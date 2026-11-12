Românii nu mai trebuie să plătească toate dobânzile pentru creditele restante. Înalta Curte a stabilit noi reguli pentru bănci

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a pronunțat, la 26 octombrie 2026, o decizie privind dobânzile aferente creditelor pe care consumatorii nu le mai pot rambursa. Instanța supremă a stabilit că băncile nu pot include în datoria exigibilă dobânzile calculate pentru perioada rămasă până la încheierea contractului, după declararea scadenței anticipate. Hotărârea clarifică sumele care pot fi solicitate debitorilor în asemenea situații. Interpretarea va deveni obligatorie de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial.

Băncile nu mai pot include dobânzile viitoare în datoria exigibilă a consumatorilor ale căror credite au fost declarate scadente anticipat, potrivit interpretării stabilite de Înalta Curte de Casație și Justiție la 26 octombrie 2026.

Decizia vizează situațiile în care persoanele împrumutate nu își mai îndeplinesc obligațiile de plată, iar instituțiile bancare solicită rambursarea anticipată a întregii datorii. În aceste cazuri, dobânda remuneratorie poate fi inclusă în suma exigibilă numai dacă a devenit scadentă până la momentul declarării scadenței anticipate.

Instanța supremă a clarificat astfel interpretarea articolului 38 alineatul (7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 134/2023, cu modificările ulterioare.

Potrivit deciziei ÎCCJ, noțiunea de datorie exigibilă nu cuprinde dobânzile remuneratorii aferente perioadei dintre declararea scadenței anticipate și data la care contractul ar fi trebuit să se încheie.

„în interpretarea sintagmei «datoria exigibilă» din cuprinsul art. 38 alin. (7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 134/2023, cu modificările ulterioare, «datoria exigibilă» include dobânda remuneratorie scadentă până la momentul declarării scadenței anticipate, nu și dobânda remuneratorie calculată de la data scadenței anticipate și până la finalul perioadei contractuale”, se arată în decizia instanței supreme.

Contractele de credit încheiate cu instituțiile bancare sunt însoțite de grafice de rambursare care stabilesc obligațiile lunare ale împrumutaților, de la acordarea finanțării până la achitarea integrală a acesteia.

Fiecare rată include o parte din principalul împrumutat și dobânda aferentă. În cazul multor credite rambursate prin rate egale, componenta reprezentată de dobândă este mai ridicată în primii ani ai contractului, urmând să scadă pe măsură ce soldul creditului se diminuează.

Atât timp cât debitorul respectă graficul de rambursare, contractul continuă să producă efecte în condițiile convenite inițial. Situația se modifică atunci când ratele nu mai sunt achitate, indiferent dacă neplata este determinată de dificultăți financiare sau de refuzul împrumutatului de a-și îndeplini obligațiile.

În asemenea împrejurări, banca poate declara creditul scadent anticipat, ceea ce presupune solicitarea rambursării întregului sold restant. În condițiile prevăzute de legislația aplicabilă, instituția de credit poate începe executarea silită după trecerea perioadei legale de trei luni de la declararea scadenței anticipate.

Prin hotărârea din 26 octombrie, Înalta Curte a stabilit că instituțiile bancare nu pot solicita, ca parte a datoriei exigibile, și dobânzile remuneratorii care ar fi devenit scadente în viitor dacă împrumutul ar fi continuat până la termenul contractual.

Interpretarea instanței supreme pornește de la distincția dintre obligațiile de plată deja devenite scadente și costurile care ar fi fost datorate ulterior, dacă împrumutatul ar fi beneficiat în continuare de perioada de rambursare stabilită prin contract.

Declararea scadenței anticipate modifică această situație, deoarece banca solicită recuperarea datoriei înainte de termenul convenit inițial. În consecință, dobânzile remuneratorii corespunzătoare perioadei viitoare nu pot fi tratate ca sume deja datorate.

O interpretare contrară ar permite instituției bancare să solicite dobânzi pentru o perioadă în care capitalul împrumutat ar putea fi recuperat prin executare silită.

Astfel, banca ar putea ajunge să încaseze atât principalul recuperat înainte de termen, cât și dobânzile care ar fi fost calculate pentru utilizarea acelorași bani până la expirarea contractului.

Această situație ar conduce la solicitarea unor costuri care nu mai corespund perioadei efective de utilizare a creditului, aspect pe care interpretarea Înaltei Curți urmărește să îl evite.

Înalta Curte de Casație și Justiție a explicat că includerea tuturor costurilor unui contract de credit în datoria exigibilă, inclusiv a celor aferente perioadei viitoare de rambursare, ar fi incompatibilă cu scopul reglementărilor privind protecția consumatorilor.

Potrivit comunicatului instanței supreme, o asemenea interpretare ar presupune obligarea debitorului la plata unor dobânzi corespunzătoare unei perioade contractuale de care acesta nu mai beneficiază, după ce creditorul a decis declararea scadenței anticipate.

Judecătorii au subliniat că dispozițiile legale trebuie interpretate în acord cu drepturile recunoscute consumatorilor la nivel european și cu protecția suplimentară acordată acestora prin legislația națională.

În acest context, ÎCCJ a arătat că includerea în noțiunea de datorie exigibilă a tuturor costurilor aferente întregii durate contractuale, în condițiile în care consumatorul nu mai beneficiază de termenul de restituire convenit, ar contraveni finalității normei juridice interpretate.

Aceasta urmărește recunoașterea drepturilor consumatorului-debitor prevăzute de legislația europeană și asigurarea unui nivel sporit de protecție în dreptul intern.

Decizia pronunțată la 26 octombrie 2026 va avea caracter obligatoriu de la publicarea în Monitorul Oficial, stabilind interpretarea care trebuie aplicată în privința dobânzilor remuneratorii incluse în datoria exigibilă după declararea scadenței anticipate a creditelor.