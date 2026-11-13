Economia României a crescut cu 2,1% în trimestrul III din 2026

Produsul Intern Brut (PIB) al României a crescut cu 2,1% în trimestrul al treilea din 2026, comparativ cu trimestrul precedent, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Evoluția pozitivă este evidențiată de seria ajustată sezonier. Cu toate acestea, comparația cu primele nouă luni din 2025 arată o contracție economică: PIB-ul s-a diminuat cu 0,3% ca serie brută și cu 1% ca serie ajustată sezonier.

Datele INS indică, totodată, o creștere modestă a economiei în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. Astfel, în trimestrul III 2026, Produsul Intern Brut a înregistrat un avans de 0,1% față de trimestrul III 2025, pe seria brută, și de 0,3% pe seria ajustată sezonier.

În trimestrul III 2026, comparativ cu trimestrul II 2026, Produsul Intern Brut al României a crescut cu 2,1% în termeni reali, conform seriei ajustate sezonier.

Această evoluție indică o accelerare a activității economice față de trimestrul precedent, însă rezultatele trebuie analizate și în raport cu aceeași perioadă a anului anterior, precum și cu evoluția cumulată de la începutul anului.

Comparativ cu trimestrul III 2025, PIB-ul a înregistrat o creștere de 0,3% pe seria ajustată sezonier. Pe seria brută, avansul a fost de 0,1%.

Prin urmare, deși economia a înregistrat o creștere trimestrială de 2,1%, ritmul de creștere anuală a rămas redus.

Datele referitoare la perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2026 arată o evoluție negativă a economiei în comparație cu intervalul similar din 2025.

Astfel, Produsul Intern Brut s-a diminuat cu 1% pe seria ajustată sezonier. În același timp, calculat ca serie brută, PIB-ul a înregistrat o scădere de 0,3%.

Rezultatele arată că avansul înregistrat în trimestrul al treilea nu a fost suficient pentru a compensa evoluția economică negativă din primele nouă luni ale anului, atunci când comparația este realizată cu perioada corespunzătoare din 2025.

INS a prezentat și evoluția trimestrială a Produsului Intern Brut în perioada 2024-2026, atât pentru seria brută, cât și pentru seria ajustată sezonier.

Tabelul publicat de institut cuprinde indicii de volum pentru fiecare trimestru, precum și valorile anuale acolo unde acestea sunt disponibile.

Evoluția trimestrială a PIB-ului, ca serie brută:

Perioada Trimestrul I Trimestrul II Trimestrul III Trimestrul IV An 2024 100,6 101,2 101,8 100,8 101,1 2025 100,8 100,5 101,7 100,1 100,8 2026 98,8 99,8 100,1 – –

Evoluția PIB-ului ca serie brută prin metoda volumelor înlănțuite, cu an de referință 2020:

Perioada Trimestrul I Trimestrul II Trimestrul III Trimestrul IV An 2024 102,1 101,1 100,7 100,8 101,1 2025 100,9 101,9 101,6 99,0 100,8 2026 98,1 98,1 100,5 – –

Evoluția PIB-ului ca serie ajustată sezonier:

Perioada Trimestrul I Trimestrul II Trimestrul III Trimestrul IV 2024 102,1 101,0 100,6 100,8 2025 101,0 101,7 101,5 98,9 2026 98,6 98,1 100,3 –

Evoluția PIB-ului ca serie ajustată sezonier, în raport cu trimestrul precedent:

Perioada Trimestrul I Trimestrul II Trimestrul III Trimestrul IV 2024 99,8 99,7 100,2 101,1 2025 100,0 100,5 99,9 98,5 2026 99,7 100,0 102,1 –

Valorile din tabele reprezintă indici de volum, conform seriilor statistice prezentate de INS.

Institutul Național de Statistică precizează că seria ajustată sezonier a Produsului Intern Brut trimestrial a fost recalculată după includerea estimărilor pentru trimestrul III 2026.

În urma acestei operațiuni, indicii de volum au fost revizuiți față de a doua variantă provizorie a PIB-ului pentru trimestrul II 2026, publicată în comunicatul de presă nr. 257 din 9 octombrie 2026.

Revizuirile au vizat rezultatele mai multor trimestre din 2025 și 2026, după cum urmează:

Trimestrul I 2025 , comparativ cu trimestrul IV 2024: rezultatul a fost revizuit de la 100,1% la 100,0%.

, comparativ cu trimestrul IV 2024: rezultatul a fost revizuit de la 100,1% la 100,0%. Trimestrul II 2025 , comparativ cu trimestrul I 2025: rezultatul nu a fost revizuit, menținându-se la 100,5%.

, comparativ cu trimestrul I 2025: rezultatul nu a fost revizuit, menținându-se la 100,5%. Trimestrul III 2025 , comparativ cu trimestrul II 2025: rezultatul nu a fost revizuit, rămânând la 99,9%.

, comparativ cu trimestrul II 2025: rezultatul nu a fost revizuit, rămânând la 99,9%. Trimestrul IV 2025 , comparativ cu trimestrul III 2025: rezultatul a fost revizuit de la 98,3% la 98,5%.

, comparativ cu trimestrul III 2025: rezultatul a fost revizuit de la 98,3% la 98,5%. Trimestrul I 2026 , comparativ cu trimestrul IV 2025: rezultatul a fost revizuit de la 99,9% la 99,7%.

, comparativ cu trimestrul IV 2025: rezultatul a fost revizuit de la 99,9% la 99,7%. Trimestrul II 2026, comparativ cu trimestrul I 2026: rezultatul nu a fost revizuit, menținându-se la 100,0%.

INS precizează că seriile ajustate sezonier sunt recalculate trimestrial, în conformitate cu practica europeană.

Institutul Național de Statistică a inclus în comunicatul său și un grafic privind evoluția Produsului Intern Brut trimestrial al României în perioada 2010-2026.

Graficul prezintă indicii de volum calculați ca procente față de trimestrul precedent și față de trimestrul corespunzător din anul precedent, pe baza datelor ajustate sezonier.

Reprezentarea grafică urmărește evoluția economiei românești pe parcursul celor 16 ani, incluzând perioadele de creștere și de contracție economică, până la cele mai recente rezultate disponibile pentru trimestrul III 2026.