Fermele fotovoltaice se extind rapid în România. De ce soarele este mai ieftin la noi decât în Vest

Investițiile în ferme fotovoltaice continuă să se extindă în România, pe fondul interesului pentru producția de energie electrică și reducerea costurilor. În județul Bihor, autoritățile locale dezvoltă proiecte de zeci de milioane de lei, inclusiv pe terenurile unor foste platforme industriale. Unele investiții au început deja să reducă cheltuielile cu electricitatea, în timp ce altele urmează să fie realizate. La nivel național, peste 1.100 de proiecte fotovoltaice se află în diferite etape de dezvoltare.

Extinderea fermelor fotovoltaice în România începe să producă rezultate financiare pentru administrațiile locale care au investit în capacități proprii de generare a energiei electrice. Un exemplu este comuna Sânmartin, situată în apropierea municipiului Oradea, unde autoritățile au alocat peste 25 de milioane de lei pentru construirea unui parc fotovoltaic.

Investiția ocupă o suprafață de trei hectare și a fost finalizată în cursul acestui an. Instalația utilizează panouri fotovoltaice de ultimă generație, concepute pentru a valorifica atât radiația solară directă, cât și lumina reflectată de suprafața terenului.

Potrivit administratorului parcului, Sorin Petre, această tehnologie contribuie la creșterea cantității de energie electrică produse, prin recuperarea unei părți din radiația reflectată de sol.

„Eficiența panourilor este dată de faptul că sunt niște panouri de ultimă generație care recuperează inclusiv reflecția solului. Și de aici aduc un aport de putere de 5-10% procente”, explică administratorul parcului, Sorin Petre.

Efectele investiției se reflectă deja în bugetul administrației locale. Primarul comunei Sânmartin, Cristian Laza, susține că producția de energie fotovoltaică a permis diminuarea semnificativă a sumelor plătite pentru consumul de electricitate.

„Deja am reușit să reducem cu aproximativ 40% cheltuielile cu electricitatea în comună”, spune primarul comunei Sânmartin, Cristian Laza.

Municipiul Oradea pregătește, la rândul său, dezvoltarea unei noi capacități de producție a energiei electrice din surse regenerabile, prin transformarea amplasamentului unui fost depozit de cenușă într-un parc fotovoltaic.

Proiectul urmărește valorificarea unui teren utilizat anterior pentru activități industriale și integrarea energiei produse în sistemul energetic național. În paralel, administrația locală a aprobat achiziționarea unei baterii de stocare a energiei electrice, investiție estimată la aproape 52 de milioane de lei.

Potrivit explicațiilor oferite de reprezentanții municipalității, electricitatea generată de viitorul parc fotovoltaic va fi introdusă în rețeaua națională, iar mecanismul de compensare va permite reducerea costurilor suportate de administrația locală.

„Energia produsă de aceste panouri fotovoltaice va fi injectată în sistemul național, iar prin mecanismul de compensare va duce la reducerea facturilor pe care municipalitatea le plătește”, explică purtătorul de cuvânt al Primăriei Oradea, Octavian Haragoș.

Dezvoltarea proiectelor fotovoltaice din Bihor face parte dintr-o tendință de extindere a capacităților de producție a energiei solare la nivel național, într-o perioadă în care importurile ridicate de electricitate contribuie la creșterea prețurilor.

Conform datelor prezentate de Digi24, în primele nouă luni ale anului 2026, România a conectat la rețeaua electrică centrale fotovoltaice cu o putere instalată cumulată de peste 1.000 MW.

Această capacitate este comparabilă, ca ordin de mărime, cu puterea instalată a unui reactor nuclear de la Cernavodă. Comparația se referă însă la capacitatea instalată, nu la producția efectivă de electricitate, care depinde de condițiile de funcționare specifice fiecărei tehnologii.

Unul dintre factorii care favorizează dezvoltarea investițiilor fotovoltaice în România este regimul de taxare aplicabil acestor proiecte, considerat mai avantajos decât cel existent în anumite state din Europa Occidentală.

Dan Pîrșan, președintele Asociației Prosumatorilor din România, explică diferențele de cost prin nivelul mai redus al taxării parcurilor fotovoltaice.

„Soarele în România este mai ieftin decât soarele din vestul Europei, în sensul în care avem o taxare mai mică asupra parcurilor fotovoltaice față de Spania, față de Germania și Portugalia”, spune Dan Pîrșan, președintele Asociației Prosumatorilor din România.

Interesul investitorilor pentru producția de energie solară se reflectă și în numărul proiectelor aflate în pregătire sau în diferite etape de implementare pe teritoriul României.

La nivel național, peste 1.100 de proiecte fotovoltaice însumează o capacitate planificată de aproximativ 58.000 MW. Această valoare reprezintă puterea cumulată a investițiilor aflate în dezvoltare și nu capacitatea deja instalată sau conectată la rețeaua electrică.

Județul Bihor se numără printre zonele care atrag investiții importante în acest sector, alături de Arad, Timiș, Dolj și Giurgiu.

„La nivel național, peste 1.100 de proiecte fotovoltaice, cu o capacitate cumulată de aproximativ 58.000 MW, se află în diferite stadii de dezvoltare. Bihorul este printre județele care atrag cele mai mari proiecte, alături de Arad, Timiș, Dolj și Giurgiu”, transmite jurnalistul Bogdan Băcilă.

Județul Arad găzduiește cea mai mare investiție fotovoltaică din România menționată în datele prezentate, un proiect dezvoltat de un investitor privat și evaluat la aproximativ 800 de milioane de euro.

Dimensiunea investiției reflectă amploarea proiectelor energetice pregătite în România, într-un sector în care dezvoltatorii urmăresc extinderea capacităților de producție a electricității din surse regenerabile.

Potrivit estimărilor prezentate pentru acest proiect, energia electrică produsă de viitoarea capacitate fotovoltaică ar urma să acopere necesarul de consum al peste 280.000 de locuințe.