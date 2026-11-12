Alertă cu bombă la gara Calais-Frethun. Verificări de securitate și întârzieri pe ruta feroviară Paris-Londra

O alertă cu bombă a fost semnalată în cursul acestei dimineți la gara Calais-Frethun din Franța. Autoritățile au intervenit la fața locului și desfășoară verificări pentru a stabili dacă amenințarea anunțată are un fundament real și dacă există un pericol pentru siguranța călătorilor.

Incidentul afectează traficul feroviar, provocând întârzieri ale trenurilor care circulă între Paris și Londra. Gara Calais-Frethun reprezintă un punct important pentru transportul feroviar dintre cele două capitale, fiind conectată la infrastructura care asigură accesul prin Tunelul Canalului Mânecii, potrivit datelor oferite de rtp.pt/noticias/mundo.

Potrivit informațiilor transmise de autoritățile din Pas-de-Calais, situația este în curs de evaluare, iar echipele prezente la gară efectuează controale de securitate. Scopul intervenției este de a verifica existența unui eventual dispozitiv exploziv și de a determina dacă alerta primită reprezintă o amenințare reală.

Informația despre incident a fost făcută publică de autoritățile locale printr-o postare pe rețelele de socializare. Acestea au confirmat că verificările sunt în desfășurare, fără să ofere, deocamdată, un rezultat privind credibilitatea amenințării.

#Sécurité #Circulation ⚠️ Une alerte à la bombe est actuellement en cours en gare de Calais-Fréthun. La levée de doute est en cours. Celle-ci risque d'avoir un impact sur le trafic alentour. Soyez prudents. Restez informés sur tout éventuelle évolution de la situation sur les… pic.twitter.com/KBcOYhggnD — Préfet Pas-de-Calais 🇫🇷🇪🇺 (@Prefet62) November 12, 2026

Alerta de securitate are efecte asupra circulației feroviare, călătoriile dintre Paris și Londra fiind afectate de întârzieri. Gara Calais-Frethun are un rol important în conexiunile feroviare care traversează Tunelul Canalului Mânecii, iar incidentul influențează desfășurarea normală a curselor de pe această rută.

Autoritățile din Pas-de-Calais au precizat că operațiunile de verificare continuă la fața locului. Până la stabilirea rezultatului controalelor, nu există o confirmare oficială privind caracterul real al amenințării semnalate în această dimineață.

Verificările de securitate urmăresc clarificarea situației de la gara Calais-Frethun, în timp ce traficul feroviar dintre cele două capitale înregistrează întârzieri ca urmare a incidentului.

Sute de școli evacuate, iar o grupare extremistă din Rusia apare în semnătura mesajelor Europa este afectată de o serie de amenințări cu bombă care au provocat perturbări în transportul aerian și evacuarea a sute de unități de învățământ.

Deși identitatea persoanelor care au transmis mesajele nu a fost stabilită, e-mailurile prin care un expeditor anonim își asumă responsabilitatea poartă semnătura „Luptătorii Statului Masculin”. Denumirea face trimitere la o mișcare extremistă din Rusia, cunoscută pentru promovarea misoginismului, rasismului și a discursului ostil față de comunitatea LGBT+.

Cel puțin 300 de școli și licee au fost închise, iar elevii, cadrele didactice și personalul auxiliar au fost evacuați. Măsurile au fost luate după ce directorii instituțiilor au primit mesaje electronice în care se afirma că în clădiri ar fi fost amplasate dispozitive explozive.

Expeditorul s-a prezentat drept „Mikhail Andropov, liderul Vilayat-ului din Misoginistan” și a lansat inclusiv amenințări cu un atac împotriva premierului italian Giorgia Meloni.

Evenimentele din Italia au fost precedate de o serie de incidente similare în transportul aerian european. Pe 6 noiembrie, mai multe zboruri de pe continent au fost vizate de amenințări cu bombă, după alte alerte false înregistrate pe 3 și 5 noiembrie, care au afectat desfășurarea traficului aerian.

Până în prezent, autoritățile nu au identificat persoanele responsabile pentru transmiterea acestor mesaje. Semnătura utilizată în e-mailuri pare să indice o posibilă legătură cu o mișcare radicală din Rusia, cunoscută drept „Statul Masculin” (Male State) sau „Legiunea Masculină” (Male Legion). Cu toate acestea, nu au fost prezentate dovezi care să ateste implicarea organizației în actualul val de amenințări, potrivit informațiilor publicate de Radio Free Europe/Radio Liberty.

Mișcarea nu ar mai fi desfășurat activități importante în ultimii ani, iar reprezentanții săi au respins orice asociere cu incidentele recente. Potrivit relatărilor din presa internațională, un canal de Telegram asociat grupării, precum și fondatorul acesteia, Vladislav Pozdniakov, au transmis că organizația nu mai există și că nu au nicio responsabilitate pentru mesajele care au provocat alertele de securitate.

„Statul Masculin” este o comunitate formată în mediul online, apărută în 2016, care promovează misoginismul radical și alte ideologii extremiste. Fondatorul său este Vladislav Pozdniakov, fost student la medicină, pasionat de culturism. Acesta a părăsit Rusia în 2018, după ce a fost condamnat cu suspendare pentru incitare la ură împotriva femeilor. Trei ani mai târziu, în 2021, organizația a fost interzisă de autoritățile ruse.

Gruparea a devenit cunoscută prin acțiunile de intimidare și hărțuire îndreptate împotriva femeilor, dar și prin atacurile la adresa feministelor și a persoanelor care susțin drepturile comunității LGBT+. Activitatea sa online a inclus campanii de expunere publică și intimidare a unor persoane vizate de membrii mișcării.

Printre țintele grupării s-au numărat și femeile care aveau relații cu bărbați de culoare. Organizația ar fi fost implicată, de asemenea, într-o campanie de presiune și intimidare împotriva unui lanț de restaurante japoneze, după ce acesta a utilizat într-o reclamă imaginea unui bărbat de culoare.

Vladislav Pozdniakov a lansat „Statul Masculin” în 2016, pe VKontakte, una dintre cele mai utilizate rețele de socializare din Rusia. Potrivit lui Dmitri Popov, care a ocupat funcția de adjunct al liderului, obiectivele inițiale ale grupării erau obținerea vizibilității în mediul online și atragerea unor venituri din publicitate. Ulterior, membrii au constatat că puteau câștiga popularitate și bani prin publicarea unor materiale compromițătoare despre femei.

În acest scop, pe platformele asociate organizației au început să fie distribuite fotografii, videoclipuri și date personale ale unor femei, fără acordul acestora. Unele dintre persoanele expuse deveneau ulterior victimele unor campanii de hărțuire și amenințări. Motivele invocate de membrii grupării erau diverse: de la conflicte personale cu anumite femei până la nemulțumiri provocate de conținutul publicat de acestea pe internet.

Discursul utilizat de membrii mișcării avea numeroase asemănări cu ideile promovate în așa-numita „manosphere”, un spațiu online în care circulă mesaje antifeministe și teorii radicale despre rolul bărbaților în societate. În conversațiile grupării erau frecvent folosite clasificările bărbaților în categorii precum „alfa”, „beta” și „omega”. Aceste concepte provin din interpretări ale unor presupuse ierarhii observate în lumea animală, teorii care au fost infirmate de mult timp de cercetările științifice.

Deși ostilitatea față de femei a reprezentat elementul central al ideologiei sale, „Statul Masculin” și-a extins treptat discursul către teme naționaliste. Membrii organizației au început să promoveze conceptul de „patriarhat național”, folosindu-l pentru a critica ceea ce considerau a fi procesul de degradare a societății ruse.

În viziunea grupării, responsabilitatea pentru această presupusă degradare revenea feministelor, activiștilor pentru drepturile persoanelor LGBT+ și comunităților provenite din Asia Centrală și Caucaz. Astfel, discursul organizației a combinat misoginismul cu rasismul și ostilitatea față de anumite categorii sociale și etnice.

Până în 2017, mișcarea începuse să se extindă dincolo de mediul online, prin apariția unor grupuri locale în mai multe orașe din Rusia. O astfel de structură a fost înființată la Habarovsk, în Extremul Orient rus. Activitatea acestei filiale a ajuns să fie monitorizată după infiltrarea unui informator al Serviciului Federal de Securitate (FSB).

În decembrie 2017, patru persoane care făceau parte din această celulă au fost arestate. Ulterior, acestea au primit condamnări pentru infracțiuni asociate extremismului.