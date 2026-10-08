Rareș Bogdan, audiat la DNA în dosarul șpăgilor de 1,5 milioane de euro. Ce legătură are eurodeputatul cu omul de afaceri Fănel Bogos

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan este audiat joi, 8 octombrie 2026, în calitate de martor, la DNA Iași, în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos. Procurorii investighează presupuse intervenții pentru înlocuirea directorului DSVSA Vaslui, Mihai Ponea. Numele eurodeputatului apare în interceptările și documentele anchetei. Potrivit surselor judiciare citate de presă, Rareș Bogdan nu este vizat de acuzații în acest dosar.

Audierea lui Rareș Bogdan la DNA Iași are legătură cu informațiile din dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, în care este menționată o discuție purtată de europarlamentar, în august 2025, cu Nicolae Iana, fost general al Serviciului de Informații Externe (SIE).

Potrivit documentelor anchetei, Nicolae Iana l-ar fi contactat pe Rareș Bogdan pentru a-i propune o întâlnire într-un spațiu privat, în care nu ar fi urmat să fie realizate fotografii. Fostul general i-ar fi transmis că la întâlnire aveau să participe și „tineri pensionari din servicii”.

Informațiile consemnate ulterior în dosar indică faptul că discuția ar fi fost asociată situației omului de afaceri vasluian Fănel Bogos, care ar fi încercat să obțină înlocuirea lui Mihai Ponea din funcția de director al Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui.

Procurorii cercetează presupusele fapte de corupție legate de demersurile lui Bogos, inclusiv posibilitatea ca acesta să fi apelat la persoane cu influență politică și administrativă pentru a determina schimbarea conducerii instituției.

Numele lui Rareș Bogdan este menționat în anchetă și în legătură cu informații potrivit cărora europarlamentarul s-ar fi interesat de situația lui Fănel Bogos și de conflictul acestuia cu directorul DSVSA Vaslui, Mihai Ponea.

Aceste împrejurări urmează să fie clarificate prin declarația dată în fața procurorilor anticorupție. Audierea în calitate de martor urmărește stabilirea contextului discuțiilor și a informațiilor pe care eurodeputatul le-ar fi avut despre demersurile omului de afaceri.

Rareș Bogdan a fost menționat public în legătură cu acest dosar și în cursul anului 2025, după apariția unor informații din anchetă. La momentul respectiv, europarlamentarul PNL a susținut că nu îl cunoaște pe Fănel Bogos și că nu fusese informat despre o eventuală legătură între întâlnirea propusă de Nicolae Iana și interesele omului de afaceri.

De asemenea, Rareș Bogdan a confirmat că fostul general SIE îl contactase, dar a respins existența unei discuții despre Bogos.

„Nu, niciodată acest domn. Nu am auzit niciodată până astăzi acest nume. Habar nu am cine e acest Bogos”, declara Rareș Bogdan.

Eurodeputatul a mai susținut că, din propunerea de întâlnire formulată de Nicolae Iana, nu reieșea scopul real al întrevederii.

Audierea lui Rareș Bogdan are loc în cadrul verificărilor prin care procurorii DNA încearcă să stabilească persoanele contactate în legătură cu situația lui Fănel Bogos și eventualele intervenții pentru schimbarea conducerii DSVSA Vaslui.

Potrivit informațiilor publice despre anchetă, europarlamentarul este chemat să explice împrejurările în care a fost abordat de Nicolae Iana, conținutul discuțiilor și dacă avea cunoștință despre încercările lui Bogos de a obține înlocuirea lui Mihai Ponea.

În același dosar, la începutul lunii octombrie, Ilie Bolojan a fost audiat de procurorii DNA Iași, tot în calitate de martor. Audierea celor doi nu echivalează cu formularea unor acuzații împotriva acestora.

Ancheta DNA îl vizează pe Fănel Bogos, administratorul unei societăți din județul Vaslui care desfășoară activități în domeniul creșterii păsărilor, în legătură cu presupusele intervenții pentru îndepărtarea lui Mihai Ponea de la conducerea DSVSA Vaslui.

Conform informațiilor din dosar, omul de afaceri ar fi încercat să obțină sprijinul mai multor persoane cu relații în mediul politic și în administrația publică, pentru a determina schimbarea directorului instituției.

În documentele anchetei este menționată suma de 1,5 milioane de euro, asociată unor presupuse plăți și promisiuni de bani pentru intervenții pe lângă persoane care ar fi putut influența deciziile administrative.

Cercetările procurorilor vizează și alte persoane despre care există informații privind posibila implicare în aceste demersuri. Printre numele apărute în dosar se numără Mihai Barbu, fost președinte al PNL Vaslui, și Cristina Trăilă, fost secretar general adjunct al Guvernului.