de aur pentru vineri, 13 noiembrie 2026. Potrivit datelor oficiale, acesta este evaluat la 605,8788 lei.

De asemenea, cursul valutar include DST (Drepturile Speciale de Tragere), instrumentul monetar utilizat de Fondul Monetar Internațional, care are o valoare de 6,5225 lei. Codul valutar corespunzător este XDR.

Monedă Cod valutar Curs BNR (lei)
Dolar australian AUD 3,2872
Dolar canadian CAD 3,3942
Franc elvețian CHF 5,7814
Coroană cehă CZK 0,2192
Coroană daneză DKK 0,7156
Liră egipteană EGP 0,0907
Euro EUR 5,3498
Liră sterlină GBP 6,4023
100 forinți maghiari HUF 1,4619
100 yeni japonezi JPY 3,0275
Leu moldovenesc MDL 0,2654
Coroană norvegiană NOK 0,5062
Zlot polonez PLN 1,2136
Rublă rusească RUB 0,0589
Coroană suedeză SEK 0,4820
Liră turcească TRY 0,0961
Dolar american USD 4,8428
Rand sud-african ZAR 0,2867
Real brazilian BRL 0,8583
Renminbi chinezesc CNY 0,7258
Rupie indiană INR 0,0514
100 woni sud-coreeni KRW 0,3626
Peso mexican MXN 0,2604
Dolar neo-zeelandez NZD 2,6784
Dinar sârbesc RSD 0,0455
Hryvna ucraineană UAH 0,1066
Dirham al Emiratelor Arabe AED 1,3184
Baht thailandez THB 0,1429
Dolar din Hong Kong HKD 0,6172
Shekel israelian ILS 1,5119
100 rupii indoneziene IDR 0,0266
Peso filipinez PHP 0,0759
100 coroane islandeze ISK 3,9221
Ringgit malaysian MYR 1,1844
Dolar singaporez SGD 3,7602
Gram de aur XAU 605,8788
DST XDR 6,5225

Cotațiile publicate de BNR reprezintă cursurile oficiale de referință ale zilei și sunt utilizate ca reper în diferite operațiuni economice și financiare. Valorile sunt exprimate în lei, iar pentru anumite monede, precum forintul maghiar, yenul japonez, wonul sud-coreean, rupia indoneziană și coroana islandeză, cotațiile sunt raportate la 100 de unități monetare.

Ratele dobânzilor ROBID/ROBOR

Potrivit datelor publicate pentru vineri, 13 noiembrie 2026, ratele dobânzilor ROBID și ROBOR au înregistrat evoluții ușoare față de ședința precedentă, din 12 noiembrie.

La ROBID, rata overnight (O/N) s-a menținut la 5,48%, în timp ce rata tomorrow/next (T/N) a scăzut de la 5,49% la 5,48%. Pentru o săptămână (1W), dobânda a rămas la 5,53%, iar pentru o lună (1M) s-a menținut la 5,70%. La trei luni (3M), rata a rămas la 5,76%, iar la șase luni (6M), la 5,78%. Pentru 12 luni (12M), ROBID a crescut ușor, de la 5,83% la 5,84%.

În ceea ce privește ROBOR, rata overnight (O/N) s-a menținut la 5,77%, iar cea tomorrow/next (T/N) a scăzut de la 5,78% la 5,77%. Pentru o săptămână (1W), dobânda a rămas la 5,82%.

La o lună (1M), ROBOR a coborât de la 6,00% la 5,99%. Pentru trei luni (3M), rata s-a menținut la 6,07%, iar pentru șase luni (6M), la 6,14%. În cazul maturității de 12 luni (12M), ROBOR a rămas neschimbat, la 6,19%.

Ratele sunt exprimate în procente pe an (% p.a.), iar valorile prezentate corespund cotațiilor înregistrate la ora 11:00.

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Publicat în: Economie

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Despre autor
Leonard Bădilă

Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.

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