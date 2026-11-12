Nadia Comăneci împlinește 65 de ani. Fundația care îi poartă numele duce mai departe lecțiile de performanță ale marii campioane

Astăzi, 12 noiembrie, este ziua de naștere a Nadiei Comăneci, multipla campioană olimpică supranumită „Zeița de la Montreal”. Cu această ocazie, fosta mare gimnastă a publicat și un mesaj pe pagina sa de Facebook.

Numele Nadiei Comăneci rămâne asociat cu performanța sportivă și cu unul dintre cele mai importante momente din istoria gimnasticii mondiale. În acest context, Fundația Nadia Comăneci derulează campania „Nadia10 – Provocări și Performanță”, un proiect care aduce în atenție poveștile oamenilor și sacrificiile aflate în spatele medaliilor.

Campania este realizată de Fundația Nadia Comăneci, cu sprijinul Cris-Tim, Fundației Restituțio, Akcent Navigație, Electromontaj și E-Infra. Partenerul media al proiectului este EVZ.

Proiectul Nadia10 își propune să prezinte experiențele sportivilor de elită și ale antrenorilor legendari, transformând lecțiile lor de viață în surse de inspirație și mentorat pentru tinerii care își doresc să atingă propriile performanțe.

Inițiativa are trei obiective principale. Primul urmărește inspirarea tinerelor generații și atragerea acestora către sport și disciplină activă. Al doilea vizează recunoașterea națională a campionilor și antrenorilor din cât mai multe discipline sportive, prin evidențierea contribuției lor la dezvoltarea sportului. Al treilea obiectiv este legat de educație și sănătate, prin promovarea unui stil de viață sănătos, bazat pe perseverență.

Prin intermediul campaniei „Nadia10 – Provocări și Performanță”, organizatorii urmăresc revitalizarea comunităților prin promovarea sportului de masă și a incluziunii active.

Un alt obiectiv important este combaterea sedentarismului în rândul tinerilor și consolidarea spiritului de echipă. În același timp, proiectul își propune să ofere alternative etice și autentice la modelele superficiale promovate în spațiul online.

Poveștile sportivilor și antrenorilor prezentate în cadrul inițiativei sunt menite să ofere exemple concrete de disciplină, reziliență și fair-play, transformate în valori esențiale pentru noile generații.

Materialele realizate în cadrul proiectului sunt distribuite prin mai multe canale de comunicare. Campania poate fi urmărită pe YouTube, pe canalul „HAI România!”, pe site-ul EVZ, pe pagina de Facebook a Fundației Nadia Comăneci și pe TikTok, prin contul evzoficial.