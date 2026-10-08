Sorin Grindeanu anunță formula de guvern pe care o susține: Nu există scenariul perfect pentru niciun partid

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că România are nevoie de o soluție politică bazată pe o majoritate mai largă și le cere partenerilor politici să lase deoparte calculele de partid. Liderul social-democrat afirmă că formațiunea pe care o conduce este pregătită să revină la guvernare, deși nu mai face parte de șase luni din arcul guvernamental.

Grindeanu a vorbit despre această variantă într-un interviu acordat emisiunii Sinteza Zilei, de la Antena 3 CNN. El a precizat că PSD este dispus să intre din nou la guvernare într-o „formulă mai largă”, pe care o consideră necesară în actualul context politic și economic.

„Nu există scenariul perfect pentru niciun partid. Apelul meu e către PNL și UDMR”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a explicat că, în opinia sa, partidele politice trebuie să caute o soluție comună pentru perioada următoare, în condițiile în care România se confruntă cu probleme legate de funcționarea statului și de situația economică.

Întrebat despre riscul ca statul să nu mai dispună de suficiente fonduri pentru acoperirea cheltuielilor până la sfârșitul anului, Sorin Grindeanu a spus că nu este specialist în finanțe, însă ia în serios avertismentele formulate de experții din domeniu.

Potrivit liderului PSD, în această situație este necesară o abordare politică diferită, în care apartenența la stânga, dreapta sau zona suveranistă să nu fie principalul criteriu de decizie.

„În aceste momente nu mai contează că ești cu stânga, cu dreapta sau cu suveranismul. Cred că trebuie să dăm dovadă de responsabilitate. Hai să dăm dovadă de responsabilitate, să punem umărul cu toții, să trecem de această perioadă. Dacă vom continua să judecăm doar în bucățica noastră politică, nu va fi bine pentru țară”, a spus liderul PSD.

Grindeanu a recunoscut că o guvernare largă nu reprezintă scenariul ideal pentru niciun partid, însă susține că formațiunile politice trebuie să ia în calcul evitarea unui scenariu pe care îl descrie drept dezastruos pentru România.

„Nu există scenariu perfect pentru nimeni, dar pentru nimeni. Trebuie să evităm scenariul dezastruos pentru România. Acest lucru ar însemna un soi de asumare. Deși de șase luni nu mai este parte a arcului guvernamental, PSD își asumă intrarea la guvernare într-o formulă mai largă. Să facem toți acest efort”, a declarat Sorin Grindeanu.

Președintele PSD a precizat că solicitarea sa nu se adresează exclusiv unor formațiuni politice, ci tuturor partidelor care ar putea participa la o astfel de construcție guvernamentală.

„Am făcut apel la toate partidele să dea dovadă de responsabilitate și să intre activ în acest guvern”, a spus el.

Grindeanu a menționat însă că nu toate formațiunile politice sunt dispuse să răspundă acestei propuneri. El a indicat USR și AUR, despre care a spus că solicită alegeri anticipate.

În același timp, liderul PSD a respins varianta unui guvern format din tehnocrați. El consideră că o astfel de soluție nu este potrivită pentru situația actuală și a exprimat această poziție fără echivoc.

„Un guvern tehnocrat mi se pare o variantă slabă, proastă pentru România”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Liderul social-democrat a vorbit și despre necesarul financiar pentru funcționarea statului. Potrivit acestuia, România ar avea nevoie de aproximativ 10-12 miliarde de lei pentru funcționarea statului, în contextul problemelor legate de buget și de evoluția economică.

O altă problemă indicată de Sorin Grindeanu este cea a energiei. Liderul PSD a pus în legătură prețurile ridicate la energie cu poziția României în clasamentele privind competitivitatea. „Bugetul a fost făcut pe crestere, dar noi avem scădere”, a declarat Grindeanu.

În discuția despre economie și competitivitate, liderul social-democrat a subliniat importanța costurilor cu energia și a resurselor de care dispune România.

„Faptul ca avem unul dintre cele mai mari preturi din Europa la energue, am scaut mult in clasamentul competitivitatii. Suntem pe locul 65. Tarile din jurul nostru sunt mult in fata noastra. Suntem o tara cu resurse”, a explicat Grindeanu.

El a arătat că avantajul unei forțe de muncă mai ieftine față de alte state europene poate fi afectat de costurile ridicate ale energiei. „Degeaba avem forta de munca mai ieftina decat in Germania spre exemplu. Cand vine pretul la energie, se debalanseaza tot”

În privința formulei de guvern pe care o susține, Grindeanu a indicat necesitatea unei construcții politice mai largi și a unei asumări comune din partea partidelor. PSD, potrivit declarațiilor sale, este dispus să participe la guvernare chiar dacă această variantă nu reprezintă scenariul perfect pentru formațiune.

Liderul social-democrat a mai transmis că partidul ar putea susține aducerea unor profesioniști în viitorul guvern, fără ca aceștia să fie neapărat membri PSD, cu condiția ca formațiunea să își asume politic participarea lor la actul de guvernare.

„Consider scenariul anticipatelor unul prost pentru Romania, dar va asigur ca psd-ul va fi pregatit si pentru anticipate. Psd-ul nu-si doreste anticipate, dar daca asta isi doresc toti ceilalti, psd-ul va fi pregatit sa castige alegeril, mai spune liderul PSD.

Ce spune despre suspendarea presedintelui: „cred că sunt și alții care vor asta și se ascund în spatele lui Simion, dar avem deja un guvern demis, am avea un parlament dizolvat daca facem alegeri anticipate și ne-ar mai lipsi suspendarea presedintelui si ar fi „perfect”, am fi o tara praf”.