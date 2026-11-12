Gabriela Firea anunță noi măsuri europene pentru sănătatea femeilor. Ce pregătește Comisia Europeană

SURSA FOTO: Gabriela Firea/Facebook - Gabriela Firea la conferința organizată la Bruxelles pentru lansarea unui Plan de Acțiune european pentru sănătatea femeilor

Uniunea Europeană pregătește noi măsuri pentru îmbunătățirea sănătății femeilor, prin investiții în cercetare, prevenție și acces la servicii medicale. Comisarul european pentru Sănătate, Olivér Várhelyi, a anunțat miercuri, 11 noiembrie, la Bruxelles, o finanțare de aproape 40 de milioane de euro și elaborarea unei foi de parcurs europene. Anunțurile au fost făcute în cadrul unei conferințe organizate de europarlamentarul Gabriela Firea, dedicată lansării unui Plan european de acțiune privind sănătatea femeilor.

Sănătatea femeilor ar urma să beneficieze de noi investiții europene în cercetarea medicală, după ce comisarul european Olivér Várhelyi a prezentat două inițiative în cadrul conferinței organizate de Gabriela Firea la Parlamentul European, la Bruxelles.

Prima măsură vizează o finanțare de aproape 40 de milioane de euro, programată să fie lansată la începutul anului 2027. Fondurile vor fi destinate cercetării bolilor cardiovasculare, cu accent pe diferențele dintre femei și bărbați în ceea ce privește factorii de risc, manifestările și evoluția acestor afecțiuni.

A doua inițiativă presupune elaborarea unei Foi de Parcurs Europene privind Sănătatea Femeilor (European Roadmap on Women’s Health). Documentul va reprezenta un cadru strategic al Comisiei Europene, destinat coordonării viitoarelor acțiuni privind diagnosticarea timpurie, cercetarea medicală și participarea la studiile clinice.

Într-o postare publicată pe Facebook, europarlamentarul Gabriela Firea, membră a grupului Socialiștilor și Democraților (S&D), a prezentat anunțurile comisarului european și le-a asociat inițiativei sale privind îmbunătățirea accesului femeilor la servicii medicale.

„Măsuri concrete și finanțare europeană pentru sănătatea femeilor, la conferința pe care am organizat-o la Bruxelles”, a scris Gabriela Firea.

Europarlamentarul a precizat că cele două inițiative au fost prezentate în cadrul dezbaterii organizate în Parlamentul European și a susținut că acestea reprezintă un rezultat al demersurilor pentru promovarea Planului european de acțiune privind sănătatea femeilor.

„Aceste angajamente majore vin ca urmare directă a demersului nostru, Planul European de Acțiune privind Sănătatea Femeilor”, a transmis Gabriela Firea.

Planul de acțiune european privind sănătatea femeilor, prezentat la conferința „Sănătatea femeilor în Europa: O abordare pe etape de viață a accesului, prevenției și îngrijirii”, urmărește îmbunătățirea serviciilor medicale prin intervenții adaptate vârstei și nevoilor specifice ale pacientelor.

Gabriela Firea a explicat că inițiativa pornește de la diferențele existente între femei și bărbați în ceea ce privește durata vieții și perioada petrecută cu probleme de sănătate. Potrivit datelor invocate de europarlamentar, femeile din Uniunea Europeană trăiesc mai mult decât bărbații, dar petrec o proporție mai mare a vieții în stare de boală.

„Este o realitate că femeile din UE trăiesc mai mult decât bărbații, dar își petrec cu 25% mai mult din viață în stare de boală. Am conceput acest plan structurat pe conceptul inovator 15/35/55 — o abordare adaptată pe etape de viață”, a explicat Gabriela Firea.

Modelul propus stabilește trei etape principale pentru intervențiile de sănătate publică.

Prima etapă, corespunzătoare adolescenței și asociată vârstei de 15 ani, pune accent pe educația pentru sănătate, prevenție și identificarea timpurie a afecțiunilor specifice femeilor, inclusiv endometrioza.

A doua etapă, reprezentată de vârsta de 35 de ani, se concentrează asupra maturității și perioadei reproductive. Sunt propuse măsuri pentru protejarea sănătății reproductive, îmbunătățirea accesului la tratamente de fertilitate, asigurarea unei îngrijiri materne respectuoase și diagnosticarea rapidă a bolilor autoimune și a cancerelor care afectează femeile tinere.

A treia etapă, destinată femeilor de peste 55 de ani, urmărește susținerea îmbătrânirii active. Aceasta include extinderea accesului la programe de screening pentru cancerul mamar, cervical și colorectal, asistență medicală în perioada menopauzei și servicii integrate de îngrijire.

Planul european de acțiune privind sănătatea femeilor cuprinde cinci domenii prioritare, prin care inițiatorii solicită instituțiilor Uniunii Europene să reducă diferențele existente în cercetarea medicală, diagnosticare și accesul la tratamente.

Prima direcție urmărește reducerea deficitului de date și dovezi științifice privind sănătatea femeilor. Documentul propune creșterea participării femeilor la studiile clinice, utilizarea mai frecventă a datelor medicale diferențiate în funcție de sex și alocarea unor fonduri europene dedicate cercetării.

A doua direcție privește prevenția și diagnosticarea timpurie. Sunt avute în vedere reducerea întârzierilor în stabilirea diagnosticului, dezvoltarea educației pentru sănătate, îmbunătățirea pregătirii profesionale a personalului medical și facilitarea accesului la consultații de specialitate.

A treia prioritate este reducerea inegalităților în accesul la servicii medicale între statele membre. Planul propune eliminarea barierelor financiare și geografice, simplificarea parcursului pacientelor în sistemele de sănătate și îmbunătățirea accesului la serviciile de fertilitate.

În acest context, Gabriela Firea a solicitat inclusiv înființarea unui Fond European pentru Accesul la Tratamente de Fertilitate, care să contribuie la reducerea dificultăților financiare întâmpinate de femeile care au nevoie de astfel de proceduri.

A patra direcție se referă la sănătatea femeilor pe parcursul vieții profesionale. Documentul propune condiții de muncă mai flexibile, adaptări corespunzătoare la locul de muncă și măsuri de sprijin pentru persoanele care trebuie să îmbine activitatea profesională cu tratamentele medicale și responsabilitățile de îngrijire.

Sunt prevăzute și investiții în dezvoltarea serviciilor de îngrijire accesibile, astfel încât responsabilitățile familiale să nu limiteze accesul femeilor la tratamente sau participarea acestora pe piața muncii.

Ultima direcție urmărește monitorizarea rezultatelor printr-un sistem comun de evaluare la nivel european. Inițiativa propune crearea unui Tablou de bord al UE privind sănătatea femeilor (EU Women’s Health Scoreboard), care să permită urmărirea periodică a progreselor pe baza unor indicatori și a datelor medicale diferențiate în funcție de sex și vârstă.

Gabriela Firea a sintetizat obiectivele documentului, subliniind necesitatea unor măsuri coordonate la nivelul instituțiilor europene.

„Prin cele 5 mari direcții de acțiune ale planului, solicităm instituțiilor europene: eliminarea deficitului de date în cercetare, prevenție și diagnostic timpurat, acces echitabil la servicii medicale în întreaga UE (inclusiv crearea unui Fond European pentru Accesul la Tratamente de Fertilitate), sprijinirea sănătății la locul de muncă și un Tablou de Bord European (EU Women’s Health Scoreboard) pentru monitorizarea periodică a progreselor”, a precizat europarlamentarul.

Conferința dedicată lansării Planului european de acțiune privind sănătatea femeilor a reunit reprezentanți ai instituțiilor europene, autorităților naționale, comunității medicale și organizațiilor de pacienți, pentru discutarea măsurilor necesare implementării inițiativei.

Alături de Gabriela Firea au participat comisarul european pentru Sănătate, Olivér Várhelyi, vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, și ministrul român al Sănătății, Alexandru Rogobete.

Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, a transmis un mesaj video în cadrul evenimentului.

La dezbateri au fost prezenți și reprezentanți ai comisiilor parlamentare SANT, FEMM, ECON și IMCO, printre care Romana Jerković, Maria Grapini, Billy Kelleher și Evelyn Regner.

Evenimentul a inclus participarea unor specialiști medicali din România și Belgia, reprezentanți ai asociațiilor europene de pacienți, sportivi și lideri ai societății civile.

Gabriela Firea a mulțumit participanților pentru implicarea în dezbaterile privind îmbunătățirea serviciilor medicale destinate femeilor și pentru sprijinul acordat inițiativei.

„Le mulțumesc comisarului Olivér Várhelyi, vicepreședintei executive a Comisiei Europene Roxana Mînzatu, vicepreședintelui Parlamentului European Victor Negrescu, ministrului Sănătății Alexandru Rogobete, colegilor europarlamentari, medicilor și reprezentanților pacienților care au fost alături de noi”, a transmis europarlamentarul.

Referindu-se la obiectivul urmărit prin promovarea planului la nivel european, Gabriela Firea a afirmat: