Alexandru Nazare comentează ultimele date INS privind creșterea economică. Ministrul Finanțelor explică ce urmează în 2027

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a comentat vineri, 13 noiembrie, datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Economia României a înregistrat o creștere în trimestrul al treilea din 2026, după o perioadă de stagnare și scădere. Oficialul consideră că această evoluție trebuie susținută prin investiții publice și disciplină bugetară. Bugetul pentru 2027 va avea un rol important în continuarea redresării economice.

Alexandru Nazare a analizat datele INS privind evoluția economiei României în trimestrul al treilea din 2026. Ministrul Finanțelor consideră că rezultatele indică o revenire tehnică, după trei trimestre caracterizate prin scădere și stagnare.

Produsul Intern Brut (PIB) a crescut cu 2,1% față de trimestrul anterior, potrivit seriei ajustate sezonier. Comparativ cu aceeași perioadă din 2025, avansul a fost de 0,1% pe seria brută și de 0,3% pe seria ajustată sezonier.

Ministrul a subliniat că România a înregistrat cel mai bun ritm trimestrial de creștere economică din primul trimestru al anului 2022.

„Este cel mai bun ritm trimestrial din primul trimestru al anului 2022 încoace și vine după 3 trimestre de scădere și stagnare”, a scris Alexandru Nazare pe Facebook.

Potrivit datelor Eurostat invocate de ministru, estimările preliminare pentru trimestrul III indică o creștere economică de 0,5% în Uniunea Europeană. În zona euro, avansul estimat este de 0,4%.

Nazare a avertizat însă că rezultatele trebuie interpretate cu prudență. În primele nouă luni ale anului, economia României a rămas cu 0,3% sub nivelul din 2025, pe seria brută.

Industria și consumul nu au recuperat încă pierderile. În plus, tensiunile geopolitice, instabilitatea prețurilor energiei și incertitudinile comerciale continuă să influențeze perspectivele economice.

Ministrul consideră că autoritățile pot limita aceste riscuri prin respectarea angajamentelor și printr-o administrare riguroasă a bugetului.

Alexandru Nazare a evidențiat contribuția investițiilor publice la activitatea economică, în special în sectorul construcțiilor.

Volumul lucrărilor de construcții a crescut cu 40,5% în august 2026, comparativ cu august 2025. Sectorul a înregistrat avansuri de două cifre în majoritatea lunilor din acest an.

Proiectele de infrastructură au susținut activitatea companiilor de construcții, comenzile către furnizori și ocuparea forței de muncă.

În primele nouă luni din 2026, investițiile publice finanțate au totalizat aproape 108 miliarde de lei. Suma depășește cu peste 25 de miliarde de lei nivelul înregistrat în perioada corespunzătoare din 2025.

În trimestrul III, investițiile publice au reprezentat 2,33% din PIB, comparativ cu 1,67% în același trimestru al anului trecut.

În paralel, deficitul bugetar la nouă luni a scăzut de la 5,31% la 3,81% din PIB.

Ministrul susține că reducerea deficitului nu a fost realizată prin diminuarea investițiilor. Potrivit acestuia, autoritățile au finanțat mai multe proiecte și au aplicat o disciplină mai strictă celorlalte cheltuieli.

Alexandru Nazare a explicat că investițiile statului au contribuit și la stimularea investițiilor private.

În primul semestru din 2026, investițiile totale din economie au fost cu peste 20% mai mari în termeni nominali. Comparația este făcută cu aceeași perioadă din 2025.

Investițiile private au înregistrat un ritm de creștere superior celor publice.

Ministrul atribuie această evoluție prioritizării proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Nu este o întâmplare. Rezultatul vine dintr-un buget construit corect, cu o prioritate clară – PNRR – iar efectele se văd acum în datele INS. Am concentrat resursele pe proiectele europene cu termen, am accelerat plățile și am făcut din 2026 anul PNRR”, a explicat Alexandru Nazare.

Oficialul consideră că aceeași abordare trebuie aplicată și la elaborarea bugetului pentru 2027.

Datele INS aferente trimestrului II indicau evoluții pozitive și în alte domenii. Printre acestea se numără agricultura, silvicultura, pescuitul, intermedierile financiare și asigurările.

Creșteri anuale au fost consemnate și în activitățile profesionale, științifice și tehnice, precum și în serviciile administrative și suport.

Alexandru Nazare a prezentat și evoluția exporturilor, a inflației și a salariilor reale. Ministrul consideră că aceste date indică o îmbunătățire treptată a condițiilor economice.

Exporturile de bunuri au crescut în fiecare lună începând din februarie 2026. În august, avansul anual a fost de 11,7%, iar în septembrie a ajuns la 6,3%.

Rata inflației a coborât de la 10,9% în mai la 6,8% în octombrie.

Totodată, scăderea salariului real s-a redus de la 6,9% în mai la 1,5% în septembrie.

Potrivit ministrului, temperarea inflației contribuie la refacerea treptată a puterii de cumpărare. Acesta consideră că îmbunătățirea veniturilor reale reprezintă unul dintre obiectivele principale ale măsurilor economice.

Ministrul Finanțelor a atras atenția asupra costurilor generate de îndatorarea statului și asupra necesității reducerii dezechilibrelor bugetare.

În primele nouă luni din 2026, cheltuielile cu dobânzile au depășit 50 de miliarde de lei. Suma este cu aproape 11 miliarde de lei mai mare decât în perioada similară din 2025.

Nazare a explicat că aceste cheltuieli limitează resursele disponibile pentru spitale, școli și infrastructură.

Deficitul de cont curent se menține în jurul valorii de 5% din PIB. În același timp, importurile continuă să crească într-un ritm mai rapid decât exporturile.

Ministrul consideră că aceste dezechilibre justifică menținerea disciplinei bugetare și evitarea unei relaxări premature a cheltuielilor.

„Un buget credibil și respectarea angajamentelor ne ajută să păstrăm încrederea investitorilor și să creăm, în timp, condiții mai bune de finanțare pentru stat și pentru firme. Cu cât adoptăm mai repede bugetul pentru 2027, cu atât mai repede vom livra finanțatorilor și agențiilor de rating confirmarea că România își continuă programul de consolidare, pe traiectoria asumată”, a punctat Alexandru Nazare.

Alexandru Nazare a explicat că elaborarea bugetului pentru 2027 trebuie să pornească de la veniturile estimate realist și obligațiile deja asumate.

Ministrul consideră că resursele disponibile trebuie direcționate către investițiile care pot produce efecte economice suplimentare.

Deciziile privind veniturile, cheltuielile, indexările și majorările trebuie analizate împreună, în cadrul construcției bugetare. Acestea trebuie să respecte ținta de deficit asumată de România.

Prioritățile anunțate pentru anul viitor includ eficientizarea cheltuielilor publice, reducerea risipei și selectarea proiectelor care pot fi finanțate efectiv.