Călin Georgescu și Ionel Rusen, trimiși în judecată într-un dosar de 1,1 milioane de euro. Ce au descoperit procurorii DIICOT

Călin Georgescu și omul de afaceri Ionel Rusen au fost trimiși în judecată de procurorii DIICOT, într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro. Cei doi sunt acuzați că ar fi făcut parte dintr-un grup infracțional organizat care ar fi obținut bani de la un om de afaceri prin promisiunea unor finanțări externe. Rechizitoriul a fost întocmit miercuri, 11 noiembrie 2026, iar trimiterea în judecată a fost anunțată joi. Ambii inculpați se află în arest preventiv, iar dosarul a fost înaintat Tribunalului Ilfov.

Călin Georgescu și Ionel Rusen au fost trimiși în judecată de DIICOT, procurorii acuzându-i de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Ancheta vizează un mecanism prin care un om de afaceri ar fi fost convins să transfere sume importante de bani pentru a obține credite de la instituții financiare din străinătate.

Potrivit comunicatului transmis de DIICOT, rechizitoriul a fost întocmit la 11 noiembrie 2026 de procurorii Structurii Centrale. Cei doi inculpați, în vârstă de 64 și 47 de ani, se află în arest preventiv.

Anunțul vine după comunicatele publicate de instituție la 21 și 24 septembrie, respectiv 7 octombrie 2026, în legătură cu evoluția cercetărilor din acest dosar.

Procurorii susțin că activitatea infracțională ar fi început în septembrie 2021 și s-ar fi desfășurat până în octombrie 2023. În această perioadă, cei doi inculpați și un cetățean italian, care are calitatea de suspect, ar fi acționat coordonat în România și în Regatul Unit al Marii Britanii.

„Din probatoriul administrat a rezultat faptul că, în cursul lunii septembrie 2021, inculpații și un suspect, cetățean italian, au constituit un grup infracțional organizat, care a acționat în mod coordonat, până în luna octombrie 2023, în special pe teritoriul României, dar și al Regatului Unit al Marii Britanii, în vederea comiterii unor infracțiuni de înșelăciune prin inducerea și menținerea în eroare a unor oameni de afaceri români cu privire la posibilitatea accesării unor finanțări de la instituții financiare bancare din străinătate”, se arată în comunicatul transmis de DIICOT.

Potrivit anchetatorilor, gruparea din care ar fi făcut parte Călin Georgescu și Ionel Rusen urmărea să obțină bani de la antreprenori români interesați să își dezvolte afacerile. Aceștia ar fi fost convinși că pot accesa împrumuturi importante prin intermediul unor instituții financiare bancare din străinătate.

„Scopul membrilor grupului infracţional organizat a fost obținerea unor foloase patrimoniale injuste, constând în garanțiile bănești depuse de persoanele vătămate pentru accesarea creditelor respective”, au precizat reprezentanții DIICOT în comunicatul oficial.

Conform rechizitoriului, conducerea grupării ar fi fost asumată de inculpatul în vârstă de 64 de ani. Acesta ar fi coordonat activitățile și ar fi stabilit atribuțiile celorlalți doi participanți.

Anchetatorii arată că membrii grupului ar fi fost prezentați drept oameni de afaceri prosperi, care administrau societăți comerciale străine și dispuneau de resurse financiare considerabile. Prin această prezentare, persoanele vizate ar fi fost determinate să creadă că pot primi împrumuturi pentru dezvoltarea propriilor companii.

Începând din septembrie 2021, inculpații și cetățeanul italian ar fi organizat mai multe întâlniri cu reprezentantul unei societăți comerciale. Discuțiile s-ar fi desfășurat inițial în București și Câmpulung Muscel, județul Argeș, iar ulterior la Londra.

În cadrul acestor întâlniri, reprezentantului companiei i s-ar fi prezentat posibilitatea contractării unei finanțări de 6 milioane de euro. Potrivit procurorilor, cei implicați ar fi susținut că împrumutul urma să fie acordat de o instituție financiar-bancară care funcționa în Marea Britanie.

Verificările efectuate în timpul anchetei ar fi arătat însă că instituția respectivă avea sediul în Uniunea Comorelor, stat situat în Africa de Est, și nu pe teritoriul britanic, așa cum i s-ar fi comunicat persoanei vătămate.

Inculpatul în vârstă de 47 de ani și cetățeanul italian ar fi pretins că ocupă funcții de conducere în cadrul instituției financiare. În baza acestor afirmații, reprezentantul societății comerciale ar fi acceptat să depună garanțiile solicitate pentru accesarea creditului.

Anchetatorii susțin că, în decembrie 2021, reprezentantul societății comerciale a efectuat două transferuri bancare, în valoare de 2.500 de euro și, respectiv, 1.000.000 de euro.

Banii ar fi fost virați din contul companiei într-un cont deschis la o bancă din Elveția. Acesta aparținea însă unei entități financiare cu sediul în Commonwealth of Dominica, și nu instituției prezentate inițial drept finanțator.

Potrivit procurorilor DIICOT, transferurile ar fi fost realizate în urma inducerii în eroare a persoanei vătămate, iar scopul urmărit ar fi fost însușirea sumelor de către membrii grupării.

Procurorii DIICOT susțin că, după efectuarea primelor două transferuri, membrii presupusei grupări ar fi încercat să obțină o sumă suplimentară, prezentând persoanei vătămate posibilitatea majorării finanțării inițiale.

„Ulterior, prin prezentarea ca adevărată a unei împrejurări mincinoase, respectiv că se poate majora creditarea la suma de 15.000.000 euro, sub condiția depunerii unei garanții suplimentare, l-au determinat pe reprezentantul persoanei vătămate să transfere, în ianuarie 2022, pe același traseu financiar, suma de 100.000 euro”, se precizează în comunicatul DIICOT.

În total, cele trei operațiuni bancare indicate în rechizitoriu însumează 1.102.500 de euro, bani pe care anchetatorii susțin că gruparea ar fi urmărit să îi obțină prin prezentarea unor informații false despre finanțările promise.

Odată cu trimiterea în judecată a celor doi inculpați, procurorii DIICOT au solicitat instanței să mențină măsurile asigurătorii instituite în dosar.

De asemenea, anchetatorii au cerut menținerea arestului preventiv, considerând că motivele care au justificat inițial privarea de libertate continuă să existe.

Solicitarea urmează să fie analizată de judecătorul de cameră preliminară, respectiv de instanța de judecată, în condițiile prevăzute de Codul de procedură penală.

Măsurile preventive și asigurătorii sunt distincte de stabilirea vinovăției, care poate fi decisă numai de instanță, în urma procesului penal.

Prin același rechizitoriu, procurorii DIICOT au decis separarea unei părți a cercetărilor și constituirea unui nou dosar la nivelul Structurii Centrale.

Investigațiile vor continua în privința cetățeanului italian, suspectat de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Noul dosar vizează și posibila implicare a altor participanți la faptele investigate. Procurorii urmează să examineze inclusiv sesizările formulate de alte persoane care reclamă împrejurări asociate activităților cercetate.

Totodată, cercetările vor continua și pentru infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, menționată în actul de sesizare a instanței.

Dosarul în care Călin Georgescu și Ionel Rusen au fost trimiși în judecată a fost înaintat Tribunalului Ilfov, instanța competentă să soluționeze cauza.

DIICOT precizează că trimiterea în judecată marchează încheierea urmăririi penale și sesizarea instanței, fără să reprezinte o constatare definitivă a vinovăției. Toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție, conform Codului de procedură penală.