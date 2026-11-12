Se întoarce România la FMI? Declarația lui Sorin Grindeanu care ridică semne de întrebare

Sorin Grindeanu, despre posibilitatea ca România să apeleze din nou la FMI. Ce spune liderul PSD despre riscul unei crize financiare

Sorin Grindeanu nu consideră că România va ajunge în situația de a solicita din nou sprijinul Fondului Monetar Internațional (FMI), însă admite că un asemenea scenariu nu poate fi exclus în totalitate.

Liderul PSD susține că reducerea deficitului bugetar nu trebuie realizată exclusiv prin diminuarea cheltuielilor statului, ci și prin măsuri care să susțină creșterea economică. Declarațiile au fost făcute după avertismentul președintelui Nicușor Dan, care a atras atenția asupra riscurilor la care este expusă România dacă nu respectă angajamentele asumate pentru corectarea deficitului bugetar. Șeful statului a vorbit inclusiv despre posibilitatea ca țara să ajungă din nou să solicite intervenția FMI, în cazul în care situația finanțelor publice se deteriorează.

În acest context, Sorin Grindeanu a anunțat că miniștrii PSD au început să caute soluții alternative de finanțare pentru proiectele publice. Obiectivul este reducerea presiunii asupra bugetului de stat, prin atragerea unor surse suplimentare de finanțare și utilizarea parteneriatelor public-private.

Liderul social-democrat a precizat că le-a solicitat miniștrilor de la Transporturi și Sănătate să identifice proiecte suficient de avansate pentru a putea fi propuse în parteneriate public-private. Potrivit acestuia, documentațiile urmează să fie transmise Ministerului Finanțelor, unde există o structură specializată care se va ocupa de analizarea proiectelor.

Grindeanu consideră că acest mecanism poate contribui la finanțarea unor investiții importante fără ca întreaga presiune financiară să fie suportată de bugetul public. El a invocat experiența altor state europene, unde parteneriatele public-private au fost utilizate inclusiv pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere.

„Luni, am cerut celor doi miniștri – Transporturi și Sănătate – să prezinte proiecte mature care pot fi incluse în parteneriate public-private. Noi trebuie să luăm presiunea de pe buget și să găsim noi forme de finanțare. Așa s-au construit autostrăzi în Europa. Este o chestiune care trebuie făcută urgent și, în acest fel, vom reduce presiunea asupra bugetului, inclusiv în domeniul sănătății. La Ministerul Finanțelor există o direcție specializată, care va lucra cu proiectele primite, iar cei doi miniștri vor transmite rapid documentația către minister, pentru a putea demara aceste parteneriate public-private”, a explicat Sorin Grindeanu, miercuri seară, la Antena 3 CNN.

Liderul PSD a abordat și posibilitatea adoptării unor măsuri fiscale care să susțină consumul, inclusiv prin reducerea TVA. În opinia sa, aceste propuneri ar trebui analizate atunci când va fi elaborat bugetul de stat pentru anul 2027, moment în care autoritățile vor avea o imagine mai clară asupra situației financiare.

Grindeanu a precizat că nu dorește să facă promisiuni înainte de a cunoaște datele concrete privind execuția bugetară și situația preluată de actuala guvernare. Acesta așteaptă raportul care urmează să prezinte situația finanțelor publice, document pe care îl consideră necesar pentru asumarea unor măsuri viitoare.

„Când vom avea bugetul, vom cunoaște și situația la zi. Nu vreau să fac promisiuni deșarte. Vreau să vin în fața românilor și să îmi asum lucrurile, să știu de unde am preluat această guvernare. Acest lucru se va întâmpla în zilele următoare, când vom avea acel raport”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Întrebat direct dacă România riscă să ajungă din nou în situația de a cere ajutorul Fondului Monetar Internațional, Sorin Grindeanu a spus că nu consideră probabilă o asemenea evoluție. Totuși, liderul social-democrat nu a exclus complet această posibilitate, precizând că situația trebuie evaluată și în funcție de datele financiare care vor fi prezentate de Ministerul Finanțelor.

Acesta a subliniat că România trebuie să respecte angajamentele asumate privind traiectoria fiscală, însă a atras atenția că reducerea deficitului nu trebuie să afecteze în mod excesiv economia. În opinia sa, creșterea economică poate contribui la corectarea dezechilibrelor bugetare, fără ca ajustarea să se bazeze doar pe reduceri de cheltuieli.

„România trebuie să își păstreze traiectoria fiscală asumată, pentru că există acorduri pe care trebuie să le respectăm. Această traiectorie poate fi menținută nu doar prin tăieri și prin afectarea economiei. Reducerea deficitului se poate realiza și prin creștere economică, nu doar prin reduceri de cheltuieli. Eu nu cred că vom ajunge la mâna FMI. Nu pot să exclud sută la sută acest scenariu, dar haideți să vedem și datele de la Ministerul Finanțelor de săptămâna viitoare”, a declarat Sorin Grindeanu.

Declarațiile liderului PSD vin după ce președintele Nicușor Dan a prezentat o perspectivă îngrijorătoare asupra situației bugetare a României. Șeful statului a explicat că finanțele publice rămân vulnerabile, în condițiile în care cheltuielile statului sunt considerabil mai mari decât veniturile încasate.

Nicușor Dan a atras atenția și asupra riscului unei retrogradări a ratingului de țară, situație care ar putea afecta capacitatea României de a atrage finanțare de pe piețele internaționale. O asemenea evoluție ar putea determina retragerea unor investitori instituționali, inclusiv fonduri de investiții și fonduri de pensii care au reguli interne stricte privind plasamentele în state cu anumite calificative de risc.

Președintele a explicat că o eventuală reducere a ratingului ar obliga România să caute alți finanțatori pentru a acoperi necesarul de împrumuturi. Aceștia ar putea accepta să finanțeze statul român, însă la costuri mai ridicate, ceea ce ar pune o presiune suplimentară asupra bugetului.

Nicușor Dan a descris și mecanismul prin care România ar putea ajunge să solicite din nou sprijinul FMI. Potrivit explicațiilor sale, dacă investitorii care finanțează în prezent statul s-ar retrage, iar alți creditori nu ar putea acoperi necesarul de finanțare, autoritățile ar putea fi nevoite să apeleze la instituția financiară internațională.

Șeful statului a făcut referire la precedentul din 2009, când România a solicitat sprijin financiar extern, și a subliniat că intervenția FMI presupune, de regulă, condiții stricte de ajustare fiscală și financiară. În același timp, acesta a avertizat că presiunile asupra reducerii deficitului ar crește semnificativ dacă accesul la finanțare ar deveni mai dificil.