George Simion se afundă într-o groapă financiară. Liderul AUR recunoaște că are datorii de 12 milioane de lei. Cine sunt creditorii

Președintele AUR, George Simion, a acumulat datorii personale de peste 12 milioane de lei în urma campaniei prezidențiale din 2025. Liderul partidului a confirmat existența împrumuturilor și a explicat că o parte dintre creditori sunt persoane apropiate de omul de afaceri Maricel Păcuraru și de postul Realitatea TV. Problemele financiare au apărut după ce Autoritatea Electorală Permanentă a refuzat rambursarea integrală a cheltuielilor electorale. În paralel, AUR contestă în instanță mai multe decizii ale instituției, în litigii care implică sume de peste 50 de milioane de lei.

George Simion a rămas cu datorii personale estimate la aproximativ 12,5 milioane de lei după alegerile prezidențiale din 2025, o situație financiară fără precedent ca valoare pentru un candidat la Președinția României în ultimii 36 de ani, potrivit unei investigații publicate de Snoop. Liderul AUR a confirmat că împrumuturile neachitate depășesc 12 milioane de lei și că o parte dintre creditorii săi au legături cu familia omului de afaceri Maricel Păcuraru.

Cheltuielile totale declarate pentru campania prezidențială au depășit 69 de milioane de lei. Finanțarea a provenit în principal din împrumuturi acordate de persoane fizice, în condițiile în care candidatul anticipa recuperarea sumelor de la bugetul de stat, prin Autoritatea Electorală Permanentă (AEP).

După încheierea alegerilor, George Simion a solicitat rambursarea integrală a cheltuielilor. AEP a identificat însă nereguli în documentele justificative și a refuzat decontarea unei părți dintre plăți, apreciind că anumite servicii de promovare electorală nu îndeplineau condițiile prevăzute de legislație.

Una dintre principalele probleme a vizat cheltuielile pentru aparițiile și materialele electorale difuzate de Realitatea TV. Autoritatea a refuzat inițial rambursarea a aproximativ 17 milioane de lei, suma exactă menționată în litigiu fiind de 17,2 milioane de lei.

Un exemplu îl reprezintă ediția din 12 mai 2025 a emisiunii „Culisele statului paralel”, moderată de Anca Alexandrescu. Pentru această emisiune au fost plătiți peste 450.000 de euro, deși George Simion nu a participat. În aceeași zi, plățile efectuate către Realitatea TV au ajuns la aproape un milion de euro.

În raport cu veniturile sale parlamentare, datoriile reprezintă o obligație financiară considerabilă. La o indemnizație lunară de aproximativ 12.000 de lei, deputatul ar avea nevoie de 1.000 de luni, echivalentul a peste 83 de ani, pentru a achita 12 milioane de lei, presupunând că ar utiliza integral indemnizația în acest scop.

George Simion și AUR au contestat în instanță deciziile AEP privind rambursarea cheltuielilor electorale.

Finanțarea campaniei prezidențiale a lui George Simion a implicat aproape 100 de împrumuturi, acordate de oameni de afaceri și alte persoane fizice, printre care membri ai familiilor Păcuraru și Pușcaș, Teodor Ovidiu Tender, Alexandru Walter și Dan Pintilie.

Familia Păcuraru, inclusiv Ionuț Maricel Păcuraru și soția acestuia, a acordat împrumuturi de peste două milioane de lei. În același timp, televiziunea controlată de familia Păcuraru a încasat peste 23 de milioane de lei pentru promovarea campaniei candidatului AUR.

Un alt finanțator important a fost Vasile Pușcaș, cunoscut și sub numele de Sile Pușcaș, împreună cu mama sa. Familia acestuia a acordat împrumuturi în valoare totală de 1,6 milioane de lei.

Vasile Pușcaș este un om de afaceri din Transilvania, activ în dezvoltarea imobiliară, HoReCa și salubritate, inclusiv prin societăți care au contracte cu statul. Acesta a fost prezent în sală la dezbaterea electorală finală organizată de Euronews, la care au participat George Simion și Nicușor Dan.

„Pușcaș este un dezvoltator imobiliar și afacerist HoReCa în Cluj-Napoca, patron al unor societăți de salubritate din zona Ardealului (Satu Mare și Baia Mare), supranumit de presă regele gunoaielor din Transilvania”, scria Snoop în mai 2025.

Printre creditori se numără și Teodor Ovidiu Tender, fiul omului de afaceri Ovidiu Tender, care a acordat un împrumut de 800.000 de lei, plafonul maxim permis pentru finanțarea unui candidat de către o persoană fizică.

Teodor Tender a fost asociat anterior cu PSD, fiind fotografiat în repetate rânduri alături de reprezentanți ai partidului, inclusiv Marcel Ciolacu. După 2024, acesta s-a apropiat de AUR și George Simion. Contractul de împrumut a fost prezentat și de G4Media.

Lista creditorilor include și persoane cunoscute din mediul de afaceri și din spațiul public, ale căror împrumuturi au contribuit la finanțarea campaniei prezidențiale din 2025.

Alexandru Walter, fiul fostului om de afaceri Florian Walter, care a controlat compania Romprest, i-a acordat lui George Simion 800.000 de lei. Aceeași sumă a fost împrumutată de Dan Pintilie, cunoscut drept „Regele artificiilor”.

Pintilie a explicat că decizia de a-l finanța pe candidatul AUR a fost luată după participarea la „o masă cu președintele AUR și Marius Lulea”. Omul de afaceri a confirmat că împrumutul de 800.000 de lei i-a fost restituit integral.

Un alt creditor este Dorin Iacob, fost șef de cabinet al directorului SRI Virgil Măgureanu în anii ’90 și invitat în emisiunile realizate de Anca Alexandrescu la Realitatea Plus. Acesta a acordat un împrumut de 300.000 de lei.

Jurnaliștii care au documentat finanțarea campaniei nu au reușit să obțină puncte de vedere de la Alexandru Walter și Maricel Păcuraru.

Potrivit informațiilor prezentate, peste 25 de persoane au acordat împrumuturi de câte 800.000 de lei, prin contracte autentificate notarial. Alte peste 30 de persoane au împrumutat sume cuprinse între 250.000 și 750.000 de lei.

Principalii creditori identificați în finanțarea campaniei prezidențiale din 2025

Creditor Suma împrumutată Familia Păcuraru Peste 2.000.000 lei Familia Pușcaș 1.600.000 lei Familia Gonț 1.600.000 lei Teodor Ovidiu Tender 800.000 lei Alexandru Walter 800.000 lei Dan Pintilie 800.000 lei Dorin Iacob 300.000 lei Alexandru Rîșniță 250.000 lei

Valorile reprezintă împrumuturile identificate, nu soldurile actuale ale datoriilor. Unele sume au fost deja restituite. Împrumutul suplimentar de 900.000 de lei acordat de familia Gonț în 2026 nu este inclus în tabel.

George Simion a recunoscut că obligațiile financiare rămase după campania prezidențială depășesc 12 milioane de lei și a susținut că problemele cu rambursarea cheltuielilor electorale ar fi fost provocate de persoane care au urmărit să îi facă rău.

„Am datorii către diferite persoane fizice apropiate de Realitatea, Maricel Păcuraru (…) Peste 12 milioane de lei am datorie după campania electorală către diferiți oameni care m-au împrumutat. Nu am primit, așa cum a primit Nicușor Dan, banii înapoi de la Autoritatea Electorală Permanentă. În mare parte nu am primit banii pentru că AEP spune că Realitatea TV nu a prezentat toate materialele din campanie, pe scurt nu a decontat materialele pentru Realitatea TV”, a declarat George Simion.

Președintele AUR afirmă că a restituit împrumuturile primite direct de la familia Păcuraru, dar că mai are datorii către persoane apropiate acesteia.

Printre creditorii menționați se află Dorina Gonț, descrisă de Simion drept „o apropiată a familiei Păcuraru”. Dorina și Lucian Gonț au acordat împrumuturi de 1,6 milioane de lei în campania prezidențială din 2025.

Potrivit explicațiilor liderului AUR, familia Gonț i-a mai împrumutat 900.000 de lei în 2026. Acești bani au fost utilizați pentru achitarea unor datorii provenite din campania electorală anterioară.

Dorina Gonț a condus anterior organizația executorilor judecătorești din București. Potrivit informațiilor publicate de ziare.com, aceasta a fost condamnată în 2019 la cinci ani de închisoare. Contactată pentru un punct de vedere, Dorina Gonț a afirmat că nu poate comunica telefonic informații confidențiale și a refuzat dialogul.

În finanțarea campaniei a fost implicat și avocatul Alexandru Rîșniță, cunoscut pentru reprezentarea fraților Tate în procesele desfășurate în România. Acesta i-a împrumutat lui George Simion 250.000 de lei și a confirmat recuperarea banilor.

„Este prietenul meu, mi-a returnat banii mai repede decât era prevăzut”, a spus Rîșniță.

George Simion susține că a achitat deja o parte dintre împrumuturile contractate în campania prezidențială, inclusiv cele acordate de familia lui Vasile Pușcaș și de Ovidiu Tender.

Potrivit liderului AUR, organizarea împrumuturilor a fost gestionată prin intermediul lui Marius Lulea, iar o parte dintre persoanele care au finanțat campania nu îi erau cunoscute direct.

„Împrumuturile se făceau prin Marius Lulea și a vorbit domnul Păcuraru cu domnul Lulea. La sfârșit, m-am trezit cu o listă de nume, pe majoritatea nu îi cunosc, printre care l-am regăsit și pe Ovidiu Tender. Pe domnul Pintilie îl știu, i-am fost naș la botezul fetiței, i-am plătit împrumutul”, a dezvăluit George Simion.

Președintele AUR nu a precizat din ce surse financiare va achita împrumuturile rămase dacă statul nu va rambursa cheltuielile contestate.

În paralel, partidul are deschise mai multe procese împotriva AEP, prin care solicită recuperarea unor sume cheltuite în campanii electorale diferite.

Legăturile financiare dintre AUR, George Simion și companiile asociate omului de afaceri Maricel Păcuraru au fost documentate și în cazul campaniilor electorale anterioare.

În campania pentru alegerile europarlamentare din 2024, AUR a plătit peste două milioane de euro către televiziunea controlată de Maricel Păcuraru. Anterior, omul de afaceri acordase împrumuturi mai multor candidați ai partidului.

Mecanismul financiar presupunea ca membrii familiei Păcuraru să împrumute candidați AUR, iar partidul să achiziționeze ulterior spațiu de promovare politică la televiziunea controlată de aceeași familie.

După ce AEP a refuzat rambursarea unor cheltuieli electorale, candidații care contractaseră împrumuturi de la Maricel Păcuraru nu și-au mai putut achita obligațiile financiare.

Mai mulți dintre aceștia au încercat să recupereze în instanță sumele împrumutate pentru campanie. Cererile au fost respinse, instanțele motivând că respectivele persoane nu aveau o relație contractuală directă cu AUR, ci cu creditorii de la care obținuseră banii.

Printre cei care au pierdut procesele se numără Costin Iosub, Ramona Lovin, Daniel Răzvan Biro, Radu Fabian, Mirela Daniela Irinea și Cristina Dumitrescu.

Relația comercială dintre AUR și instituțiile media asociate familiei Păcuraru a implicat plăți de peste 40 de milioane de lei în numai doi ani, potrivit datelor comunicate chiar de conducerea partidului.

În 2024, peste 15,5 milioane de lei au ajuns la Realitatea TV prin intermediul societății DGI Multimedia Design.

În 2025, valoarea plăților a depășit 26 de milioane de lei, echivalentul a peste cinci milioane de euro. Fondurile au fost direcționate către Realitatea Plus și site-ul acesteia prin două firme intermediare: DBV Media House, controlată de soția lui Maricel Păcuraru, și DGI Multimedia Design.

Anul Plăți către Realitatea și platformele asociate 2024 Peste 15,5 milioane lei 2025 Peste 26 milioane lei Total 2024–2025 Peste 41,5 milioane lei

În 2026, AUR a continuat relația contractuală cu site-ul realitatea.net, pentru care a fost prevăzută o valoare de 72.000 de euro lunar.

Un control efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă asupra finanțării AUR a determinat instituția să dispună virarea la bugetul de stat a unei sume de aproape 5,9 milioane de lei.

Decizia a fost adoptată în iulie 2026, în urma constatării încălcării mai multor prevederi ale legislației privind finanțarea partidelor politice.

Într-un răspuns transmis în octombrie, AEP a precizat că AUR „a fost obligată la vărsarea la bugetul de stat a sumei de 5.896.004 de lei”.

Partidul a contestat măsura în instanță, iar dosarul a fost înregistrat la Judecătoria Buftea la 4 septembrie 2026.

Alegerile europarlamentare din 2024 au provocat primul conflict financiar major dintre AUR și Autoritatea Electorală Permanentă, după ce instituția a refuzat rambursarea a 13 milioane de lei și a dispus confiscarea unei alte sume de 13 milioane de lei.

Cele două măsuri au generat un impact financiar contestat de partid de aproximativ 26 de milioane de lei.

Problemele au fost legate de împrumuturile contractate de candidații AUR pentru finanțarea campaniei electorale.

Împrumuturile candidaților AUR la alegerile europarlamentare din 2024

Candidat Valoarea împrumutului Daniel Răzvan Biro 2.300.000 lei Cosmin Teodor Iosub 2.300.000 lei Mirela Daniela Irindea 2.300.000 lei Ramona Lovin 2.300.000 lei Dan Tanasă 2.300.000 lei Fabian Cristian Radu 2.300.000 lei Cristina Gabriela Dumitrescu 1.250.000 lei Total 15.050.000 lei

Litigiul privind nerambursarea cheltuielilor a ajuns la Curtea de Apel București, care a pronunțat o hotărâre la 16 septembrie 2026.

Instanța a decis că „se anulează în parte decizia de nerambursare a cheltuielilor electorale”.

Judecătorii au dispus rambursarea unei părți dintre cheltuielile contestate:

„Obligă pârâta la emiterea unei Decizii de rambursare a cheltuielilor electorale aferente împrumuturilor (…) în cuantum de 2.640.000 lei”.

Prin urmare, din cele 13 milioane de lei care au făcut obiectul deciziei de nerambursare, AUR a obținut în primă instanță o hotărâre favorabilă pentru 2,64 milioane de lei.

Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs.

Separat, în procesul privind confiscarea celor 13 milioane de lei, AUR a pierdut la Judecătoria Buftea. Dosarul a ajuns la Tribunalul Ilfov, unde următorul termen de judecată este stabilit pentru 9 decembrie 2026.

Un alt litigiu dintre AUR și Autoritatea Electorală Permanentă privește materialele electorale expediate sub formă de scrisori în campania prezidențială a lui George Simion.

Pentru aceste materiale, AEP a dispus confiscarea sumei de cinci milioane de lei, iar partidul a contestat măsura la Judecătoria Buftea.

În octombrie 2026, instituția a precizat că procesul nu avea încă stabilit un termen de judecată.

„Cauza se află în etapa procesuală a fondului. Până în prezent, Judecătoria Buftea nu a stabilit termen de judecată pentru soluționare cauzei”, a răspuns Autoritatea Electorală Permanentă.

Procesele dintre AUR și Autoritatea Electorală Permanentă implică sume importante provenite din mai multe campanii electorale și din controalele privind finanțarea partidului.

Cea mai mare problemă individuală pentru George Simion este legată de alegerile prezidențiale din 2025, după care AEP a refuzat rambursarea a 17,2 milioane de lei, invocând nereguli privind plățile efectuate către Realitatea Plus.

Decizia a fost contestată în instanță, alături de alte măsuri de nerambursare sau confiscare dispuse în legătură cu finanțarea AUR.

Principalele sume aflate în litigiu între AUR și AEP

Obiectul litigiului Suma Controlul finanțării partidului (2023–2025) 5,8 milioane lei Nerambursarea cheltuielilor pentru europarlamentare 13 milioane lei Confiscarea sumelor aferente europarlamentarelor 13 milioane lei Nerambursarea cheltuielilor pentru prezidențialele din 2025 17,2 milioane lei Campania prezidențială din 2024 1,14 milioane lei Totalul valorilor prezentate 50,14 milioane lei

Valorile sunt cele prezentate în centralizarea litigiilor, rotunjite la milioane de lei. Totalul reprezintă miza financiară a măsurilor contestate, nu o datorie definitivă stabilită prin hotărâri judecătorești.

Pe lângă aceste sume, AUR contestă și confiscarea celor cinci milioane de lei aferente scrisorilor electorale din campania prezidențială, dosar aflat pe rolul Judecătoriei Buftea.

În cazul nerambursării cheltuielilor de la europarlamentare, hotărârea din 16 septembrie 2026 a Curții de Apel București a admis parțial solicitarea partidului, pentru 2,64 milioane de lei, însă soluția nu este definitivă.

În dosarul separat privind confiscarea a 13 milioane de lei, următorul termen de judecată este programat pentru 9 decembrie 2026, la Tribunalul Ilfov.