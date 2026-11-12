Pe urmele lui Vlad Țepeș: un nou drum turistic, Via Wallachia, leagă două locuri emblematice din România

Un nou traseu turistic, inspirat de povestea domnitorului Vlad Țepeș, prinde contur între județele Dâmbovița și Brașov. Denumit Via Wallachia – Drumul ascuns al lui Vlad Țepeș, proiectul propune un parcurs de aproximativ 100 de kilometri, care face legătura între fosta Curte Domnească din Târgoviște și Castelul Bran. Prima bornă care marchează noul itinerar a fost instalată joi, în județul Dâmbovița.

Anunțul a fost făcut de Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, care a prezentat inițiativa drept o modalitate de valorificare a patrimoniului istoric și natural al zonei.

„Un nou proiect turistic pornește din Dâmbovița! Astăzi a fost amplasată prima bornă de pe Via Wallachia – Drumul ascuns al lui Vlad Țepeș, un traseu care unește două repere istorice importante: Curtea Domnească și Castelul Bran”, a transmis acesta.

Proiectul urmărește să aducă în atenția turiștilor locurile cu valoare istorică și peisagistică din Dâmbovița, dar și să creeze o legătură turistică între două obiective cunoscute. Traseul traversează zone de deal și de munte, oferind posibilitatea descoperirii unor localități și peisaje situate pe vechiul culoar de trecere dintre Muntenia și Transilvania.

Via Wallachia începe la Târgoviște, oraș care a avut statutul de capitală a Țării Românești și unde se află ansamblul Curții Domnești. De aici, itinerarul se îndreaptă spre zona subcarpatică, trecând prin împrejurimile localităților Pucioasa și Pietroșița.

Parcursul continuă spre Munții Leaota, unde traseul ajunge la o altitudine de 2.133 de metri. Ulterior, coborârea se face prin Curmătura Fiarelor, Moieciu de Sus și Șimon, destinația finală fiind Castelul Bran.

Prin această configurație, proiectul reunește mai multe tipuri de peisaje, de la zonele locuite și culmile subcarpatice până la masivele montane. Distanța totală este de aproximativ 100 de kilometri, iar traseul este conceput ca o legătură turistică între Târgoviște și Bran.

Președintele Consiliului Județean Dâmbovița a subliniat că includerea județului în acest proiect reprezintă o oportunitate de promovare a obiectivelor locale și a resurselor naturale.

„Mă bucur că județul Dâmbovița este punctul de plecare al acestui proiect, care pune în valoare istoria, patrimoniul natural și frumusețea locurilor noastre. Avem un județ cu o istorie bogată, peisaje deosebite, tradiții și povești care merită cunoscute. Via Wallachia este încă o oportunitate de promovare a Județului Dâmbovița”, a mai declarat Corneliu Ștefan.

Potrivit informațiilor publicate pe platforma oficială a proiectului, Via Wallachia are la bază episodul retragerii lui Vlad Țepeș din toamna anului 1462. Traseul propune o reconstituire simbolică a drumului pe care domnitorul l-ar fi parcurs după pierderea tronului și plecarea de la Curtea Domnească din Târgoviște.

În acea perioadă, Vlad Țepeș s-ar fi îndreptat spre Transilvania, încercând să obțină ajutorul regelui Ungariei, Matei Corvin. Situația politică și militară era una dificilă pentru voievod, iar sprijinul regelui maghiar reprezenta o posibilă soluție pentru revenirea sa la conducerea Țării Românești.

Povestea drumului parcurs de domnitor este legată și de tradițiile locale din Munții Leaota. Deși traseul exact urmat de Vlad Țepeș nu a fost stabilit cu certitudine, legendele păstrate în zonă vorbesc despre existența unor poteci mai puțin cunoscute, care ar fi permis evitarea principalelor căi comerciale și militare.

După ce a ajuns în Transilvania, Vlad Țepeș a fost arestat din ordinul lui Matei Corvin. Domnitorul a rămas apoi în captivitate timp de mai mulți ani, în Regatul Ungariei.

Inițiatorii proiectului precizează că itinerarul turistic nu trebuie confundat cu o reconstituire exactă a traseului parcurs de domnitor în secolul al XV-lea. Legătura cu Vlad Țepeș este una simbolică, fiind construită în jurul contextului istoric și al poveștilor asociate trecerilor dintre cele două regiuni.

În prezentarea oficială este explicată această abordare: „Via Wallachia nu pretinde reconstituirea unui traseu istoric documentat, ci propune o călătorie simbolică între Târgoviște și Bran, prin peisaje, sate și munți care păstrează memoria vechilor treceri dintre Valahia și Transilvania”.

Astfel, Via Wallachia îmbină componenta culturală cu cea montană, urmând un itinerar care pornește dintr-un important centru al istoriei medievale a Țării Românești și se încheie la Castelul Bran, unul dintre reperele turistice ale Transilvaniei. Prima bornă instalată marchează începutul materializării proiectului pe teren.