Românii sunt mai mulțumiți la locul de muncă decât angajații din Germania, Spania și Italia. Ce arată studiul despre salarii și beneficii

România se situează peste media mondială în ceea ce privește bucuria angajaților la locul de muncă, potrivit Global Workplace Joy Index 2026. Cu un scor de 64 din 100 de puncte, țara noastră depășește Germania, Spania și Italia. Cercetarea internațională a analizat experiențele profesionale ale angajaților din 27 de țări. Rezultatele evidențiază importanța beneficiilor extrasalariale, a relațiilor profesionale și a echilibrului dintre muncă și viața personală.

România a obținut 64 de puncte din 100 în clasamentul internațional privind bucuria la locul de muncă, depășind media globală de 63 de puncte și mai multe economii importante din Europa. Rezultatul plasează angajații români la același nivel cu cei din Franța și Suedia, dar înaintea celor din Germania, Spania și Italia.

Potrivit Global Workplace Joy Index 2026, realizat de Edenred, primele poziții la nivel mondial sunt ocupate de India, Mexic și Peru. La polul opus se află Cehia, Portugalia și Japonia, care înregistrează cele mai scăzute rezultate dintre piețele analizate.

Cercetarea a urmărit experiența profesională a angajaților prin intermediul a zece indicatori. Printre criteriile evaluate se numără mândria față de activitatea desfășurată, percepția asupra utilității și valorii muncii, calitatea relațiilor cu colegii, recunoașterea primită din partea superiorilor, implicarea profesională, oboseala și frustrările asociate serviciului.

Fiecare dintre aceste dimensiuni a contribuit la evaluarea pe o scară de la 0 la 100 de puncte. În funcție de rezultatele obținute, participanții au fost repartizați în trei categorii, corespunzătoare nivelului de bucurie experimentat în mediul profesional.

La nivel internațional, studiul a inclus 17.450 de angajați și 8.920 de lideri din departamentele de resurse umane, provenind din 27 de țări. Eșantionul aferent României a fost format din 750 de salariați și 300 de reprezentanți ai departamentelor HR.

Beneficiile extrasalariale reprezintă unul dintre factorii asociați cu bucuria la locul de muncă și cu intenția angajaților de a continua să lucreze pentru același angajator. Datele cercetării arată că nouă din zece persoane care declară un nivel ridicat de bucurie profesională intenționează să își păstreze actualul loc de muncă în următoarele 12 luni.

Salariul nu reprezintă însă principalul motiv pentru care un angajat decide să rămână într-o organizație. În ierarhia factorilor de retenție, remunerația ocupă poziția a cincea, fiind precedată de plăcerea de a practica profesia, stabilitatea locului de muncă, relațiile pozitive cu colegii și posibilitatea de a menține un echilibru între responsabilitățile profesionale și viața personală.

Situația se modifică atunci când salariații sunt întrebați despre motivele care i-ar putea determina să își schimbe angajatorul. În acest caz, nivelul salariului și beneficiile oferite de companie se regăsesc printre principalele argumente invocate pentru o eventuală plecare.

Analiza identifică și o diferență în privința numărului de beneficii primite. Angajații care raportează un nivel ridicat de bucurie profesională beneficiază, în medie, de cinci avantaje extrasalariale, în timp ce persoanele cu un nivel mai redus de bucurie primesc aproximativ trei.

Totodată, trei din zece salariați consideră că beneficiile reprezintă principalul instrument prin care companiile pot susține bucuria la locul de muncă. Această perspectivă este împărtășită de aproape patru din zece lideri HR, care indică beneficiile drept cea mai importantă măsură pentru îmbunătățirea acestui indicator.

Importanța lor este evidențiată și de faptul că șapte din zece angajați apreciază beneficiile extrasalariale ca fiind cel puțin la fel de importante precum salariul.

Görkem Oran, CEO Edenred România, consideră că experiența profesională a angajaților trebuie integrată în strategia de dezvoltare a companiilor, deoarece influențează capacitatea acestora de a obține rezultate pe termen lung.

„Performanța sustenabilă nu poate fi separată de experiența oamenilor care o construiesc. Joy Index ne oferă o perspectivă nouă, bazată pe date, asupra acestei relații și confirmă că bucuria la locul de muncă este mult mai mult decât o aspirație individuală. Este o componentă strategică a unui business sănătos și competitiv”, a declarat Görkem Oran, CEO Edenred România.

Global Workplace Joy Index 2026 evidențiază diferențe între modul în care departamentele de resurse umane percep experiența profesională a angajaților și evaluările realizate chiar de aceștia. Fenomenul este prezent atât în Europa Occidentală, cât și în Europa de Est, unde reprezentanții HR tind să estimeze niveluri mai ridicate de bucurie și implicare decât cele declarate de salariați.

Aproape șapte din zece manageri consideră că angajații sunt mai implicați în activitatea profesională comparativ cu anul precedent. În schimb, numai patru din zece salariați confirmă o asemenea evoluție.

Diferența dintre cele două perspective indică faptul că evaluările realizate de conducerea departamentelor de resurse umane nu coincid întotdeauna cu experiențele raportate direct de personal.

Rezultatele cercetării arată că nivelul bucuriei la locul de muncă diferă și în funcție de dezvoltarea economică a piețelor analizate, existând contraste între economiile emergente, aflate într-o perioadă de expansiune, și cele mature.

În economiile cu ritmuri ridicate de creștere, optimismul salariaților este susținut de perspectivele economice favorabile, de oportunitățile de mobilitate socială și de majorările salariale care depășesc inflația.

În aceste piețe, creșterile salariale reale sunt estimate la aproximativ 9,1%, în contextul unei inflații situate între 4% și 4,5%. Aceste evoluții contribuie la percepția favorabilă asupra perspectivelor profesionale.

În economiile mature, majorările reale ale salariilor au încetinit, fiind cuprinse între 1,8% și 2,2%. În același timp, așteptările angajaților privind condițiile de muncă și recompensele profesionale sunt mai ridicate.

Global Workplace Joy Index 2026 a analizat 27 de piețe internaționale, printre care România, Marea Britanie, Germania, Italia, Franța, Spania, Statele Unite ale Americii, Brazilia, India, Japonia, Australia, Polonia și Suedia.