Inflația anuală a ajuns la 6,9% în octombrie 2026. Ce prețuri au crescut cel mai mult și cât s-au scumpit benzina, motorina și energia

Institutul Național de Statistică (INS) a publicat datele privind inflația și evoluția prețurilor de consum în luna octombrie 2026. Potrivit statisticilor oficiale, rata anuală a inflației a ajuns la 6,9%, în timp ce prețurile de consum au crescut cu 0,82% față de luna septembrie 2026. De la începutul anului, comparativ cu decembrie 2025, rata inflației a fost de 6,3%.

Datele INS arată că scumpirile au continuat să afecteze atât mărfurile alimentare, cât și produsele nealimentare și serviciile. Cele mai importante creșteri anuale au fost înregistrate în cazul combustibililor, al chiriilor și al unor servicii.

Potrivit datelor INS, indicele prețurilor de consum (IPC), indicator utilizat pentru determinarea inflației la nivel național, a fost de 100,82% în octombrie 2026, comparativ cu septembrie 2026.

Rata inflației de la începutul anului, calculată prin raportarea lunii octombrie 2026 la decembrie 2025, a fost de 6,3%.

În același timp, rata anuală a inflației, calculată prin comparație cu octombrie 2025, a ajuns la 6,9%.

Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni, respectiv perioada noiembrie 2025 – octombrie 2026, comparativ cu precedentele 12 luni, noiembrie 2024 – octombrie 2025, a fost de 9,0%.

INS publică și indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC), indicator utilizat pentru determinarea inflației la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene.

Conform acestui indicator, indicele armonizat al prețurilor de consum în octombrie 2026, comparativ cu septembrie 2026, a fost de 100,96%.

Rata anuală a inflației calculată pe baza IAPC a fost de 7,0% în octombrie 2026, față de aceeași lună a anului precedent.

De asemenea, rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni, noiembrie 2025 – octombrie 2026, comparativ cu intervalul noiembrie 2024 – octombrie 2025, determinată pe baza IAPC, a fost de 8,3%.

Datele INS arată că, în octombrie 2026, toate cele trei mari categorii de produse și servicii au înregistrat creșteri de prețuri față de luna septembrie.

Mărfurile alimentare s-au scumpit cu 0,56% într-o lună, iar față de decembrie 2025 au înregistrat o creștere de 2,44%. Comparativ cu octombrie 2025, prețurile alimentelor au fost mai mari cu 3,07%.

În cazul mărfurilor nealimentare, creșterea lunară a fost de 0,97%. Față de decembrie 2025, scumpirea a ajuns la 7,13%, iar comparativ cu octombrie 2025, la 7,66%.

Serviciile au înregistrat o creștere lunară de 0,83%. Comparativ cu decembrie 2025, prețurile serviciilor au crescut cu 10,13%, iar față de octombrie 2025, cu 11,23%.

La nivelul întregului coș de consum, indicele prețurilor de consum a fost de 100,82% față de septembrie 2026, de 106,27% față de decembrie 2025 și de 106,94% comparativ cu octombrie 2025.

INS prezintă și rata medie lunară a inflației pentru perioada 1 ianuarie – 31 octombrie, comparând anii 2026 și 2025.

Categoria 2026 2025 Mărfuri alimentare 0,2% 0,7% Mărfuri nealimentare 0,7% 1,0% Servicii 1,0% 0,9% Total 0,6% 0,9%

În categoria mărfurilor alimentare, evoluțiile prețurilor au fost diferite de la un produs la altul.

Legumele și conservele de legume au înregistrat o creștere lunară de 3,34%. Cartofii s-au scumpit cu 3,44%, iar alte legume și conserve de legume au avut o majorare de 4,57% față de septembrie 2026.

În cazul fructelor și conservelor din fructe, creșterea lunară a fost de 0,90%. Fructele proaspete s-au scumpit cu 1,56%, în timp ce citricele și alte fructe meridionale au înregistrat o creștere de 0,35%. Conservele din fructe au avut o majorare de 0,64%.

Produsele de morărit și panificație au înregistrat o creștere de 0,13% într-o lună. Pâinea s-a scumpit cu 0,17%, produsele de franzelărie cu 0,15%, iar specialitățile de panificație cu 0,29%. În schimb, produsele de morărit au înregistrat o scădere de 0,08%, făina s-a ieftinit cu 0,11%, iar mălaiul cu 0,04%.

La categoria ulei, slănină și grăsimi, prețurile au scăzut ușor, cu 0,02%. Uleiul comestibil s-a ieftinit cu 0,21%, în timp ce margarina s-a scumpit cu 1,37%.

Carnea, preparatele și conservele din carne au înregistrat o diminuare de 0,05% față de septembrie. Carnea de porc s-a ieftinit cu 0,65%, în timp ce carnea de bovine s-a scumpit cu 0,02%, iar cea de pasăre cu 0,21%. Preparatele din carne au înregistrat o creștere de 0,20%, iar conservele din carne s-au scumpit cu 0,03%.

Peștele și conservele din pește au avut o creștere de 0,36%. Peștele proaspăt s-a scumpit cu 0,39%, iar conservele și celelalte produse din pește cu 0,30%.

În categoria laptelui și produselor lactate, prețurile au crescut cu 0,68%. Laptele, în ansamblu, s-a scumpit cu 1,06%, iar laptele de vacă cu 1,44%. Brânzeturile au înregistrat o majorare de 0,54%, brânza de vacă de tip telemea s-a scumpit cu 0,31%, iar brânza de oaie de tip telemea cu 0,93%. Untul a avut o creștere de 0,52%.

Ouăle s-au scumpit cu 0,64% în octombrie, comparativ cu luna precedentă.

Zahărul, produsele zaharoase și mierea de albine au înregistrat o scădere de 0,14%. Zahărul s-a scumpit cu 0,69%, iar mierea de albine cu 0,23%.

Cacaoa și cafeaua au înregistrat o creștere de 0,92%, în timp ce cafeaua s-a scumpit cu 1,11%.

Băuturile alcoolice au avut o majorare de 0,22%. Vinul s-a scumpit cu 0,16%, țuica, rachiurile și alte băuturi cu 0,62%, iar berea cu 0,15%.

Alte produse alimentare au înregistrat o creștere de 0,50% față de septembrie 2026.

Comparativ cu octombrie 2025, cele mai importante evoluții din categoria alimentelor au fost următoarele:

Fructele și conservele din fructe au înregistrat o creștere de 8,70% în sensul ieftinirii, indicele fiind de 91,30%.

Fructele proaspete au fost mai ieftine cu 15,38%, indicele ajungând la 84,62%.

Uleiul comestibil s-a scumpit cu 7,94%.

Cafeaua a înregistrat o creștere de 12,48%.

Ouăle s-au scumpit cu 10,50%.

Carnea de bovine a înregistrat o majorare de 7,17%.

Laptele de vacă s-a scumpit cu 8,11%.

Pâinea a înregistrat o creștere de 4,50%.

În cazul altor produse, INS indică și scăderi anuale. Produsele de morărit au avut un indice de 97,35%, făina de 97,50%, mălaiul de 97,14%, iar cartofii de 97,47%, ceea ce indică prețuri mai mici decât în octombrie 2025.

Mărfurile nealimentare au înregistrat o creștere de 0,97% în octombrie 2026 față de septembrie 2026. Comparativ cu aceeași lună a anului trecut, majorarea a fost de 7,66%.

În categoria îmbrăcămintei, articolelor de galanterie, pasmanterie și mercerie, prețurile au crescut cu 0,49% într-o lună. Confecțiile s-au scumpit cu 0,47%, tricotajele cu 0,67%, țesăturile cu 0,23%, iar articolele de galanterie, pasmanterie și mercerie cu 0,47%.

Încălțămintea a înregistrat o majorare de 0,92%, iar încălțămintea din piele s-a scumpit cu 0,88%.

Produsele de uz casnic și mobila au avut o creștere de 0,57%. Mobila s-a scumpit cu 1,14%, frigiderele și congelatoarele cu 0,33%, mașinile de spălat cu 0,10%, mașinile de aragaz și buteliile cu 0,66%, iar articolele de menaj cu 0,31%.

Articolele chimice s-au scumpit cu 0,34%. Lacurile și vopselele au înregistrat o creștere de 0,24%, iar detergenții de 0,40%.

Produsele cultural-sportive au avut o majorare de 0,73%. Cărțile, ziarele și revistele s-au scumpit cu 0,26%, în timp ce ceasurile, aparatele audio-video și articolele sportive au înregistrat o creștere de 0,90%.

Autoturismele și piesele de schimb s-au scumpit cu 0,88%.

Articolele de igienă, cosmetice și medicale au înregistrat o creștere de 0,16%. În schimb, articolele de igienă și cosmetice s-au ieftinit cu 0,30%. Articolele medicale s-au scumpit cu 0,45%, iar medicamentele cu 0,34%. Tutunul și țigările nu au înregistrat modificări de preț față de septembrie 2026.

Combustibilii au înregistrat una dintre cele mai importante creșteri de preț în octombrie 2026. Categoria a avut o majorare lunară de 2,00%.

Benzina s-a scumpit cu 1,99% față de septembrie 2026, în timp ce motorina a înregistrat o creștere de 2,99%.

Comparativ cu decembrie 2025, combustibilii au înregistrat o scumpire de 22,16%. Benzina a fost mai scumpă cu 33,33%, iar motorina cu 44,04%.

Raportat la octombrie 2025, combustibilii au avut o creștere de 22,46%. În cazul benzinei, majorarea anuală a fost de 32,91%, iar în cazul motorinei, de 43,45%.

Energia electrică, gazele și încălzirea centrală au înregistrat o creștere lunară de 2,15%.

Energia electrică s-a scumpit cu 2,43% față de septembrie 2026, gazele cu 1,06%, iar energia termică cu 5,22%.

Comparativ cu decembrie 2025, prețurile din această categorie au crescut cu 3,91%. Energia electrică a avut o majorare de 6,83%, iar energia termică s-a scumpit cu 14,24%. În schimb, gazele au înregistrat o scădere de 3,38%.

Față de octombrie 2025, energia electrică, gazele și încălzirea centrală au avut o creștere de 3,42%. Energia electrică s-a scumpit cu 4,09%, gazele cu 1,41%, iar energia termică cu 9,61%.

Alte mărfuri nealimentare au înregistrat o creștere de 0,27% față de luna precedentă.

Serviciile au avut o creștere de 0,83% în octombrie 2026 față de septembrie, însă majorarea anuală a ajuns la 11,23%.

Una dintre cele mai importante evoluții a fost înregistrată în cazul chiriilor. Prețurile acestora au crescut cu 0,53% într-o lună, cu 38,04% față de decembrie 2025 și cu 38,46% comparativ cu octombrie 2025.

Serviciile de apă, canal și salubritate s-au scumpit cu 0,32% față de septembrie. Comparativ cu decembrie 2025, majorarea a fost de 14,17%, iar față de octombrie 2025, de 13,69%.

Serviciile oferite de cinematografe, teatre, muzee, cheltuielile cu învățământul și turismul au înregistrat o creștere lunară de 1,23%.

Reparațiile auto, electronice și lucrările foto s-au scumpit cu 0,65%, iar serviciile de îngrijire medicală cu 0,61%.

Serviciile de igienă și cosmetică au avut o majorare de 0,73%.

În cazul transportului urban, prețurile au crescut cu 0,47% într-o lună. Transportul interurban, prin alte mijloace de transport, s-a ieftinit cu 0,54%.

În ceea ce privește transportul feroviar, tarifele au rămas neschimbate față de septembrie 2026. Transportul rutier s-a scumpit cu 0,02%, iar abonamentele auto cu 0,23%.

Transportul aerian a înregistrat o scădere importantă de 10,57% față de luna precedentă.

Poșta și telecomunicațiile s-au scumpit cu 1,60%. Serviciile poștale au înregistrat o creștere de 0,02%, serviciile de telefonie de 1,86%, iar abonamentele de televiziune de 1,37%.

Restaurantele, cafenelele și cantinele au avut o majorare de 0,57%.

Alte servicii cu caracter industrial s-au scumpit cu 1,34%, iar alte servicii au înregistrat o creștere de 1,00%.

Plata cazării în unitățile hoteliere a avut o majorare de 0,67%.

În comparație cu decembrie 2025, serviciile de transport aerian au înregistrat o scădere de 3,55%, în timp ce chiriile au crescut cu 38,04%. Alte servicii au avut o majorare de 12,29%, iar serviciile de apă, canal și salubritate s-au scumpit cu 14,17%.

Comparativ cu octombrie 2025, transportul aerian a înregistrat o creștere de 14,44%, în pofida ieftinirii lunare din octombrie 2026. Serviciile poștale și telecomunicațiile au avut o majorare de 10,43%, restaurantele, cafenelele și cantinele de 6,15%, iar alte servicii de 13,34%.

Plata cazării în unitățile hoteliere a fost mai scumpă cu 4,06% față de aceeași lună a anului trecut.

Jocurile de noroc au înregistrat o creștere lunară de 0,84%, iar față de decembrie 2025 majorarea a fost de 10,67%. Pentru comparația cu octombrie 2025, INS nu a publicat o valoare în tabelul prezentat.

INS a publicat și indici parțiali ai prețurilor de consum, calculați prin excluderea anumitor componente din indicele general IPC. Aceștia permit observarea evoluției prețurilor atunci când sunt eliminate unele categorii de produse.

În octombrie 2026, valorile au fost următoarele:

Indicator Indice Total IPC exclusiv băuturi alcoolice și tutun 100,87% Total IPC exclusiv combustibili 100,70% Total IPC exclusiv produsele ale căror prețuri sunt reglementate 100,84% Total IPC exclusiv legume, fructe, ouă, combustibili, energie electrică și produsele cu prețuri reglementate 100,48% Total IPC exclusiv legume, fructe, ouă, combustibili, energie electrică, produse cu prețuri reglementate, băuturi alcoolice și tutun 100,53% Total IPC 100,82%

Toți acești indici sunt calculați prin raportare la luna anterioară, respectiv septembrie 2026, considerată egală cu 100.

Datele publicate de INS arată că, în octombrie 2026, creșterile de prețuri au continuat să fie influențate în special de mărfurile nealimentare și servicii. În comparația anuală, serviciile au înregistrat cea mai mare majorare, de 11,23%, urmate de mărfurile nealimentare, cu 7,66%, și de mărfurile alimentare, cu 3,07%.

În cazul produselor nealimentare, combustibilii au avut creșteri importante, în special motorina, al cărei preț a fost cu 43,45% mai mare decât în octombrie 2025. În sectorul serviciilor, chiriile au înregistrat o majorare anuală de 38,46%.

Astfel, rata anuală a inflației calculată prin IPC a ajuns la 6,9%, în timp ce indicatorul armonizat IAPC a indicat o rată anuală de 7,0% în octombrie 2026.