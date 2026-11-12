Germania suspectează că unele mașini pot transmite informații secrete. Ce mărci au fost vizate

Armata germană introduce reguli mai stricte de securitate în bazele militare, pe fondul temerilor că tehnologiile moderne ar putea fi folosite pentru colectarea și transmiterea unor informații sensibile către serviciile secrete străine, potrivit celor relatate de ziarulromanesc.de.

Noile măsuri vizează atât dronele comerciale fabricate în China, cât și anumite automobile dotate cu sisteme avansate de monitorizare, camere video și senzori.

Decizia autorităților germane are la bază riscurile asociate dispozitivelor conectate, care pot înregistra și transmite date despre locurile în care sunt utilizate. În cazul obiectivelor militare, astfel de informații ar putea dezvălui detalii despre infrastructură, activități de instruire și echipamentele folosite de armată.

Restricțiile sunt aplicate în special în zonele considerate sensibile din punct de vedere al securității. Măsurile nu presupun însă o interdicție generală pentru toate automobilele sau echipamentele provenite din China, ci permit evaluarea individuală a riscurilor asociate fiecărui dispozitiv.

Bundeswehr, armata Germaniei, a decis să renunțe la dronele comerciale de fabricație chineză utilizate până acum în pregătirea militarilor. Aceste echipamente fuseseră cumpărate de comandanții locali pentru exerciții și activități de instruire, prin proceduri simplificate de achiziție.

Potrivit unei investigații publicate de Der Spiegel, surse din interiorul armatei estimează că numărul dronelor vizate de măsură ar putea ajunge la câteva mii. Autoritățile consideră că utilizarea lor în apropierea infrastructurii militare poate crea vulnerabilități, mai ales dacă informațiile înregistrate ajung la persoane sau instituții neautorizate.

Temerile privesc posibilitatea ca dronele să colecteze imagini și date despre exercițiile militare, bazele armatei, terenurile de instrucție și caracteristicile sistemelor de armament. Astfel de informații ar putea oferi detalii despre activitățile și capacitățile operaționale ale Bundeswehr.

Un reprezentant al Ministerului german al Apărării a confirmat schimbarea politicii de utilizare a acestor echipamente, precizând că, în viitor, „nu vor mai fi utilizate modele chinezești, iar sistemele existente vor fi înlocuite cu produse naționale sau europene”. Dronele care se află deja în dotarea unităților militare sunt retrase treptat, urmând să fie înlocuite cu alternative considerate mai sigure.

Măsurile de securitate nu se limitează la drone. Potrivit informațiilor publicate de Der Spiegel, armata germană a introdus și restricții privind accesul anumitor automobile chinezești în obiectivele militare protejate.

Printre producătorii vizați se numără BYD, Geely și NIO. Vehiculele acestor companii sunt echipate cu tehnologii moderne, precum camere video, senzori, sisteme de navigație și conexiuni de comunicații, care pot colecta date despre mediul înconjurător și traseele parcurse.

Conform informațiilor apărute în presa germană, în interiorul Bundeswehr circulă liste cu modele care nu mai pot intra în anumite baze militare clasificate drept zone de securitate. Militarii care dețin astfel de automobile trebuie să le lase în parcările din afara obiectivelor și să își continue deplasarea pe jos.

Ministerul german al Apărării a clarificat însă situația pe 11 noiembrie 2026. Purtătorul de cuvânt Mitko Müller a precizat că nu a fost instituită „o interdicție generală pentru tehnologii din anumite țări sau de la anumiți producători”.

Potrivit oficialului, deciziile privind accesul automobilelor conectate pot fi luate individual de responsabilii cu securitatea fiecărei baze militare. Evaluarea ține cont de caracteristicile tehnice ale vehiculelor și de riscurile pe care acestea le-ar putea reprezenta pentru obiectivul respectiv.

Prin urmare, restricțiile nu se aplică automat tuturor mașinilor chinezești. Ele pot viza și automobile fabricate în Germania sau în alte state, dacă tehnologiile instalate sunt considerate incompatibile cu cerințele de securitate ale unei anumite baze militare, relatează T-online.

Principala preocupare a autorităților germane este legată de datele pe care automobilele moderne le pot înregistra prin intermediul camerelor, senzorilor și sistemelor de navigație. Aceste tehnologii pot colecta imagini din mediul înconjurător, informații despre traseele parcurse și date referitoare la locurile în care se află vehiculele.

În cazul automobilelor care ajung în apropierea unor instalații militare, informațiile colectate ar putea dezvălui detalii despre amplasarea clădirilor, configurația bazelor, activitățile desfășurate sau deplasările din interiorul obiectivelor. Autoritățile se tem că asemenea date ar putea fi accesate și utilizate de serviciile de informații chineze.

Riscul nu este asociat exclusiv automobilelor produse în China. Vehiculele occidentale folosesc, la rândul lor, sisteme de monitorizare și conectivitate care pot colecta cantități importante de informații. Diferențele țin de posibilitatea accesării acestor date, de modul în care sunt gestionate și de legislația care se aplică producătorilor.

Astfel, evaluarea securității nu se bazează doar pe țara de origine a automobilului, ci și pe caracteristicile tehnice ale acestuia și pe eventualele vulnerabilități legate de transmiterea informațiilor.

Germania nu este singurul stat european care a luat măsuri pentru limitarea riscurilor asociate automobilelor conectate în instalațiile militare. Polonia a introdus, în februarie 2026, restricții privind accesul mașinilor chinezești în anumite obiective ale armatei.

Decizia autorităților poloneze a fost justificată prin riscurile de spionaj, atacuri cibernetice și posibilitatea utilizării informațiilor colectate în scopuri militare. Măsurile au vizat protejarea infrastructurii și a datelor sensibile din interiorul instalațiilor militare.

Autoritățile germane urmăresc o abordare asemănătoare pentru obiectivele considerate vulnerabile, însă restricțiile sunt stabilite în funcție de nivelul de securitate necesar și de tehnologiile prezente pe fiecare vehicul.

Bundeswehr nu intenționează să interzică militarilor să dețină sau să utilizeze în viața personală automobile chinezești. Măsurile se referă strict la accesul acestora în anumite baze și instalații militare, unde prezența unor dispozitive conectate poate reprezenta un risc pentru protejarea informațiilor sensibile.