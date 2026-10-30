Cum poți reduce consumul de energie în sezonul rece. O regulă simplă te poate ajuta să economisești mai mulți bani

Regula 21-18-16 poate contribui la reducerea consumului de energie în sezonul rece. Metoda presupune adaptarea temperaturii din locuință în funcție de momentul zilei și de activitățile desfășurate, astfel încât confortul să fie menținut fără consum inutil de energie.

În sezonul rece, temperatura din locuință influențează atât nivelul de confort, cât și costurile pentru încălzire. O soluție pentru evitarea consumului inutil este reglarea temperaturii în funcție de programul zilnic și de perioadele în care locuința este ocupată sau rămâne goală.

Regula 21-18-16 oferă un reper simplu pentru gestionarea temperaturii. Aceasta presupune menținerea unei temperaturi de aproximativ 21 de grade Celsius în timpul zilei, 18 grade Celsius în dormitor sau pe timpul nopții și 16 grade Celsius atunci când locuința rămâne neocupată pentru o perioadă mai lungă.

Totuși, temperatura potrivită depinde de caracteristicile locuinței, de nivelul de confort dorit și de persoanele care locuiesc în aceasta.

Pe timpul zilei, atunci când locuința este ocupată și se desfășoară activități obișnuite, termostatul poate fi reglat la o temperatură confortabilă, de aproximativ 20-21 de grade Celsius.

Noaptea, în dormitor, o temperatură mai scăzută poate fi suficientă pentru menținerea confortului. Cu toate acestea, nu este necesară reducerea automată a temperaturii până la 16 grade Celsius dacă nivelul de căldură din încăpere este resimțit ca fiind prea scăzut.

În cazul copiilor mici, al persoanelor în vârstă și al celor care suferă de anumite afecțiuni, poate fi necesară menținerea unei temperaturi mai ridicate.

Organizația Mondială a Sănătății indică temperatura de 18 grade Celsius drept un reper minim sigur pentru populația generală în sezonul rece, în regiunile cu climat temperat sau rece. Persoanele vulnerabile pot avea însă nevoie de mai multă căldură.

Prin urmare, regula 21-18-16 trebuie privită ca un reper pentru ajustarea încălzirii, nu ca o obligație de a menține aceleași temperaturi în orice locuință și în orice situație.

Atunci când o persoană intră într-o locuință rece, poate fi tentată să seteze termostatul la 24-25 de grade Celsius, în speranța că încăperile se vor încălzi mai repede.

În realitate, alegerea unei temperaturi mai ridicate nu determină automat încălzirea mai rapidă a locuinței. Termostatul transmite sistemului de încălzire temperatura dorită, iar centrala continuă să funcționeze până când aceasta este atinsă.

Astfel, setarea unei temperaturi foarte ridicate nu reprezintă, în sine, o soluție pentru încălzirea mai rapidă a casei. Pentru gestionarea consumului, temperatura trebuie adaptată nevoilor din locuință și perioadelor în care încălzirea este necesară.

Pe lângă reglarea termostatului, câteva obiceiuri pot contribui la folosirea mai eficientă a sistemului de încălzire în sezonul rece.

Aerisește locuința pentru o perioadă scurtă și eficientă, în loc să lași ferestrele întredeschise timp îndelungat. De asemenea, evită acoperirea caloriferelor cu perdele groase și nu bloca circulația aerului în jurul acestora.

Este important să verifici dacă ferestrele și ușile permit pătrunderea aerului rece în locuință. În același timp, menținerea unei temperaturi relativ constante, adaptate programului zilnic și nevoilor celor care locuiesc în casă, poate ajuta la gestionarea încălzirii.

O altă măsură este evitarea încălzirii inutile a camerelor în care nu se petrece timp. Temperatura poate fi ajustată în funcție de modul în care sunt folosite încăperile, ținând cont de confortul și de nevoile persoanelor din locuință.