Amenințare fără precedent din partea unui primar: Să ne rupem de România Mare

Reforma administrativă anunțată la nivel guvernamental readuce în discuție viitorul localităților cu populație redusă. Printre orașele care ar putea fi afectate de reorganizarea administrativă se numără și Cavnic, din județul Maramureș, o localitate cu aproximativ 4.200 de locuitori.

Primarul Vladimir Petruț respinge posibilitatea desființării orașului și a lansat un avertisment referitor la consecințele unei asemenea decizii. Edilul susține că nu va accepta o reformă care ar duce la pierderea statutului de oraș pentru Cavnic. Mai mult, acesta a declarat că, dacă localitatea va fi desființată, va solicita desprinderea județului Maramureș de România.

Subiectul reorganizării administrative vizează și localitățile care nu ating pragul de 10.000 de locuitori. Potrivit prevederilor legislative menționate în dezbaterea publică, orașele care nu îndeplinesc acest criteriu ar trebui să își piardă statutul administrativ actual. Deși această condiție există deja în legislație, aplicarea ei nu a avut loc până în prezent.

Aplicarea criteriului referitor la numărul minim de locuitori ar putea duce la desființarea a 119 orașe din România, toate având populații sub 10.000 de persoane. Reforma administrativă pregătită la nivel politic nu vizează doar structura județelor, ci și organizarea localităților care nu mai îndeplinesc criteriile demografice prevăzute de lege.

Cavnic se regăsește printre localitățile expuse acestei schimbări. Orașul maramureșean a înregistrat o scădere importantă a populației în ultimele două decenii, pierzând aproximativ un sfert dintre locuitori. În prezent, numărul acestora este estimat la 4.200.

În pofida reducerii populației, cheltuielile cu personalul administrației locale rămân consistente. Salariile angajaților Primăriei Cavnic depășesc anual 4 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 800.000 de euro.

Primarul Vladimir Petruț a reacționat public la perspectiva reorganizării și a transmis că nu este de acord cu o asemenea măsură. Declarațiile sale au fost făcute la Antena 3, unde a invocat inclusiv istoria unirii Maramureșului cu România.

„Noi ne-am unit cu țara în 1918. Atunci noi vom face referendum să ne rupem de România Mare. Să revenim înapoi la statutul nostru de țara Maramureșului”, a declarat primarul în emisiunea de la Antena 3.

Vladimir Petruț ocupă funcția de primar al orașului Cavnic din anul 2016. La primul mandat a candidat din partea PSD, însă ulterior a părăsit formațiunea politică, în urma unui conflict cu Liviu Dragnea, și s-a alăturat PNL. Potrivit informațiilor prezentate, edilul face parte și în prezent din partidul liberal.

Datele referitoare la patrimoniul său indică deținerea unei case și a două apartamente. De asemenea, primarul are spații comerciale închiriate de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Pentru închirierea acestora, instituția i-a plătit, într-un singur an, suma de 23.000 de lei.

Situația patrimonială a edilului este prezentată și în contextul dezbaterilor referitoare la administrația locală și la cheltuielile publice ale orașului pe care îl conduce.

Soția lui Vladimir Petruț a fost consilier județean în mandatul anterior. În prezent, aceasta ocupă funcția de director al Centrului Cultural Turistic și Sportiv „Pintea Viteazul” din Cavnic, cunoscut și sub denumirea de Casa de Cultură Cavnic.

Instituția este una publică, se află în subordinea administrației locale și este finanțată din bugetul Primăriei Orașului Cavnic. Activitatea sa este, astfel, susținută din fonduri publice alocate la nivelul administrației conduse de Vladimir Petruț.

Totodată, în anul 2024, soția edilului figura și cu funcția de șef al serviciului administrativ la Spitalul de Psihiatrie Cavnic. Unitatea medicală se află, de asemenea, în subordinea Primăriei Cavnic.

Astfel, atât Centrul Cultural Turistic și Sportiv „Pintea Viteazul”, cât și Spitalul de Psihiatrie Cavnic sunt instituții publice aflate în structura administrativă locală, sub autoritatea primăriei conduse de Vladimir Petruț.

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