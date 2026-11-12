Curs valutar joi, 12 noiembrie. Cât valorează astăzi cele mai importante monede internaționale. BNR a publicat noile cotații
SURSA FOTO: Dreamstime - Curs valutar
Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar de referință pentru joi, 12 noiembrie 2026. Datele instituției includ cotațiile pentru principalele valute internaționale, printre care euro, dolarul american, francul elvețian și lira sterlină, dar și pentru alte monede tranzacționate pe piețele internaționale. Totodată, BNR a anunțat valoarea gramului de aur și a Drepturilor Speciale de Tragere (DST).
Curs valutar joi, 12 noiembrie. Cât valorează euro, dolarul american, francul elvețian și lira sterlină
Potrivit cursului publicat de Banca Națională a României (BNR), euro este cotat joi, 12 noiembrie, la 5,3459 lei. Dolarul american are o valoare de 4,8155 lei, în timp ce francul elvețian este cotat la 5,7938 lei.
Lira sterlină a ajuns la 6,3935 lei, iar dolarul canadian este cotat la 3,3817 lei. În cazul dolarului australian, cursul de referință stabilit de BNR este de 3,2917 lei.
Dintre celelalte monede europene, coroana cehă este cotată la 0,2194 lei, coroana daneză la 0,7151 lei, coroana norvegiană la 0,5048 lei, iar coroana suedeză la 0,4838 lei. Zlotul polonez valorează 1,2147 lei, rubla rusească este cotată la 0,0581 lei, leul moldovenesc ajunge la 0,2652 lei, iar dinarul sârbesc are o valoare de 0,0455 lei.
Cursul BNR pentru monedele din afara Europei
Banca Națională a României (BNR) a publicat și cotațiile pentru monedele din Asia, America, Africa și Orientul Mijlociu. Astfel, lira egipteană este cotată la 0,0900 lei, iar lira turcească are un curs de 0,0956 lei. Randul sud-african valorează 0,2899 lei, în timp ce realul brazilian este cotat la 0,8626 lei.
În Asia, 100 de yeni japonezi sunt evaluați la 3,0182 lei, iar renminbi-ul chinezesc este cotat la 0,7222 lei. Rupia indiană valorează 0,0512 lei, în timp ce 100 de woni sud-coreeni ajung la 0,3618 lei. Bahtul thailandez este cotat la 0,1426 lei, iar 100 de rupii indoneziene valorează 0,0265 lei.
Totodată, ringgitul malaysian este cotat la 1,1806 lei, iar dolarul singaporez ajunge la 3,7490 lei. Dolarul din Hong Kong are o valoare de 0,6139 lei, în timp ce pesoul filipinez este cotat la 0,0756 lei.
În ceea ce privește celelalte monede internaționale, peso-ul mexican este evaluat la 0,2594 lei, iar dolarul neo-zeelandez la 2,6808 lei. Dirhamul Emiratelor Arabe are un curs de 1,3112 lei, iar shekelul israelian este cotat la 1,5165 lei. De asemenea, 100 de coroane islandeze valorează 3,9135 lei.
Drepturile Speciale de Tragere (DST), unitatea de cont utilizată de Fondul Monetar Internațional, sunt cotate de BNR la 6,4992 lei.
Pe lângă cursurile valutare, Banca Națională a României a publicat și cotația gramului de aur. Potrivit datelor instituției, acesta este evaluat joi, 12 noiembrie 2026, la 611,8686 lei.
|Moneda
|Simbol
|Curs BNR (lei)
|Dolar australian
|AUD
|3,2917
|Dolar canadian
|CAD
|3,3817
|Franc elvețian
|CHF
|5,7938
|Coroană cehă
|CZK
|0,2194
|Coroană daneză
|DKK
|0,7151
|Liră egipteană
|EGP
|0,0900
|Euro
|EUR
|5,3459
|Liră sterlină
|GBP
|6,3935
|100 forinți maghiari
|HUF
|1,4683
|100 yeni japonezi
|JPY
|3,0182
|Leu moldovenesc
|MDL
|0,2652
|Coroană norvegiană
|NOK
|0,5048
|Zlot polonez
|PLN
|1,2147
|Rublă rusească
|RUB
|0,0581
|Coroană suedeză
|SEK
|0,4838
|Liră turcească
|TRY
|0,0956
|Dolar american
|USD
|4,8155
|Rand sud-african
|ZAR
|0,2899
|Real brazilian
|BRL
|0,8626
|Renminbi chinezesc
|CNY
|0,7222
|Rupie indiană
|INR
|0,0512
|100 woni sud-coreeni
|KRW
|0,3618
|Peso mexican
|MXN
|0,2594
|Dolar neo-zeelandez
|NZD
|2,6808
|Dinar sârbesc
|RSD
|0,0455
|Hryvna ucraineană
|UAH
|0,1060
|Dirham Emiratele Arabe
|AED
|1,3112
|Baht thailandez
|THB
|0,1426
|Dolar Hong Kong
|HKD
|0,6139
|Shekel israelian
|ILS
|1,5165
|100 rupii indoneziene
|IDR
|0,0265
|Peso filipinez
|PHP
|0,0756
|100 coroane islandeze
|ISK
|3,9135
|Ringgit malaysian
|MYR
|1,1806
|Dolar singaporez
|SGD
|3,7490
|Gram de aur
|XAU
|611,8686
|DST
|XDR
|6,4992
Ratele dobânzilor ROBID/ROBOR
BNR a publicat ratele dobânzilor ROBID și ROBOR valabile joi, 12 noiembrie 2026, calculate la ora 11:00. În cazul indicilor ROBID, rata overnight (O/N) este de 5,48% pe an, în timp ce rata tom-next (T/N) se situează la 5,49%. Pentru scadența de o săptămână (1W), dobânda este de 5,53%, iar pentru o lună (1M) ajunge la 5,70%. La trei luni (3M), ROBID este de 5,76%, la șase luni (6M) se menține la 5,78%, iar la 12 luni (12M) este de 5,83%.
În ceea ce privește indicii ROBOR, rata overnight (O/N) este de 5,77% pe an, iar cea tom-next (T/N) este de 5,78%. Pentru scadența de o săptămână (1W), valoarea ajunge la 5,82%, în timp ce pentru o lună (1M) este de 6,00%. ROBOR la trei luni (3M) se situează la 6,07%, cel la șase luni (6M) este de 6,14%, iar indicele la 12 luni (12M) ajunge la 6,19%.
Comparativ cu valorile înregistrate miercuri, 11 noiembrie 2026, indicii ROBID au înregistrat mici modificări. Rata overnight a scăzut de la 5,49% la 5,48%, în timp ce rata tom-next s-a menținut la 5,49%. ROBID la o săptămână a coborât de la 5,54% la 5,53%, iar cel la o lună a scăzut de la 5,71% la 5,70%. Pentru scadențele de trei, șase și 12 luni, valorile au rămas neschimbate, la 5,76%, 5,78%, respectiv 5,83%.
În cazul indicilor ROBOR, rata overnight a coborât de la 5,78% la 5,77%, iar rata tom-next s-a menținut la 5,78%. ROBOR la o săptămână a scăzut de la 5,83% la 5,82%. În schimb, dobânzile pentru scadențele de o lună, trei luni, șase luni și 12 luni au rămas neschimbate, la 6,00%, 6,07%, 6,14%, respectiv 6,19%.
Recomandările noastre
Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.