Curs valutar joi, 12 noiembrie. Cât valorează astăzi cele mai importante monede internaționale. BNR a publicat noile cotații

Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar de referință pentru joi, 12 noiembrie 2026. Datele instituției includ cotațiile pentru principalele valute internaționale, printre care euro, dolarul american, francul elvețian și lira sterlină, dar și pentru alte monede tranzacționate pe piețele internaționale. Totodată, BNR a anunțat valoarea gramului de aur și a Drepturilor Speciale de Tragere (DST).

Potrivit cursului publicat de Banca Națională a României (BNR), euro este cotat joi, 12 noiembrie, la 5,3459 lei. Dolarul american are o valoare de 4,8155 lei, în timp ce francul elvețian este cotat la 5,7938 lei.

Lira sterlină a ajuns la 6,3935 lei, iar dolarul canadian este cotat la 3,3817 lei. În cazul dolarului australian, cursul de referință stabilit de BNR este de 3,2917 lei.

Dintre celelalte monede europene, coroana cehă este cotată la 0,2194 lei, coroana daneză la 0,7151 lei, coroana norvegiană la 0,5048 lei, iar coroana suedeză la 0,4838 lei. Zlotul polonez valorează 1,2147 lei, rubla rusească este cotată la 0,0581 lei, leul moldovenesc ajunge la 0,2652 lei, iar dinarul sârbesc are o valoare de 0,0455 lei.

Banca Națională a României (BNR) a publicat și cotațiile pentru monedele din Asia, America, Africa și Orientul Mijlociu. Astfel, lira egipteană este cotată la 0,0900 lei, iar lira turcească are un curs de 0,0956 lei. Randul sud-african valorează 0,2899 lei, în timp ce realul brazilian este cotat la 0,8626 lei.

În Asia, 100 de yeni japonezi sunt evaluați la 3,0182 lei, iar renminbi-ul chinezesc este cotat la 0,7222 lei. Rupia indiană valorează 0,0512 lei, în timp ce 100 de woni sud-coreeni ajung la 0,3618 lei. Bahtul thailandez este cotat la 0,1426 lei, iar 100 de rupii indoneziene valorează 0,0265 lei.

Totodată, ringgitul malaysian este cotat la 1,1806 lei, iar dolarul singaporez ajunge la 3,7490 lei. Dolarul din Hong Kong are o valoare de 0,6139 lei, în timp ce pesoul filipinez este cotat la 0,0756 lei.

În ceea ce privește celelalte monede internaționale, peso-ul mexican este evaluat la 0,2594 lei, iar dolarul neo-zeelandez la 2,6808 lei. Dirhamul Emiratelor Arabe are un curs de 1,3112 lei, iar shekelul israelian este cotat la 1,5165 lei. De asemenea, 100 de coroane islandeze valorează 3,9135 lei.

Drepturile Speciale de Tragere (DST), unitatea de cont utilizată de Fondul Monetar Internațional, sunt cotate de BNR la 6,4992 lei.

Pe lângă cursurile valutare, Banca Națională a României a publicat și cotația gramului de aur. Potrivit datelor instituției, acesta este evaluat joi, 12 noiembrie 2026, la 611,8686 lei.

Moneda Simbol Curs BNR (lei) Dolar australian AUD 3,2917 Dolar canadian CAD 3,3817 Franc elvețian CHF 5,7938 Coroană cehă CZK 0,2194 Coroană daneză DKK 0,7151 Liră egipteană EGP 0,0900 Euro EUR 5,3459 Liră sterlină GBP 6,3935 100 forinți maghiari HUF 1,4683 100 yeni japonezi JPY 3,0182 Leu moldovenesc MDL 0,2652 Coroană norvegiană NOK 0,5048 Zlot polonez PLN 1,2147 Rublă rusească RUB 0,0581 Coroană suedeză SEK 0,4838 Liră turcească TRY 0,0956 Dolar american USD 4,8155 Rand sud-african ZAR 0,2899 Real brazilian BRL 0,8626 Renminbi chinezesc CNY 0,7222 Rupie indiană INR 0,0512 100 woni sud-coreeni KRW 0,3618 Peso mexican MXN 0,2594 Dolar neo-zeelandez NZD 2,6808 Dinar sârbesc RSD 0,0455 Hryvna ucraineană UAH 0,1060 Dirham Emiratele Arabe AED 1,3112 Baht thailandez THB 0,1426 Dolar Hong Kong HKD 0,6139 Shekel israelian ILS 1,5165 100 rupii indoneziene IDR 0,0265 Peso filipinez PHP 0,0756 100 coroane islandeze ISK 3,9135 Ringgit malaysian MYR 1,1806 Dolar singaporez SGD 3,7490 Gram de aur XAU 611,8686 DST XDR 6,4992

BNR a publicat ratele dobânzilor ROBID și ROBOR valabile joi, 12 noiembrie 2026, calculate la ora 11:00. În cazul indicilor ROBID, rata overnight (O/N) este de 5,48% pe an, în timp ce rata tom-next (T/N) se situează la 5,49%. Pentru scadența de o săptămână (1W), dobânda este de 5,53%, iar pentru o lună (1M) ajunge la 5,70%. La trei luni (3M), ROBID este de 5,76%, la șase luni (6M) se menține la 5,78%, iar la 12 luni (12M) este de 5,83%.

În ceea ce privește indicii ROBOR, rata overnight (O/N) este de 5,77% pe an, iar cea tom-next (T/N) este de 5,78%. Pentru scadența de o săptămână (1W), valoarea ajunge la 5,82%, în timp ce pentru o lună (1M) este de 6,00%. ROBOR la trei luni (3M) se situează la 6,07%, cel la șase luni (6M) este de 6,14%, iar indicele la 12 luni (12M) ajunge la 6,19%.

Comparativ cu valorile înregistrate miercuri, 11 noiembrie 2026, indicii ROBID au înregistrat mici modificări. Rata overnight a scăzut de la 5,49% la 5,48%, în timp ce rata tom-next s-a menținut la 5,49%. ROBID la o săptămână a coborât de la 5,54% la 5,53%, iar cel la o lună a scăzut de la 5,71% la 5,70%. Pentru scadențele de trei, șase și 12 luni, valorile au rămas neschimbate, la 5,76%, 5,78%, respectiv 5,83%.

În cazul indicilor ROBOR, rata overnight a coborât de la 5,78% la 5,77%, iar rata tom-next s-a menținut la 5,78%. ROBOR la o săptămână a scăzut de la 5,83% la 5,82%. În schimb, dobânzile pentru scadențele de o lună, trei luni, șase luni și 12 luni au rămas neschimbate, la 6,00%, 6,07%, 6,14%, respectiv 6,19%.