Ce se întâmplă cu Dacia și Ford în România? Avertismentul lansat de Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu solicită Ministerului Energiei să prezinte cât mai repede un plan pentru reducerea prețurilor la energie, pe fondul costurilor ridicate suportate de companiile care își desfășoară activitatea în România. Liderul PSD consideră că problema trebuie să devină o prioritate pentru Guvern și avertizează că menținerea tarifelor la un nivel ridicat ar putea afecta competitivitatea producătorilor industriali.

Printre companiile despre care a vorbit Grindeanu se numără Dacia și Ford, doi dintre cei mai importanți producători auto cu activitate în România. Acesta și-a exprimat îngrijorarea că facturile mari la energie ar putea determina companiile să își regândească prezența pe piața locală, dacă nu vor mai putea susține costurile de producție.

„Ministrul Energiei trebuie să vină cu un plan pe energie, pe prețuri la energie. Cred că avem cel mai mare preț din UE, sper să fiu contrazis, trebuie să fie prima prioritate”, a declarat Sorin Grindeanu la Antena 3.

Liderul social-democrat a insistat asupra efectelor pe care prețurile ridicate le pot avea asupra industriei și a subliniat că autoritățile trebuie să identifice soluții pentru a preveni eventuale plecări ale unor investitori importanți din România.

În declarațiile sale, președintele PSD a făcut referire directă la situația celor doi producători auto, subliniind că menținerea unor costuri ridicate cu energia poate deveni o problemă pentru companiile care au nevoie de consumuri importante pentru desfășurarea proceselor industriale.

Grindeanu a cerut Ministerului Energiei să prezinte urgent măsurile pe care intenționează să le adopte, astfel încât firmele să poată beneficia de condiții mai bune pentru continuarea activității. Potrivit acestuia, autoritățile trebuie să trateze problema prețurilor la energie cu prioritate, având în vedere implicațiile asupra marilor angajatori și a producției industriale.

„Eu nu vreau să avem pe conștiință că pleacă Dacia sau Ford tocmai din cauza acestui preț ridicat la energie și să vedem care e planul și e de datoria Ministerului Energiei să-l prezinte urgent”, a mai avertizat Grindeanu.

Pe lângă problema costurilor suportate de companii, liderul PSD a vorbit și despre necesitatea unor investiții noi în sectorul energetic. Acesta a menționat o discuție purtată cu Natalia Intotero, despre care a spus că l-a informat cu privire la perspectiva atragerii unei investiții importante în domeniu.

Sorin Grindeanu a transmis că proiectele de investiții în energie sunt necesare în perioada următoare și a felicitat-o pe Natalia Intotero pentru demersurile despre care i-a vorbit.

„Eu, legat de asta, să știți că aș vrea s-o felicit pe Natalia Intotero care m-a anunțat că e aproape de a obține o investiție mare în energie. De acest tip de proiecte avem nevoie în perioada următoare”, a mai spus liderul PSD.

Cel mai probabil, investiția la care a făcut referire este cea pregătită de compania grecească HELLENiQ Renewables. Aceasta are în vedere alocarea a 1,3 miliarde de euro pentru proiecte de energie regenerabilă în România, până în anul 2030.

Subiectul investițiilor în sectorul energetic a fost abordat de Grindeanu în contextul solicitărilor privind reducerea prețurilor suportate de consumatorii industriali. Dezvoltarea unor noi capacități de producție a energiei reprezintă una dintre direcțiile menționate de liderul social-democrat pentru perioada următoare.

Un alt subiect abordat de Sorin Grindeanu a vizat măsurile de relansare a economiei. Președintele PSD i-a cerut premierului Luca Niculescu să grăbească aplicarea planului economic, despre care susține că se află în discuție de mai bine de un an, fără să fi fost pus efectiv în practică.

Liderul social-democrat a subliniat că firmele au nevoie de predictibilitate și de măsuri concrete din partea autorităților, astfel încât să își poată desfășura activitatea fără presiunea unor modificări fiscale suplimentare.

În acest sens, Grindeanu a dat asigurări că taxele nu vor crește și a transmis că mediul de afaceri trebuie să primească un mesaj clar privind politica fiscală.

„Vreau să transmit clar oamenilor de afaceri că taxele nu vor crește”, a punctat Sorin Grindeanu.

Printre solicitările formulate de acesta se numără și achitarea datoriilor pe care statul le are către companii. Grindeanu a cerut ca plățile restante să fie efectuate într-un termen de cel mult 90 de zile, astfel încât firmele să nu mai fie nevoite să suporte întârzieri care le pot afecta disponibilitățile financiare.

Totodată, liderul PSD a adus în discuție rambursarea TVA pentru firmele care prezintă un risc fiscal redus, considerând că această măsură trebuie să facă parte din acțiunile destinate sprijinirii mediului de afaceri.

Reducerea costurilor cu energia, plata obligațiilor financiare ale statului către companii și aplicarea planului de relansare economică sunt principalele teme pe care Grindeanu le-a indicat ca priorități pentru Guvern. Acesta a cerut accelerarea măsurilor, astfel încât firmele care produc și investesc în România să beneficieze de condiții mai predictibile pentru continuarea activității.