Oportunitate pentru mii de tineri: 26 de universități din România oferă burse de studiu

Dacian Cioloș, candidatul României la funcția de secretar general al Francofoniei, a anunțat lansarea unui nou program de cooperare academică între România și Uniunea Africană. Inițiativa prevede acordarea a până la 1.709 burse de studiu pentru tinerii din statele africane, începând cu anul universitar 2027–2028.

Proiectul este rezultatul colaborării dintre Consiliul Național al Rectorilor din România (CNR) și Comisia Uniunii Africane. Potrivit comunicatului de presă transmis miercuri seară, parteneriatul a fost pregătit în urma discuțiilor purtate de Dacian Cioloș cu reprezentanții Uniunii Africane, în prima parte a acestui an.

Noua inițiativă completează programele de burse finanțate deja de statul român pentru studenții străini. Prin acest proiect, universitățile din România își extind contribuția la cooperarea educațională cu țările africane, oferind noi posibilități de formare academică pentru tinerii de pe continent. Cioloș a subliniat importanța accesului la educație și a pregătirii profesionale adaptate cerințelor economice și ale pieței muncii, prezentând parteneriatul drept un exemplu de colaborare concretă între instituții.

„Viitorul Francofoniei se construieşte prin oportunităţile concrete pe care le oferim tinerilor. Am susţinut, încă de la începutul candidaturii mele, că trebuie să apropiem educaţia şi formarea profesională de nevoile economiilor şi de piaţa muncii. Mă bucur că dialogul pe care l-am avut cu Uniunea Africană a contribuit la dezvoltarea acestui parteneriat între universităţile româneşti şi Africa. Este un exemplu al modului în care văd eu dezvoltarea Francofoniei în viitor: de la dialog politic, la colaborare pe teren, între actorii interesaţi, pentru a crea oportunităţi pentru tineri. Le mulţumesc Consiliului Naţional al Rectorilor din România şi universităţilor care s-au mobilizat pentru acest proiect. România are o tradiţie solidă în pregătirea studenţilor din Africa, iar acest program ne permite să creştem contribuţia la dezvoltarea Africii”, a anunțat Dacian Cioloş, potrivit digi24.

Programul de mobilitate academică România–Uniunea Africană va pune la dispoziția candidaților oportunități de studiu pentru toate cele trei cicluri universitare: licență, masterat și doctorat. Oferta va fi disponibilă prin intermediul a 26 de universități românești participante la parteneriat.

Domeniile vizate au fost stabilite în raport cu prioritățile de dezvoltare ale continentului african și cu necesarul de competențe în sectoare considerate importante pentru viitor. Printre specializările incluse se numără știința și tehnologia, agricultura, medicina, schimbările climatice, precum și tranzițiile ecologică și digitală.

Finanțarea celor 1.709 burse va fi asigurată din veniturile proprii ale universităților implicate. Astfel, instituțiile de învățământ superior participante vor susține direct programul de mobilitate, care urmărește să faciliteze accesul studenților africani la pregătirea universitară oferită de România.

Procesul de admitere va presupune o colaborare între Comisia Uniunii Africane și universitățile românești. Prima instituție va avea responsabilitatea preselecției candidaților, în timp ce selecția finală va reveni universităților care oferă locurile de studiu.

Potrivit informațiilor transmise de organizatori, procedura de selecție va urmări să asigure participarea candidaților din diferite regiuni ale continentului african. Totodată, programul prevede respectarea egalității de șanse între femei și bărbați.

„Selecţia candidaţilor se va realiza prin cooperarea dintre Comisia Uniunii Africane, care va organiza preselecţia, şi universităţile româneşti, care vor efectua selecţia finală. Programul urmăreşte o reprezentare geografică echilibrată a statelor membre ale Uniunii Africane şi asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi”, se arată în comunicat.

Inițiativa face parte din direcțiile prevăzute de Strategia națională „România–Africa: Parteneriat pentru viitor prin pace, dezvoltare şi educaţie”. Prin dezvoltarea schimburilor universitare, proiectul urmărește consolidarea relațiilor academice, științifice și umane dintre România și statele africane.

Pe lângă programul destinat tinerilor din Africa, Consiliul Național al Rectorilor pregătește și o ofertă suplimentară de burse pentru studenții din alte regiuni ale lumii. Este vorba despre 100 de locuri de studiu destinate statelor francofone din Asia de Sud-Est, Caraibe și Oceania.

Aceste burse vor fi acordate prin implicarea a două instituții de învățământ superior din România: Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București și Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București.

Implementarea programului de mobilitate academică România–Uniunea Africană va avea la bază un Memorandum de înțelegere între Consiliul Național al Rectorilor din România și Comisia Uniunii Africane.

Documentul va stabili cadrul de colaborare dintre cele două instituții pentru o perioadă inițială de cinci ani, cu posibilitatea prelungirii parteneriatului. Acordul va sta la baza derulării programului de burse și a cooperării universitare dintre România și statele membre ale Uniunii Africane.