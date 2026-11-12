Profesorii ar putea beneficia de noi măsuri de protecție. Cum vor fi sancționați părinții agresivi

Profesorii care sunt amenințați sau agresați de părinții elevilor ar putea beneficia de protecție suplimentară prin lege. Un proiect legislativ depus în Parlament de USR propune înăsprirea pedepselor pentru astfel de fapte. Măsura ar urma să se aplice inclusiv incidentelor produse în afara unităților de învățământ. Inițiativa vine în urma unor cazuri de violență împotriva cadrelor didactice, înregistrate în școli din România.

Profesorii ar putea beneficia de o protecție juridică suplimentară împotriva amenințărilor și agresiunilor, printr-o modificare a legislației care reglementează învățământul preuniversitar și care urmărește sancționarea mai severă a faptelor de violență comise împotriva cadrelor didactice.

Inițiativa legislativă depusă de USR în Parlament vizează modificarea Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023. Concret, proiectul prevede majorarea cu un sfert a pedepselor stabilite de Codul penal pentru amenințarea sau agresarea profesorilor.

Potrivit propunerii, sancțiunile mai severe ar urma să fie aplicate indiferent de locul în care se produce incidentul. Astfel, protecția nu s-ar limita la spațiul școlar sau la programul de lucru, ci ar acoperi și situațiile în care un cadru didactic este amenințat ori agresat în afara unității de învățământ.

Inițiatorii urmăresc introducerea unui mecanism de protecție asemănător celui adoptat în luna august pentru personalul medical. Proiectul se află în etapa legislativă, astfel că majorarea pedepselor nu reprezintă, în prezent, o măsură intrată în vigoare.

Deputata USR Corina Atanasiu a explicat că inițiativa urmărește protejarea cadrelor didactice și prevenirea situațiilor în care conflictele dintre părinți și profesori se transformă în amenințări sau agresiuni fizice.

Parlamentarul consideră că orice nemulțumire legată de activitatea unui profesor trebuie exprimată prin mijloace legale, fără recurgerea la violență. În opinia sa, comportamentul adulților influențează și modul în care elevii înțeleg respectarea regulilor în școală.

„Nimic nu justifică violenţa. Cu atât mai puţin violenţa unor părinţi care intră în şcoală şi agresează cadrele didactice. Orice nemulţumire poate şi trebuie să fie rezolvată prin dialog şi prin mijloace legale, niciodată prin ameninţări sau agresiuni. Şcoala trebuie să fie un spaţiu sigur atât pentru elevi, cât şi pentru profesori. Nu putem cere copiilor să respecte regulile şi să respingă violenţa, în timp ce adulţii le oferă exact exemplul contrar”, a declarat deputata USR Corina Atanasiu.

Necesitatea unor sancțiuni mai severe împotriva persoanelor care agresează profesorii a fost readusă în atenție de incidentele violente petrecute în unități de învățământ, inclusiv în prezența copiilor.

Unul dintre cazurile invocate s-a produs la Școala Gimnazială nr. 15 din Timișoara, unde părinții unui elev au agresat un cadru didactic. Conflictul a pornit după ce profesorul i-a atras atenția copilului asupra comportamentului manifestat în timpul orei.

Ulterior, elevul le-a relatat părinților cele întâmplate, iar aceștia s-au prezentat la școală pentru a solicita explicații. Discuțiile dintre adulți au degenerat, ajungându-se la îmbrânceli și lovituri între mai multe persoane, în curtea unității de învățământ.

Incidentul a avut loc în timpul unei pauze, când elevii se aflau în apropiere și au asistat speriați la confruntarea fizică. Scenele de violență s-au desfășurat astfel chiar în spațiul în care copiii ar trebui să beneficieze de siguranță și protecție.

Un alt incident menționat de inițiatorii proiectului legislativ s-a petrecut în județul Dâmbovița, unde o învățătoare a fost agresată fizic după revenirea dintr-o excursie.

Cazul a fost invocat alături de cel din Timișoara pentru a evidenția situațiile în care cadrele didactice ajung să fie victime ale violenței în contextul exercitării profesiei.

Deputatul USR Daniel Blaga a subliniat că părinții au dreptul să conteste deciziile profesorilor și să își exprime nemulțumirile față de activitatea acestora. Totuși, parlamentarul a precizat că exercitarea acestui drept nu poate justifica amenințările sau agresiunile îndreptate împotriva personalului didactic.