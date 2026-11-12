Giving Friday: alternativa dm la Black Friday, cu prețuri corecte și sprijin pentru nouă inițiative civice

Giving Friday revine vineri, 27 noiembrie, pentru a opta oară, ca alternativă dm la Black Friday. În locul reducerilor de moment, dm promovează prețuri corecte pe tot parcursul anului și transformă cumpărăturile obișnuite în sprijin pentru societate: 5% din totalul încasărilor realizate în magazinele dm din România, în magazinul online dm.ro și în aplicația „dm-u meu” sunt direcționate către proiecte sociale și inițiative de implicare civică.

Anul acesta, Giving Friday se desfășoară în România sub motto-ul „Entuziasm pentru viitor” — un îndemn de a construi împreună viitorul și de a ne asuma responsabilitatea pentru acesta. Inițiativa susține proiecte ale ONG-urilor din România, care fac o diferență reală în viața de zi cu zi a oamenilor și a mediului înconjurător.

Din cele 104 concepte depuse de organizațiile nonguvernamentale, juriul a selectat nouă proiecte câștigătoare. Fiecare primește o finanțare de 25.000 de lei, acordată din fondurile strânse prin campania Giving Friday:

Program de conservare și monitorizare a biodiversității râului Neagra — Asociația Grupul de Inițiativă Civică Suceava Re-Atelier Brașov: mai multă viață pentru obiecte prin reparație și refolosire — Asociația Sunlight for Life Valuri pentru Viitor — Asociația C.L.O.S.E.R. Acasă în siguranță – Împreună pentru o casă SOS — Asociația SOS Satele Copiilor România Generații — Fundația Regală Margareta a României Puternice împreună: sprijin integrat și sănătate pentru mame singure și copiii lor — ACSIS – Asociația pentru o Comunitate Solidară și Intervenție Socială Șanse pentru viitor – Fiecare copil la școală — Asociația SOS Satele Copiilor România Lab for Skills — PLAI NO CAP – un program educațional antibullying în liceele din România — Open Minds – Asociația Puternici prin Diversitate și Incluziune

Dintre cele nouă proiecte, primele șase cu cele mai mari punctaje au ajuns în etapa votului public. Publicul își poate vota proiectul preferat pe dm.ro, iar cel care obține cele mai multe voturi primește o finanțare suplimentară.

Daniela Jordanovski, Head of Marketing, Procurement & Sales Region al dm România explică: „Prin Giving Friday, transformăm Entuziasmul pentru viitor în sprijin concret pentru proiecte care aduc schimbări pozitive în comunități. Anul acesta, susținem nouă inițiative de implicare civică, iar prin votul public, comunitatea poate decide proiectul ce va primi o finanțare suplimentară. Astfel, împreună, putem amplifica impactul unor idei care contribuie la construirea unui viitor mai bun”.

Prin Giving Friday, dm creează o oportunitate de a lega direct deciziile de cumpărare conștiente de responsabilitatea socială — și nu doar în România. În întreaga Europă, clienții dm își pot face cumpărăturile obișnuite și, în același timp, pot contribui la o cauză bună.

Anul trecut, în cele 12 țări ale subgrupului dm Austria* (Austria, România, Ungaria, Cehia, Slovacia, Slovenia, Croația, Serbia, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Macedonia de Nord și Italia) au fost donați, în total, peste 966.000 de euro. Fondurile au sprijinit proiecte care încurajează implicarea civică, precum și inițiative de distribuire a alimentelor, protecție a copiilor și prevenire a violenței.

*Grupul dm este organizat în două subgrupuri. Subgrupul dm Germania este responsabil din 2022, pe lângă piața germană, și de activitățile din Polonia. Subgrupul dm Austria include, în afară de Austria, alte unsprezece țări afiliate din Europa Centrală și de Sud-Est: Ungaria, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Croația, Serbia, Bosnia și Herțegovina, România, Bulgaria, Macedonia de Nord și Italia.

Compania dm a fost înființată în 1973 și este prezentă în 14 țări din Europa. În România, dm este prezent din 2007 și a înregistrat o dezvoltare constantă. În prezent, compania are peste 2.000 de angajați, peste 170 de magazine fizice, un magazin online și aplicația „dm-ul meu”.