Salariile din România au crescut în septembrie 2026. Ce domenii oferă cele mai mari venituri. Sumele depășesc 13.000 de lei

Institutul Național de Statistică (INS) a publicat datele privind câștigurile salariale din România în luna septembrie 2026. Potrivit instituției, salariul mediu brut pe economie a ajuns la 9.532 de lei, în timp ce câștigul salarial mediu net a fost de 5.717 lei. Ambele valori au înregistrat creșteri față de luna august, însă evoluția salariilor trebuie analizată și în raport cu inflația.

În luna septembrie 2026, câștigul salarial mediu brut la nivelul economiei naționale a fost de 9.532 de lei. Valoarea este cu 35 de lei mai mare, respectiv cu 0,4%, comparativ cu cea înregistrată în august 2026, conform informațiilor publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

În același timp, câștigul salarial mediu net a ajuns la 5.717 lei, în creștere cu 29 de lei, echivalentul unui avans de 0,5%, față de luna precedentă.

Cele mai mari câștiguri salariale medii nete au fost înregistrate în activitățile de programare și consultanță în tehnologia informației, unde media a ajuns la 13.513 lei. Pe locul al doilea s-a situat extracția petrolului brut și a gazelor naturale, cu un câștig salarial mediu net de 13.336 de lei.

La polul opus, cele mai mici salarii medii nete au fost consemnate în alte activități de servicii, unde valoarea a fost de 2.982 de lei, și în pescuit și acvacultură, cu 3.005 lei.

Comparativ cu luna septembrie a anului 2025, câștigul salarial mediu net a crescut cu 5,0% în septembrie 2026, conform datelor INS. Totuși, evoluția veniturilor trebuie analizată și în raport cu prețurile de consum, deoarece majorarea salariului nominal nu înseamnă automat o creștere a puterii de cumpărare.

Potrivit INS, indicele câștigului salarial real a fost de 98,5% în septembrie 2026 față de aceeași lună a anului precedent. Acest indicator este calculat ca raport între indicele câștigului salarial mediu net și indicele prețurilor de consum.

Prin urmare, deși salariul mediu net a crescut nominal cu 5% într-un an, indicele câștigului salarial real indică o diminuare a puterii de cumpărare în comparația anuală.

Față de luna august 2026, indicele câștigului salarial real a fost de 99,7% în septembrie, ceea ce indică, de asemenea, o scădere în raport cu evoluția prețurilor de consum.

În comparație cu luna octombrie 1990, indicele câștigului salarial real a ajuns la 234,5% în septembrie 2026. Valoarea este cu 0,6 puncte procentuale mai mică decât cea înregistrată în august 2026.

INS explică faptul că, în septembrie 2026, câștigul salarial mediu net a crescut în majoritatea activităților din sectorul economic, comparativ cu luna precedentă.

Evoluția a fost determinată, în principal, de acordarea unor prime ocazionale, precum cele trimestriale, anuale sau pentru performanțe deosebite. La majorarea veniturilor au contribuit și drepturile în natură, ajutoarele bănești, sumele provenite din profitul net și din alte fonduri, inclusiv biletele de valoare.

Un alt factor care a influențat creșterea salariilor a fost reprezentat de realizările de producție sau de încasările mai mari, în funcție de contractele și proiectele derulate.

Cele mai importante creșteri ale câștigului salarial mediu net, la nivelul diviziunilor CAEN Rev.3, au fost următoarele:

13,4% în extracția petrolului brut și a gazelor naturale;

12,7% în fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului;

Între 5,5% și 10% în extracția minereurilor metalifere, activitățile de servicii anexe extracției, fabricarea produselor din tutun, industria metalurgică, tăbăcirea și finisarea pieilor, fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, a harnașamentelor și încălțămintei, precum și prepararea și vopsirea blănurilor. În aceeași categorie intră activitățile direcțiilor, centralelor și birourilor administrative centralizate, precum și activitățile de management și consultanță în management.

Între 2,5% și 4,5% în alte activități industriale, activități de servicii privind forța de muncă, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor, activități de programare și consultanță în tehnologia informației, activități de închiriere și leasing, alte activități extractive, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, alte activități profesionale, științifice și tehnice, fabricarea substanțelor și produselor chimice, fabricarea de mobilă, transporturi pe apă, fabricarea echipamentelor electrice și activități asociative diverse.

Nu toate sectoarele economice au înregistrat creșteri salariale în septembrie. În unele activități, câștigul salarial mediu net a scăzut față de luna august 2026.

Potrivit INS, aceste diminuări au fost determinate de faptul că primele ocazionale, drepturile în natură, ajutoarele bănești și sumele provenite din profitul net sau din alte fonduri, inclusiv biletele de valoare, fuseseră acordate în lunile precedente.

De asemenea, scăderile au fost influențate de nerealizările de producție sau de încasările mai mici, în funcție de contractele și proiectele desfășurate.

Cele mai importante diminuări ale câștigului salarial mediu net au fost consemnate în următoarele domenii:

9,3% în activitățile de jocuri de noroc și pariuri;

Între 5,5% și 7% în activitățile de producție cinematografică, video și de programe de televiziune, înregistrări audio și activități de editare muzicală, depozitare și activități auxiliare pentru transporturi, precum și activități juridice și de contabilitate;

Între 2,5% și 5% în producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, activități de difuzare și transmitere de programe, agenții de știri și alte activități de distribuție de conținut, intermedieri financiare, cu excepția activităților de asigurări și a fondurilor de pensii, activități auxiliare pentru intermedieri financiare, activități de asigurare și fonduri de pensii.

În sectorul bugetar, evoluțiile câștigului salarial mediu net au fost diferite de la un domeniu la altul.

În septembrie 2026, comparativ cu luna precedentă, au fost înregistrate ușoare scăderi în sănătate și asistență socială, de 0,5%, precum și în administrația publică, de 0,2%.

În schimb, în învățământ, câștigul salarial mediu net a crescut ușor, cu 1,0%, față de august 2026.

INS atrage atenția că, pe parcursul anului, câștigurile salariale înregistrează fluctuații determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale și a primelor de sărbători.

Aceste plăți au o influență importantă mai ales în lunile utilizate ca bază de comparație, respectiv decembrie și martie sau aprilie. În funcție de perioada în care sunt acordate, primele pot determina creșteri sau scăderi ale câștigului salarial de la o lună la alta.

În cele din urmă, aceste variații contribuie la estomparea fluctuațiilor câștigului salarial lunar atunci când evoluția este analizată la nivelul întregului an.

De asemenea, instituția precizează că evoluția câștigului salarial real depinde atât de fluctuațiile câștigului salarial mediu net, cât și de rata inflației.