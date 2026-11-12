Se fac angajări pentru noua linie de metrou din București. Constructorul caută specialiști din următoarele domenii

Compania turcă Doğuş Construction a început recrutările pentru lucrările de extindere a Magistralei 4 de metrou din București, pe tronsonul Gara de Nord – Gara Progresul. Constructorul caută profesioniști calificați și cu experiență pentru lotul 1, Gara de Nord – Eroii Revoluției, iar prioritate vor avea cetățenii români și candidații care locuiesc deja în România.

Anunțul de recrutare a fost făcut de Mehmet Fatih Karakuş, directorul de resurse umane al companiei Doğuş Construction din Turcia. Acesta a precizat că firma caută specialiști care să se alăture echipei implicate în unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură de transport din România.

Compania invită candidații foarte motivați, cu pregătire profesională și experiență în domeniu, să participe la dezvoltarea echipei care va lucra la proiectul metroului din București.

Recrutările vizează mai multe poziții de inginerie, coordonare și supraveghere a lucrărilor. Compania Doğuş Construction caută personal pentru următoarele posturi:

Inginer – Birou Tehnic;

Inginer – Măsurători și Devize (Quantity Surveyor);

Inginer – Controlul Costurilor;

Inginer – Planificare;

Inginer – Contracte;

Inginer – Coordonare Proiectare;

Inginer – Managementul Traficului;

Supervizor HSE (Sănătate, Securitate și Mediu).

Locurile de muncă sunt în București, România. Potrivit anunțului, vor avea prioritate cetățenii români și candidații care locuiesc deja în România.

Persoanele interesate să ocupe unul dintre posturile disponibile își pot trimite CV-ul la adresa de e-mail ik@dogusinsaat.com.tr.

La sfârșitul anului trecut, primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat că a semnat ordinul de începere a lucrărilor pentru extinderea Magistralei 4 de metrou, pe tronsonul Gara de Nord – Gara Progresul.

Proiectul reprezintă cea mai mare investiție publică derulată în prezent în România la nivel local.

În prima etapă, lucrările urmau să înceapă cu proiectarea lotului 1, care leagă Gara de Nord de Eroii Revoluției, după cum a explicat atunci primarul Sectorului 4.

Contractul pentru acest prim lot a fost câștigat de o asociere turco-bulgară formată din companiile Doğuş, GP Group JSC și Trace Group.

Doğuş Construction, compania turcă implicată în asociere, a început acum recrutarea specialiștilor necesari pentru proiectul de extindere a rețelei de metrou din Capitală.

Extinderea Magistralei 4 de metrou, pe tronsonul Gara de Nord 2- Gara Progresul, presupune construirea unui traseu nou cu o lungime totală de 11,94 kilometri.

Din această lungime, 10,84 kilometri vor fi utilizați pentru transportul călătorilor, în timp ce 1,1 kilometri vor reprezenta o legătură către depoul Progresul, fără exploatare cu călători.

Proiectul include realizarea unui depou suprateran la Progresul și integrarea unei stații existente, Gara de Nord 2.

De asemenea, vor fi construite 13 stații noi de metrou, amplasate de-a lungul traseului:

Știrbei Vodă;

Bogdan Petriceicu Hașdeu;

Uranus;

George Rozorea;

Chirigiu;

Filaret;

Eroii Revoluției 2;

George Bacovia;

Toporași;

Nicolae Cajal;

Luică;

Giurgiului;

Progresul.

În acest fel, proiectul va asigura o legătură nouă de transport subteran între zona Gării de Nord și sudul Bucureștiului, până la Gara Progresul.

Valoarea totală a investiției pentru extinderea Magistralei 4 de metrou, pe tronsonul Gara de Nord 2 – Gara Progresul, este de 3,43 de miliarde de euro, TVA inclus.

Finanțarea proiectului va fi asigurată din mai multe surse: fonduri europene nerambursabile, bugetul de stat și alte surse de finanțare constituite în condițiile legii.

Extinderea Magistralei 4 reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură de transport din București, atât prin lungimea traseului nou, cât și prin numărul de stații care urmează să fie construite.