România, sub cod portocaliu și cod galben de ploi torențiale și vijelii de până la 140 km/h. Când începe vremea extremă

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis joi mai multe avertizări de cod portocaliu și cod galben, care anunță ploi abundente, precipitații torențiale și intensificări ale vântului în numeroase regiuni ale țării.

Meteorologii avertizează că vremea se va schimba semnificativ în următoarele zile, fiind așteptată o răcire accentuată, iar la altitudini mari vor reveni ninsorile. Potrivit informării meteorologice, precipitațiile vor afecta temporar vestul, nord-vestul și anumite zone din centrul țării. Cantitățile de apă vor ajunge local la 30-60 l/mp, iar în unele zone din Carpații Occidentali pot depăși 80 l/mp.

Schimbarea regimului termic va fi resimțită mai ales sâmbătă, 14 noiembrie, când temperaturile maxime vor coborî, în general, la valori cuprinse între 5 și 10 grade Celsius. În plus, în noaptea de vineri spre sâmbătă, la peste 1.500 de metri altitudine, precipitațiile se vor transforma în ninsoare, iar stratul de zăpadă va ajunge, în general, la 5-10 centimetri.

ANM a emis o informare meteorologică valabilă în intervalul 12 noiembrie, ora 10:00 – 14 noiembrie, ora 20:00. Sunt vizate precipitațiile moderate cantitativ, intensificările vântului, ninsorile la munte, la altitudini de peste 1.500 de metri, precum și răcirea accentuată a vremii.

În perioada anunțată, ploile vor cuprinde temporar vestul, nord-vestul și local centrul țării. Vineri, 13 noiembrie, acestea vor avea în special caracter de aversă și, pe alocuri, vor fi însoțite de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. În noaptea de vineri spre sâmbătă, precipitațiile vor deveni ninsori la altitudini de peste 1.500 de metri, în special în Carpații Meridionali și Carpații de Curbură.

Cantitățile de apă vor fi, în general, de 30-60 l/mp în zonele afectate, în timp ce în Carpații Occidentali, izolat, se pot înregistra valori de peste 80 l/mp. Vântul va avea intensificări temporare încă din noaptea de joi spre vineri, inițial la munte și în regiunile vestice, după care fenomenul se va extinde în întreaga țară. Rafalele vor atinge, în general, 50-65 km/h, iar la munte vor depăși 90 km/h. Sâmbătă, vremea se va răci accentuat, cu temperaturi maxime cuprinse, în general, între 5 și 10 grade Celsius.

Prima avertizare de Cod galben de precipitații este valabilă din 12 noiembrie, ora 10:00, până pe 13 noiembrie, ora 10:00. Sunt vizate Maramureșul, Crișana, nordul, estul și sud-vestul Transilvaniei, Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și anumite zone din Carpații Orientali.

În aceste regiuni sunt prognozate precipitații care vor avea mai ales caracter de aversă. Meteorologii avertizează că, pe intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi însemnate, situându-se, în general, între 25 și 50 l/mp.

Tot pentru intervalul 12 noiembrie, ora 10:00 – 13 noiembrie, ora 10:00, ANM a emis o avertizare de Cod portocaliu pentru Munții Apuseni. Aici sunt așteptate perioade cu ploi torențiale importante cantitativ, iar precipitațiile vor acumula între 50 și 80 l/mp. Izolat, cantitățile de apă pot ajunge în jurul valorii de 90 l/mp.

O altă atenționare de Cod galben vizează intensificările vântului în Banat, Crișana și la munte. Aceasta va intra în vigoare joi, 12 noiembrie, la ora 22:00, și va rămâne valabilă până vineri, 13 noiembrie, la ora 10:00.

În noaptea de joi spre vineri, vântul va sufla cu putere în regiunile menționate, atingând viteze de 50-70 km/h. Situația va fi mai dificilă pe crestele montane, unde rafalele pot ajunge la 90-100 km/h.

Pentru vineri, 13 noiembrie, ANM a anunțat o nouă atenționare de Cod galben privind intensificările vântului. Aceasta este valabilă între orele 10:00 și 21:00 și vizează Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nord-estul și estul Munteniei, precum și sud-vestul Olteniei.

În aceste regiuni, vântul va avea intensificări temporare, iar vitezele la rafală vor ajunge la 50-70 km/h. Fenomenele vor afecta astfel atât regiunile vestice și nordice, cât și zone din centrul, estul și sudul țării.

Tot vineri, în același interval orar, va fi în vigoare și o avertizare de Cod portocaliu pentru intensificări puternice ale vântului în zonele montane. Rafalele vor atinge viteze de 90-120 km/h, iar la altitudini mari pot ajunge la 120-140 km/h.

O ultimă atenționare de Cod galben emisă de meteorologi vizează precipitațiile însemnate cantitativ din zonele montane. Avertizarea este valabilă vineri, 13 noiembrie, între orele 10:00 și 21:00.

Sunt vizate Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și nordul Carpaților Orientali, unde vor exista intervale cu ploi însemnate cantitativ. Precipitațiile vor cădea mai ales sub formă de aversă și vor fi însoțite de descărcări electrice. Cantitățile de apă vor ajunge, în intervale scurte de timp sau prin acumulare, la valori cuprinse, în general, între 25 și 30 l/mp.