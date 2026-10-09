Scandal între George Simion și Anca Alexandrescu, în direct la televizor. Discuția despre Sorin Grindeanu l-a enervat pe liderul AUR: „Ce ai de faci așa?”

Liderul AUR, George Simion, și realizatoarea TV Anca Alexandrescu au avut un schimb tensionat de replici, joi după-amiază, în timpul unei emisiuni difuzate de Realitatea. Disputa a început după prezentarea unor presupuse stenograme din dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, în care ar apărea numele politicianului. Discuțiile au continuat cu întrebări despre relațiile politice ale președintelui AUR și despre votul pentru guvernul Veștea. Intervenția telefonică a lui Simion s-a încheiat după o confruntare verbală cu Anca Alexandrescu.

Scandalul dintre George Simion și Anca Alexandrescu a izbucnit la Realitatea Plus după ce moderatorul Laurențiu Botin a prezentat informații referitoare la presupuse stenograme din dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, în care ar fi menționat și liderul AUR. Anca Alexandrescu, fostă candidată la Primăria Capitalei susținută de formațiunea condusă de Simion, i-a cerut politicianului explicații despre presupusele sale întâlniri cu oameni de afaceri și despre anumite relații politice.

Înainte să intre în direct prin telefon, George Simion i-a transmis moderatorului Laurențiu Botin un drept la replică. Președintele AUR a contestat informațiile prezentate și a susținut că nu a avut niciodată o întâlnire cu Fănel Bogos, respingând astfel declarațiile făcute anterior de Anca Alexandrescu.

Ulterior, în timpul intervenției telefonice, Simion a afirmat că l-a direcționat pe omul de afaceri către Comisia de abuzuri din Parlament. Politicianul a precizat însă că acest demers nu a avut loc în luna aprilie.

Realizatoarea TV i-a solicitat explicații și în legătură cu posibilitatea ca AUR să fi primit pui sau ouă de la Fănel Bogos. Întrebările au vizat atât perioada campaniei electorale, cât și eventuale donații destinate persoanelor afectate de inundațiile din județul Suceava. George Simion a negat aceste informații.

Discuția s-a extins apoi asupra lui Florin Aurelian Burculescu, președintele Cooperativei Țara Mea, și a lui Mihai Barbu, fost trezorier al PNL, cercetat penal în dosarul Bogos. Liderul AUR a respins existența unor legături cu Barbu și a invocat divergențele politice dintre ei.

„Știu că vreți să afirmați că aș avea o legătură cu domnul Barbu (n.r. Mihai Barbu, fostul trezorier PNL urmărit penal în dosarul Bogos). Nu am nicio legătură cu domnul Barbu. Sunt dușman politic cu dumnealui. Înțeleg interesele din spatele acestei campanii direcționate și către domnul Barbu, dar nu am coordonat nimic în județul Olt cu domnul Barbu și am fost un contestatar al lui cât a fost ministru al Agriculturii”, a spus George Simion, potrivit HotNews.

Președintele AUR a mai afirmat că ar exista o acțiune îndreptată împotriva sa, pe care a descris-o drept „o operațiune de denigrare”. Simion a asociat presupusa campanie cu hotărârea formațiunii sale de a nu acorda sprijin parlamentar guvernului Veștea.

Schimbul de replici dintre Anca Alexandrescu și George Simion s-a intensificat în momentul în care realizatoarea TV a abordat poziția AUR față de învestirea guvernului Veștea și eventualele discuții purtate înaintea votului parlamentar. Întrebat dacă a avut o întrevedere cu președintele Nicușor Dan înaintea votului, Simion a răspuns că a prezentat deja public explicații în această privință.

Anca Alexandrescu a invocat ulterior o declarație a lui Călin Georgescu, conform căreia persoanele care participă la vot ar urma să fie considerate trădători. Realizatoarea a susținut că George Simion i-ar fi mărturisit anterior că afirmația lui Georgescu i-a creat dificultăți politice.

„De ce nu vă asumați bărbătește să spuneți că v-a încurcat declarația domnului Georgescu, lucru pe care mi l-ați și spus mie?”, a întrebat Alexandrescu, referindu-se la afirmația că cei care votează vor fi considerați trădători.

Președintele AUR a contestat declarațiile realizatoarei și a acuzat postul Realitatea Plus că ar fi încercat să influențeze decizia partidului privind susținerea noului Executiv.

„Este o minciună a dumneavoastră, motiv pentru care ați antamat tot postul împotriva noastră ca să votăm guvernul Veștea”, a replicat Simion.

Moderatorul Laurențiu Botin a intervenit pentru a respinge afirmațiile liderului AUR. În paralel, Anca Alexandrescu a declarat că dispune de dovezi care ar confirma discuțiile invocate, însă nu le-a prezentat în timpul emisiunii.

„Eu am dovada că ați spus că vă încurcă această declarație a lui Călin Georgescu și faptul că dumneavoastră ați intervenit să fie cenzurat Călin Georgescu”, a spus Alexandrescu.

Un alt subiect care a provocat divergențe în timpul emisiunii de la Realitatea Plus a fost posibilitatea existenței unor negocieri politice între liderul AUR, George Simion, și președintele PSD, Sorin Grindeanu, înaintea votului pentru Cabinetul Veștea. Anca Alexandrescu a încercat să afle dacă cei doi politicieni s-au întâlnit în prezența omului de afaceri Vasile Pușcaș.

Întrucât nu a primit un răspuns direct, realizatoarea TV a repetat întrebarea, solicitându-i președintelui AUR să confirme sau să infirme întrevederea.

„Vă întreb pentru a cincea oară? Da sau nu?”, a spus Alexandrescu.

George Simion a criticat maniera în care îi erau adresate întrebările și a precizat că acceptase intervenția telefonică pentru a clarifica informațiile referitoare la stenogramele prezentate în emisiune, nu pentru a răspunde unui interogatoriu privind alte subiecte politice.

„Încă o dată, nu sunt la inchizitoriu aici, doamna procuror. Eu am intrat să vorbesc despre niște stenograme care nu sunt reale în forma pe care le prezentați dumneavoastră”, i-a spus Simion.

Anca Alexandrescu a continuat să insiste pentru obținerea unui răspuns explicit despre presupusa întâlnire cu Sorin Grindeanu. În acest timp, moderatorul Laurențiu Botin a încercat să încheie convorbirea telefonică.

„Să răspundă, să răspundă!”, a insistat Anca Alexandrescu.

Ultimele minute ale intervenției telefonice a lui George Simion la Realitatea au fost marcate de o dispută privind felul în care politicianul i s-a adresat Ancăi Alexandrescu, după ce aceasta a continuat să îi solicite răspunsuri la întrebările despre relațiile sale politice.

Realizatoarea TV și-a exprimat nemulțumirea față de faptul că liderul AUR nu răspunsese direct întrebărilor formulate. Când George Simion i s-a adresat folosindu-i prenumele, aceasta i-a cerut să utilizeze o formulă oficială.

„Doamna Alexandrescu”, a replicat Alexandrescu.

Președintele AUR a reluat formula solicitată, dar a continuat cu o întrebare care a provocat reacția realizatoarei.

„ Doamna Alexandrescu, ce ai de faci așa?”, i-a zis președintele AUR.

Anca Alexandrescu a considerat nepotrivită exprimarea politicianului și i-a reproșat imediat modul în care i s-a adresat.

„Nu vă e rușine, domnule Simion? Nu vă e rușine să vorbiți așa?”, a replicat Alexandrescu.

George Simion a cerut explicații în legătură cu reacția realizatoarei TV, întrebând-o ce anume din intervenția sa a fost considerat ofensator.

„Ce s-a întâmplat? Cum am vorbit? Ce-am spus? Puteți reproduce?”, s-a adresat liderul celui mai mare partid de opoziție din România.

Convorbirea telefonică dintre George Simion și realizatorii Realitatea Plus a fost întreruptă la scurt timp după disputa privind formularea folosită de președintele AUR în dialogul cu Anca Alexandrescu.

Reprezentanții postului de televiziune au susținut că exprimarea politicianului ar fi făcut trimitere la maneaua „Ce-ai, fă, de faci așa?”, melodie care a devenit virală pe platforma TikTok. Aceasta a fost interpretarea prezentată în emisiune de realizatorii Realitatea Plus după încheierea intervenției telefonice.