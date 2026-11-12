Digitalizare, apoi automatizare: cum ajung firmele de servicii să livreze mai mult cu aceiași oameni

Mihai Gheorghe, co-fondator Conresti Solutions

Tot mai mulți antreprenori mă întreabă, în ultimul an, același lucru: „Putem folosi AI în procesele noastre?”. Răspunsul depinde mai puțin de tehnologie și mai mult de locul în care trăiesc azi procesele firmei. Dacă ofertele, aprobările și facturile circulă prin Excel, e-mail și telefon, un instrument AI va lucra doar cu ce găsește acolo. Rezultatul va fi mai rapid, dar nu mai bun.

În proiectele livrate în ultimii ani pentru firme românești de servicii am văzut de fiecare dată același tipar: automatizarea a adus rezultate acolo unde procesul fusese mai întâi digitalizat. Ordinea pașilor a contat mai mult decât tehnologia aleasă.

Cele două noțiuni sunt folosite adesea ca sinonime, dar descriu etape diferite. Digitalizarea înseamnă să muți un proces din fișiere și e-mailuri într-un sistem în care fiecare dosar are un loc, un status, un responsabil și un istoric. Nu înseamnă să scanezi documente și nici să cumperi încă o aplicație.

Automatizarea vine după: sistemul face singur pași pe care azi îi face un om. Completează câmpuri, verifică, trimite mai departe, propune o decizie. O poate face însă doar pe date structurate, adică exact pe ce lasă în urmă digitalizarea.

Un test simplu: puteți spune câte oferte sunt acum în aprobare fără să deschideți niciun fișier? Dacă da, procesul este digitalizat și pregătit pentru automatizare.

Să luăm o firmă de servicii cu 20 de angajați. O cerere de ofertă vine pe e-mail, cu un fișier atașat. Un coleg preia pozițiile, caută prețuri în ofertele anterioare, cere aprobarea conducerii și trimite răspunsul. După acceptare, datele sunt reintroduse în contract și apoi în factură. Este un flux care funcționează, dar depinde de câțiva oameni care știu unde să caute.

După digitalizare, aceeași cerere devine un dosar cu câmpuri clare: client, poziții, prețuri, status, cine aprobă. Munca de zi cu zi se schimbă puțin, dar acum totul se poate număra, căuta și urmări. Abia din acest moment un agent AI poate citi cererea, potrivi pozițiile cu lista de servicii, propune prețuri din istoricul real și semnala doar ce trebuie verificat de un om.

Rezumate în loc de decizii. Un model care citește corespondența poate rezuma discuțiile, dar nu poate ști ce ofertă a fost aprobată, pentru că informația nu este înregistrată nicăieri.

Erori greu de observat. O automatizare construită peste un fișier Excel urmărește poziția celulelor, nu sensul lor. Când o coloană se mută, rezultatul arată în continuare corect, dar nu mai este.

Răspunsuri aproximative. Un asistent fără acces la datele firmei va oferi un preț plauzibil, în loc să îl caute în ofertele reale.

Digitalizarea lasă în urmă ceva mai valoros decât aplicația în sine: contextul firmei. Lista reală de servicii, prețurile negociate, cine aprobă ce și istoricul deciziilor. Acest context aparține firmei, nu furnizorului de software, și este ceea ce face ca automatizarea să dea rezultate.

Iar progresul se măsoară la fiecare pas cu aceeași cifră: câte dosare închide echipa pe lună. Când cifra crește cu aceiași oameni, firma livrează mai mult fără să angajeze mai mult.

Procese cu câteva cazuri pe an, gestionate de o singură persoană: un fișier bine ținut este suficient.

Firme care au deja procesul într-un ERP cu date structurate: se poate începe direct cu automatizarea.

Firme în care regulile de aprobare nu sunt încă stabilite: această decizie se ia înaintea oricărei tehnologii și aparține conducerii.

Cu un singur flux, de obicei cel care consumă cel mai mult timp, adesea ofertarea. Stările lui se scriu pe hârtie: cine îl deschide, prin ce trece, cine îl închide. Se digitalizează doar acel flux, se lasă să ruleze două-trei luni și abia apoi se automatizează. Un flux dus până la capăt valorează mai mult decât zece începute în același timp.

Am detaliat acest drum într-un ghid despre ordinea digitalizare – automatizare, cu o listă de verificare utilă înainte de orice proiect de automatizare. Iar pentru firmele care vor să afle ce proces merită digitalizat primul, echipa Conresti face această analiză împreună cu conducerea.

Articol publicat la inițiativa Conresti.