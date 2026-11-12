Anunțul lui Ciprian Ciucu despre facturile la căldură. Ce nu se schimbă, deocamdată, pentru bucureșteni

Sistemul de încălzire centralizată din București se confruntă cu un dezechilibru financiar. Mai exact, Primăria Capitalei achită către producătorul de energie termică un preț mai mare decât cel pe care îl recuperează ulterior de la consumatori.

Primarul general, Ciprian Ciucu, a readus în discuție această problemă și consideră că reorganizarea celor două companii care gestionează producția și distribuția căldurii ar putea reprezenta o soluție.

Edilul susține că ELCEN și Termoenergetica ar trebui reunite într-o singură structură, astfel încât activitățile desfășurate în prezent separat să fie administrate unitar. Diferența dintre sumele plătite pentru achiziția gigacaloriei și cele încasate de la populație este unul dintre motivele pentru care primarul general insistă asupra acestei schimbări.

Subiectul a fost abordat joi, la o conferință de presă la care Ciprian Ciucu a participat alături de primarul Sectorului 4, Daniel Băluță. Cu această ocazie, edilul a descris situația financiară a furnizării energiei termice și a explicat de ce actuala organizare ridică probleme pentru bugetul municipalității.

„Noi cumpărăm gigacaloria de la ELCEN mai scump decât cât o vindem”, a explicat Ciprian Ciucu.

În prezent, producerea căldurii și livrarea acesteia către consumatori sunt gestionate de două societăți diferite. ELCEN operează cele patru centrale electrotermice din București, unde este produsă energia termică, în timp ce Termoenergetica răspunde de transportul, distribuția și furnizarea agentului termic.

Primarul general consideră că această împărțire a responsabilităților trebuie reconsiderată. El susține trecerea la o organizare integrată, în care producția și distribuția să funcționeze sub aceeași structură administrativă, în locul actualului sistem fragmentat.

Argumentul financiar a fost subliniat din nou de edil, care a făcut legătura între diferența de preț și necesitatea reorganizării operatorilor.

„De aceea, încă o dată, un alt argument să avem această comasare între ELCEN și Termoenergetica”, a mai menționat Ciucu.

Propunerea vizează sistemul de alimentare centralizată cu energie termică (SACET), aflat sub autoritatea Primăriei Capitalei. Prin reunirea celor două societăți ar urma să fie eliminată delimitarea administrativă dintre entitatea care produce agentul termic și cea care îl transportă până la consumatori.

În condițiile în care costul de cumpărare a gigacaloriei este mai ridicat decât prețul la care aceasta este vândută populației, posibilitatea unei modificări a tarifului reprezintă un subiect important pentru consumatori.

Ciprian Ciucu a precizat însă că Primăria Capitalei nu pregătește, în perioada actuală, o majorare a prețului suportat de populație. Declarația primarului indică faptul că municipalitatea nu intenționează să transfere deocamdată asupra bucureștenilor diferența dintre costurile de achiziție și încasările obținute.

„Nu luăm în calcul în această perioadă o ajustare de tarif la populație”, a punctat primarul general, potrivit Mediafax.

Problemele financiare ale sistemului nu se limitează însă la diferența dintre prețul de cumpărare și cel de vânzare. Situația datoriilor acumulate de Termoenergetica și pierderile de pe rețeaua de distribuție au fost, de asemenea, invocate de edil atunci când a explicat necesitatea unei reorganizări.

Ciprian Ciucu a prezentat anterior date privind obligațiile financiare ale Termoenergetica, folosindu-le pentru a argumenta necesitatea reunificării celor două societăți. În august, informațiile comunicate de Primăria Capitalei indicau că datoriile companiei către ELCEN ajunseseră la 1,75 miliarde de lei.

Pe lângă această sumă, Termoenergetica avea de achitat penalități în valoare de 410 milioane de lei. Aceste obligații ilustrează dificultățile financiare dintre cele două societăți care asigură funcționarea sistemului centralizat de încălzire din București.

Un alt dezechilibru important este generat de starea rețelei de termoficare și de cantitatea de energie termică pierdută înainte de a ajunge la consumatori. Datele prezentate de primarul general arătau că, în iunie 2026, pierderile efective din rețea se situau la 38%.

Procentul luat în considerare de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) la calcularea tarifelor era însă de numai 22%. Prin urmare, exista o diferență de 16 puncte procentuale între pierderile înregistrate efectiv și nivelul recunoscut în calculele de reglementare.

Potrivit estimărilor prezentate atunci de Ciprian Ciucu, această diferență se traducea printr-un impact financiar negativ de aproximativ 130 de milioane de lei în fiecare an pentru Termoenergetica.