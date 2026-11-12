Alertă de drone în Tulcea! RO-Alert a sunat în nord-estul județului, iar două avioane F-18 au decolat

O alertă aeriană a fost transmisă joi, 12 noiembrie 2026, pentru locuitorii din zona de nord-est a județului Tulcea, după semnalarea unei posibile incursiuni de drone. Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert prin care populația a fost avertizată cu privire la riscul aerian și îndemnată să respecte recomandările de siguranță.

Avertizarea a fost transmisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență, prin sistemul RO-Alert, și a vizat protejarea persoanelor aflate în zona indicată. Cetățenilor li s-a recomandat să își păstreze calmul și să se adăpostească în spații considerate sigure.

Mesajul transmis populației conține următoarele indicații: „Alarmă aeriană (posibilă incursiune de drone). Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă”.

Persoanele care nu au acces la un adăpost de protecție civilă au fost sfătuite să rămână în locuințe, într-o zonă cât mai îndepărtată de ferestre și de pereții exteriori.

ISU Delta a confirmat joi transmiterea unei alerte RO-Alert pentru nord-estul județului Tulcea, ca urmare a unei posibile incursiuni de drone. Mesajul de alarmare aeriană a avut ca scop informarea rapidă a populației și transmiterea măsurilor de protecție care trebuie respectate în astfel de situații.

Potrivit recomandărilor comunicate de autorități, persoanele aflate în zona vizată trebuie să se adăpostească în beciuri sau în spații special amenajate pentru protecție civilă. De asemenea, populația a fost îndemnată să evite panica și să respecte indicațiile primite prin sistemul de avertizare.

Pentru cei care nu dispun de un adăpost, recomandarea este să rămână în interiorul locuințelor, la distanță de geamuri și de pereții exteriori. Aceste măsuri au fost incluse în mesajul transmis locuitorilor din nord-estul județului Tulcea.

În aceeași zi, Ministerul Apărării Naționale a anunțat că sistemul de supraveghere radar a identificat o țintă aeriană în apropierea litoralului românesc. Potrivit informațiilor comunicate de MApN, detecția a fost înregistrată joi, 12 noiembrie, la o distanță de aproximativ 28 de kilometri nord-est de Sulina.

Ca urmare a situației monitorizate, două aeronave F-18 aparținând Forțelor Aeriene Spaniole au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu. Avioanele se aflau în serviciul de luptă Poliție Aeriană, misiunea lor fiind desfășurată în contextul supravegherii și monitorizării spațiului aerian.

Informațiile transmise de Ministerul Apărării Naționale privind identificarea țintei aeriene au fost comunicate în aceeași zi în care locuitorii din nord-estul județului Tulcea au primit avertizarea RO-Alert referitoare la posibila incursiune de drone.