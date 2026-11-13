Aproape 54.000 de fermieri vor primi ajutoare pentru culturile afectate de secetă. Plățile trebuie finalizate până la sfârșitul anului

Aproape 54.000 de fermieri au solicitat sprijin financiar pentru culturile de porumb și floarea-soarelui afectate de secetă. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a încheiat campania de depunere a cererilor pe 6 noiembrie 2026. Valoarea ajutoarelor solicitate depășește bugetul disponibil pentru această măsură. Autoritățile pregătesc plățile, care trebuie efectuate până la 31 decembrie 2026.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a anunțat că 53.930 de fermieri au solicitat sprijin financiar pentru culturile afectate de secetă. Cererile au fost depuse prin intermediul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

Măsura urmărește compensarea pierderilor înregistrate la culturile de porumb și floarea-soarelui. Schema de sprijin este reglementată prin Hotărârea Guvernului nr. 751/2026, modificată și completată ulterior prin HG nr. 950/2026.

Campania de depunere a cererilor s-a încheiat vineri, 6 noiembrie 2026. Datele centralizate de centrele APIA arată că suprafața afectată de secetă depășește 716.000 de hectare.

Situația înregistrată la nivel național este următoarea:

Indicator Valoare Fermieri care au depus cereri 53.930 Suprafață determinată pentru anul 2025 865.991,52 hectare Suprafață calamitată 716.894,72 hectare Bugetul total alocat 155.361.520 lei Sprijin financiar solicitat 248.018.125,04 lei

Suprafața determinată este cea rezultată din cererile de plată aferente anului 2025. Suprafața calamitată reprezintă terenurile pentru care fermierii au raportat pierderi provocate de secetă.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat că autoritățile finalizează verificările necesare pentru plata ajutoarelor destinate fermierilor afectați de secetă. Oficialul a precizat că modificarea modului de calcul a permis deblocarea actului normativ.

Potrivit informațiilor comunicate de MADR, ministrul a confirmat că termenul stabilit pentru virarea banilor este 31 decembrie 2026.

„Fermierii afectați de secetă au nevoie de sprijin concret și rapid, motiv pentru care am intervenit și am deblocat actul normativ prin schimbarea modului de calcul care îi dezavantaja. Intrăm acum în linie dreaptă cu plata sumelor către cei peste 53.900 de producători agricoli care au depus cereri. Echipele MADR și APIA finalizează acum ultimele verificări administrative, astfel încât banii să fie virați în conturile fermierilor până la termenul-limită de 31 decembrie 2026”, a declarat ministrul Florin Barbu.

Sprijinul financiar este destinat producătorilor agricoli care au înregistrat pierderi la culturile de porumb și floarea-soarelui. Pentru a beneficia de ajutor, gradul de afectare trebuie să fie de cel puțin 30%.

Schema acoperă culturile afectate în proporție de 30% până la 100%, inclusiv. Valoarea ajutorului diferă în funcție de nivelul pagubelor înregistrate.

Cuantumul maxim stabilit este de 333 de lei pe hectar. Această valoare se aplică terenurilor cu un grad de afectare cuprins între 90% și 100%.

Pentru culturile afectate în proporție de 30% până la 90%, sprijinul se diminuează proporțional cu gradul de afectare.

Valoarea totală a sprijinului solicitat de fermieri ajunge la 248.018.125,04 lei, în timp ce bugetul aprobat este de 155.361.520 lei. Diferența dintre cele două valori depășește 92,6 milioane de lei.

În aceste condiții, Ministerul Agriculturii va aplica mecanismul legal de reducere proporțională a ajutoarelor. Măsura îi vizează pe toți beneficiarii eligibili ai schemei.

MADR va calcula coeficientul de reducere liniară după centralizarea datelor și finalizarea verificărilor de eligibilitate. Ulterior, coeficientul va fi comunicat APIA pentru stabilirea sumelor care pot fi plătite fiecărui beneficiar.

Prin urmare, valorile calculate inițial în funcție de suprafață și gradul de afectare vor fi ajustate la bugetul disponibil.

Centrele teritoriale ale APIA urmează să încheie verificările administrative ale cererilor depuse de producătorii agricoli. Procedura este necesară pentru stabilirea eligibilității fiecărui solicitant.

După finalizarea acestor verificări, APIA va putea autoriza plățile corespunzătoare sumelor stabilite potrivit prevederilor legale.

Ministerul Agriculturii a fixat data de 31 decembrie 2026 drept termen-limită pentru încheierea procesului de autorizare și efectuare a plăților către fermierii eligibili.