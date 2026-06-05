Indicele Hologic Global al Sănătății Femeilor și realitatea din spatele datelor globale

Principalul motiv pentru care oamenii declară că sunt în urmă cu screening-urile pentru cancer este pur și simplu că nu știau că trebuie să fie testați, a explicat Jody Hoyos, CEO al Fundației Prevent Cancer, citând sondajul de detectare precoce al organizației. Se estimează că 1,5 miliarde de femei adulte din întreaga lume nu au realizat în ultimul an testele.

Datele recente privind sănătatea globală indică atât progrese, cât și decalaje semnificative în zona prevenției. Pe baza celui de-al cincilea an de colectare a informațiilor la nivel mondial, raportul evidențiază o evoluție favorabilă în ceea ce privește sănătatea femeilor.

Mai multe femei sunt testate pentru cancer, hipertensiune arterială și diabet decât în orice alt moment de până acum în cadrul indicelui analizat. Aproximativ 70 de milioane de femei în plus au beneficiat de astfel de testări în anul 5 comparativ cu anul 4, ceea ce marchează un avans semnificativ în direcția depistării timpurii.

Totuși, puțin peste jumătate dintre femeile la nivel global nu au efectuat niciun test pentru aceste afecțiuni prevenibile. În același timp, cancerul reprezintă doar o parte dintr-un deficit mai amplu al îngrijirii preventive dedicate femeilor, se arată în raportul hologic.womenshealthindex.

Se estimează că 1,5 miliarde de femei adulte din întreaga lume nu au realizat în ultimul an testele esențiale pentru screeningul cancerului, al hipertensiunii arteriale, al infecțiilor cu transmitere sexuală sau al diabetului. Această situație este evidențiată de cel mai recent Hologic Global Women’s Health Index, care subliniază amploarea diferențelor din sistemele de sănătate și nevoia de date mai precise privind accesul la îngrijire.

„Indicele Hologic Global pentru Sănătatea Femeilor a fost creat în parteneriat cu Gallup pentru a elimina o lacună fundamentală de cunoștințe în domeniul sănătății globale. Datele reprezintă punctul de plecare, dar adevărata lor valoare constă în modul în care acestea informează acțiunile, e”, a declarat Dr. Mia Keeys, director de Sănătate Globală și Inovație la Hologic

Ajuns la a cincea ediție, indexul a colectat răspunsuri de la femei din peste 144 de țări, conturând unul dintre cele mai ample seturi de date privind sănătatea și experiențele femeilor la nivel global.

La începutul acestui an, Hologic și Gallup au reunit experți din domeniul sănătății globale, al politicilor publice și al dezvoltării la Washington, DC, pentru a analiza rezultatele obținute în cinci ani de colectare a datelor și direcțiile viitoare. „Suntem aici pentru a discuta despre date, dar, foarte important, aceste date sunt despre viața femeilor”, a declarat jurnalista Elvina Nawaguna, care a moderat discuția.

„Urmărirea impactului prin intermediul datelor este esențială. Trebuie să putem arăta ce funcționează”, a declarat Janet Fleischman, consultant independent în domeniul sănătății globale și egalității de gen și asociat senior la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, Centrul pentru Politici de Sănătate Globală.

Specialiștii subliniază că datele nu pot fi interpretate izolat de realitatea din teren. „Avem nevoie de vocile femeilor și de experiențele lor trăite pentru a ne ghida pe drumul de urmat”, a spus Fleischman.

Potrivit lui Ritu Sharma, director de politici globale la CARE, accesul la servicii medicale se realizează adesea prin rețele comunitare. „Marea majoritate a femeilor din lume își obțin accesul la asistență medicală de la un lucrător medical comunitar sau un agent de extindere a sănătății”, a spus ea.

În multe regiuni, distanța față de unitățile medicale rămâne un obstacol important. „Foarte rar au posibilitatea de a merge pe jos la o clinică medicală de district și ar face acest lucru doar dacă ceva le-ar pune viața în pericol”, a spus Sharma. „Așa că am fost surprinsă să văd că doar un miliard și jumătate de femei nu participă la screening.”

În zonele unde accesul la tratament este limitat, prevenția și depistarea timpurie capătă o importanță majoră. „Pentru majoritatea femeilor care trăiesc în sărăcie, screeningul este literalmente singura opțiune”, a spus Sharma.

Participanții la discuții au evidențiat că screeningul nu are doar rol de identificare timpurie a bolilor, ci poate funcționa și ca punct de intrare către alte servicii medicale. „Prevenirea și screeningul sunt piloni fundamentali ai acestui efort”, a spus Fleischman. „Screeningul reprezintă un punct de intrare esențial către alte servicii de sănătate – o platformă potențială pentru îngrijire completă pe tot parcursul vieții.”

„Îmbunătățirea sănătății femeilor înseamnă abordarea barierelor structurale care o modelează, inclusiv sărăcia, inegalitățile de gen și rasiale, stigmatizarea și alfabetizarea limitată în domeniul sănătății”, a spus dr. Keeys. „Rezultatele în materie de sănătate nu există izolat. Ele sunt modelate de factori sociali, economici și culturali care trebuie să facă parte din soluție.”

Chiar și în condițiile existenței serviciilor medicale, lipsa de informare și modul de funcționare al sistemelor de sănătate pot limita participarea. „Uneori, când punem întrebări despre screening, nu există o înțelegere clară a ceea ce este acesta”, a spus Hoyos.

Ea a oferit un exemplu din analiza datelor. „Acum câțiva ani, ceea ce am observat în datele noastre a fost o creștere semnificativă a numărului de persoane care au raportat că au făcut un screening pentru cancerul pulmonar, iar acesta nu s-a potrivit deloc cu media națională. A fost o creștere semnificativă. Ne-am întors, am făcut grupuri de discuții, am solicitat informații și am descoperit că percepțiile oamenilor despre screeningul pentru cancerul pulmonar erau ca un stetoscop în piept.” Obstacolele logistice continuă să influențeze participarea la controalele de rutină.