BNR menține dobânda-cheie la 6,50%. Inflația a urcat la 6,94%, iar prețurile ar putea continua să crească

Banca Națională a României (BNR) a decis joi, 12 noiembrie 2026, să mențină rata dobânzii de politică monetară la 6,50% pe an, în contextul în care inflația a accelerat în luna octombrie, ajungând la 6,94%. Potrivit noilor estimări ale băncii centrale, rata anuală a inflației ar urma să crească ușor în ultimele luni ale acestui an, urmând să revină în intervalul țintei BNR abia în primul trimestru din 2028.

Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României, reunit în ședința din 12 noiembrie 2026, a hotărât să păstreze neschimbată rata dobânzii de politică monetară, la nivelul de 6,50% pe an.

Totodată, banca centrală a decis menținerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50% pe an și a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50% pe an.

Au fost păstrate și nivelurile actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

Decizia vine într-un context economic marcat de creșterea prețurilor la energie și combustibili, de incertitudinile generate de conflictul din Orientul Mijlociu și de evoluția modestă a activității economice.

Potrivit datelor prezentate de BNR, rata anuală a inflației a crescut de la 6,17% în august la 6,61% în septembrie 2026, în principal ca urmare a scumpirii combustibililor și gazelor naturale.

În octombrie, inflația a accelerat din nou, ajungând la 6,94%, pe fondul continuării creșterii prețurilor combustibililor, dar și al scumpirii legumelor, fructelor și ouălor.

Cu toate acestea, comparativ cu luna iunie, când rata anuală a inflației se situa la 10,42%, nivelul din octombrie este considerabil mai redus. Această evoluție a fost influențată de dispariția treptată din calculul inflației anuale a efectelor eliminării plafonării prețurilor energiei electrice și ale majorării TVA și accizelor din vara anului 2025.

În același timp, rata anuală a inflației de bază CORE2 ajustat s-a situat la 6,2% în septembrie, în scădere cu 2,1 puncte procentuale față de sfârșitul trimestrului precedent.

BNR arată că presiunile asupra prețurilor au fost alimentate și de evoluția cursului leu/euro, de majorarea tarifelor de telecomunicații și de scumpirea polițelor RCA.

În ședința din 12 noiembrie, Consiliul de administrație al BNR a analizat și aprobat noul Raport asupra inflației, ediția noiembrie 2026.

Potrivit prognozei, rata anuală a inflației va înregistra o ușoară creștere în ultimele luni ale anului, în principal din cauza scumpirilor recente ale combustibililor și energiei, dar și a evoluției cursului de schimb.

Ulterior, inflația ar urma să intre pe o traiectorie descendentă, revenirea în intervalul țintei fiind anticipată pentru primul trimestru din 2028.

Banca centrală atrage atenția că perspectivele economice rămân afectate de numeroase riscuri, printre care evoluția prețurilor energiei electrice și petrolului, conflictul din Orientul Mijlociu și eventualele măsuri suplimentare de consolidare bugetară.

Criza energetică poate influența atât puterea de cumpărare a populației, cât și activitatea și profiturile companiilor, inclusiv prin creșterea costurilor de finanțare.

Datele analizate de BNR arată că economia României a stagnat în trimestrul al doilea din 2026, după o contracție de 0,1% în primele trei luni ale anului.

Comparativ cu aceeași perioadă din 2025, activitatea economică a înregistrat o scădere de 0,2% în trimestrul al doilea, față de declinul de 1,2% consemnat în primul trimestru.

Evoluția a fost susținută de redresarea investițiilor, în timp ce consumul gospodăriilor populației și-a accentuat scăderea în termeni anuali.

Pentru a doua jumătate a anului, banca centrală anticipează o redresare moderată a activității economice, inclusiv cu sprijinul sectorului agricol.

Pe piața muncii, numărul salariaților a continuat să scadă ușor în iulie și august, însă rata șomajului BIM s-a redus la 6,4% în trimestrul al treilea, de la 6,8% în trimestrul precedent.

În același timp, ritmul anual de creștere a salariului brut nominal s-a accelerat în perioada iulie-septembrie, inclusiv pe fondul majorării salariului minim brut pe economie.

BNR subliniază că utilizarea fondurilor europene și implementarea reformelor structurale sunt esențiale pentru susținerea economiei, în condițiile efectelor restrictive ale consolidării bugetare și ale crizei energetice.

Următorul Raport asupra inflației va fi prezentat public într-o conferință de presă programată pentru 16 noiembrie 2026, la ora 11:00. Minuta ședinței de politică monetară va fi publicată pe 24 noiembrie, iar următoarea ședință a Consiliului de administrație al BNR dedicată politicii monetare este programată pentru 19 ianuarie 2027.