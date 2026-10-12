CASS ar putea fi redusă pentru o categorie de români. Cine ar putea plăti mai puțin la sănătate

Persoanele care plătesc voluntar CASS ar putea beneficia de recalcularea contribuției la sănătate dacă, în cursul aceluiași an, ajung într-o categorie exceptată de la plată. Un proiect legislativ care introduce această posibilitate a trecut tacit de Senat, după expirarea termenului de dezbatere, la 10 octombrie 2026. Adoptarea tacită a fost consemnată luni, 12 octombrie, în plenul Senatului. Inițiativa urmează să fie analizată de Camera Deputaților, care are rol decizional.

Persoanele care au optat pentru plata voluntară a CASS ar putea beneficia de reducerea contribuției datorate dacă, ulterior depunerii Declarației unice, dobândesc o calitate care le permite exceptarea de la plată, în condițiile prevăzute de Codul fiscal.

Modificarea este inclusă în propunerea legislativă L411/2026, care vizează articolul 180 alineatul (5) din Codul fiscal. Potrivit inițiativei, contribuția ar urma să fie recalculată atunci când persoana care a ales să se asigure voluntar intră, în același an, într-una dintre categoriile exceptate prevăzute la articolul 154.

Termenul stabilit pentru adoptarea tacită a proiectului în Senat a fost 10 octombrie 2026. Întrucât procedura parlamentară nu a fost finalizată până la această dată, inițiativa a trecut tacit de prima Cameră sesizată.

Prevederile propuse îi vizează pe contribuabilii care au ales să achite CASS prin intermediul Declarației unice și care, ulterior exercitării acestei opțiuni, îndeplinesc condițiile legale pentru exceptarea de la plata contribuției.

Articolul 154 din Codul fiscal include mai multe categorii de persoane care pot beneficia de exceptări, în funcție de situația individuală și de natura veniturilor realizate. Printre acestea se numără:

Copiii și tinerii care îndeplinesc condițiile legale referitoare la vârstă și continuarea studiilor;

Persoanele cu handicap, pentru anumite categorii de venituri;

Pacienții cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate;

Femeile însărcinate și lăuzele;

Donatorii de celule stem hematopoietice, în condițiile stabilite prin lege.

Aplicarea exceptării nu este însă identică pentru toate aceste categorii. Dreptul de a nu achita contribuția poate fi condiționat de veniturile obținute, de statutul persoanei și de îndeplinirea cerințelor prevăzute expres în legislația fiscală.

În consecință, simpla modificare a situației profesionale sau personale nu determină automat scutirea de CASS. Pentru recalculare, noul statut trebuie să corespundă uneia dintre situațiile reglementate la articolul 154 din Codul fiscal.

În 2026, persoanele care optează pentru plata voluntară a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorează CASS în cotă de 10%, aplicată unei baze de calcul reprezentând echivalentul a șase salarii minime brute pe țară, aflate în vigoare la 1 ianuarie.

Pentru opțiunile exercitate în cursul acestui an, contribuția totală este de 2.430 de lei.

Achitarea sumei se realizează în două tranșe, potrivit regulilor fiscale aplicabile:

25% din contribuție se plătește la data depunerii Declarației unice;

Diferența de 75% trebuie achitată până la 25 mai 2027.

Prin modificarea propusă, contribuabilii care dobândesc ulterior dreptul la exceptare ar putea ajunge să datoreze o sumă mai mică decât cea stabilită inițial.

Propunerea legislativă introduce posibilitatea recalculării CASS, însă nu stabilește modalitatea concretă prin care autoritățile fiscale vor determina noua valoare a contribuției.

Documentul nu precizează nici momentul de la care ar urma să se aplice reducerea. Astfel, nu este clar dacă recalcularea se va face începând cu data dobândirii calității care permite exceptarea, cu luna în care intervine această modificare sau printr-o altă metodă.

O altă problemă care nu este reglementată explicit privește sumele deja achitate de contribuabili. Inițiativa nu stabilește dacă eventualele diferențe vor fi restituite persoanelor îndreptățite sau compensate cu alte obligații fiscale.

Prin urmare, eventuala adoptare a modificării legislative nu ar presupune automat restituirea unor bani către persoanele care au plătit voluntar contribuția la sănătate.

De asemenea, proiectul nu clarifică procedura administrativă pe care contribuabilii ar trebui să o urmeze. Nu este stabilit dacă recalcularea va necesita depunerea unei declarații rectificative, formularea unei cereri către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) sau emiterea unei decizii din oficiu de către autoritatea fiscală.

ANAF dispune deja de o procedură pentru recalcularea din oficiu a CASS în anumite situații, aprobată prin Ordinul nr. 603/2026. Aceasta se referă însă la alte cazuri reglementate de Codul fiscal și nu stabilește modul de aplicare a modificării propuse prin proiectul L411/2026.

Inițiativa privind recalcularea contribuției la sănătate a primit avize negative din partea Comisiei pentru sănătate și a Comisiei pentru muncă, familie și protecție socială din Senat.

La rândul său, Consiliul Fiscal a constatat că nu au fost îndeplinite condițiile privind documentația financiară necesară pentru formularea unei opinii asupra proiectului.

Instituția a avut în vedere faptul că aplicarea noilor prevederi ar putea determina diminuarea veniturilor bugetare, fără ca documentația prezentată să ofere elementele necesare evaluării impactului financiar.

După adoptarea tacită în Senat, propunerea legislativă L411/2026 își continuă parcursul parlamentar la Camera Deputaților, care este forul decizional.

Deputații urmează să analizeze prevederile referitoare la recalcularea CASS și să decidă asupra formei finale a proiectului.

Până la adoptarea unei legi, promulgarea și intrarea acesteia în vigoare, persoanele care au optat pentru asigurarea voluntară de sănătate trebuie să respecte regulile fiscale aplicabile în prezent.